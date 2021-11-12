https://ru.sputnik.md/20211112/vyacheslav-platon-30-sutok-arest-zaochno-46357484.html
Вячеслав Платон получил 30 суток ареста заочно
Вячеслав Платон получил 30 суток ареста заочно
Платона обвиняют в незаконном получении контроля над 43,11% акций Moldova-Agroindbank в 2011-2015 году.
2021-11-12T12:25+0200
2021-11-12T12:25+0200
2021-11-12T12:27+0200
арест
платон
суд кишинева
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КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Бизнесмен Вячеслав Платон заочно арестован на 30 суток. Такое решение принял суд Кишинева по запросу Антикоррупционной прокуратуры. Ранее прокуроры вызывали Платона для предъявления обвинения по делу о мошенничестве и отмывании денег.Суд Кишинева вечером 11 ноября удовлетворил ходатайство прокуратуры и выдал ордер на заочный арест Вячеслава Платона сроком на 30 дней.Платона обвиняют в незаконном получении контроля над 43,11% акций Moldova-Agroindbank в 2011-2015 годах.По версии следствия, для получения контроля над акциями банка использовались деньги из схемы по отмыванию денег, известной как "Ландромат", а сами действия организованной преступной группы квалифицируются как "мошенничество в особо крупных размерах" и “отмывание денег в особо крупных размерах”.Еще в августе 2021 года Вячеслава Платона арестовали и объявили в розыск по другому уголовному делу. До этого он успел покинуть Молдову.
https://ru.sputnik.md/20211029/prokurory-obvinyayut-platona-v-reyderskoy-atake-na-maib-v-2011-2015-godakh-46003114.html
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арест, платон, суд кишинева
Вячеслав Платон получил 30 суток ареста заочно
12:25 12.11.2021 (обновлено: 12:27 12.11.2021)
Платона обвиняют в незаконном получении контроля над 43,11% акций Moldova-Agroindbank в 2011-2015 годах.
КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Бизнесмен Вячеслав Платон заочно арестован на 30 суток. Такое решение принял суд Кишинева по запросу Антикоррупционной прокуратуры. Ранее прокуроры вызывали Платона для предъявления обвинения по делу о мошенничестве и отмывании денег.
"Учитывая игнорирование повестки и неявку гражданина Платона в орган уголовного преследования, Антикоррупционная прокуратура потребовала применения в отношении него меры пресечения в виде предварительного заключения", - говорится в сообщении Антикоррупционной прокуратуры.
Суд Кишинева вечером 11 ноября удовлетворил ходатайство прокуратуры и выдал ордер на заочный арест Вячеслава Платона сроком на 30 дней.
Платона обвиняют в незаконном получении контроля над 43,11% акций Moldova-Agroindbank в 2011-2015 годах.
По версии следствия, для получения контроля над акциями банка использовались деньги из схемы по отмыванию денег, известной как "Ландромат", а сами действия организованной преступной группы квалифицируются как "мошенничество в особо крупных размерах" и “отмывание денег в особо крупных размерах”.
Еще в августе 2021 года Вячеслава Платона арестовали и объявили в розыск по другому уголовному делу. До этого он успел покинуть Молдову.