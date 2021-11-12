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https://ru.sputnik.md/20211112/v-kabinete-stoyanoglo-prokhodit-novyy-obysk-46364296.html
В кабинете Стояногло проходит новый обыск
В кабинете Стояногло проходит новый обыск
Необходимость повторного обыска в прокуратуре объяснили новыми обстоятельствами дела. 12.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-12T14:55+0200
2021-11-12T14:55+0200
прокуратура
обыски
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры провели повторный обыск в кабинете отстраненного от своих обязанностей генпрокурора Александра Стояногло.Следственная группа, ведущая расследование уголовного дела по обвинению Александра Стояногло, проводит следственные мероприятия в кабинете, в котором работал генпрокурор.Необходимость повторного обыска в прокуратуре объяснили новыми обстоятельствами дела.В начале ноября Александру Стояногло продлили домашний арест еще на 30 суток.Отстранение и задержание СтояноглоНапомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211010/zaderzhanie-stoyanoglo-ego-otstranenie-chto-mozhet-proizoyti-dalshe-45402191.html
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Евгений Чебан
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прокуратура, обыски, александр стояногло

В кабинете Стояногло проходит новый обыск

14:55 12.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausАлександр Стояногло
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Необходимость повторного обыска в прокуратуре объяснили новыми обстоятельствами дела.
КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры провели повторный обыск в кабинете отстраненного от своих обязанностей генпрокурора Александра Стояногло.
Следственная группа, ведущая расследование уголовного дела по обвинению Александра Стояногло, проводит следственные мероприятия в кабинете, в котором работал генпрокурор.
Необходимость повторного обыска в прокуратуре объяснили новыми обстоятельствами дела.

"В частности, проверке подлежит офисная мебель, в которой до сих пор остались документы и записи, принадлежащие Александру Стояногло", - сообщают прокуроры.

В начале ноября Александру Стояногло продлили домашний арест еще на 30 суток.

Отстранение и задержание Стояногло

Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Задержание Стояногло и его отстранение от должности: что может произойти дальше - Sputnik Молдова, 1920, 10.10.2021
Радио
Задержание Стояногло и его отстранение от должности: что может произойти дальше
10 октября, 16:30
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
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