https://ru.sputnik.md/20211112/vyacheslav-platon-30-sutok-arest-zaochno-46357484.html

Вячеслав Платон получил 30 суток ареста заочно

Вячеслав Платон получил 30 суток ареста заочно

Платона обвиняют в незаконном получении контроля над 43,11% акций Moldova-Agroindbank в 2011-2015 году.

2021-11-12T12:25+0200

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арест

платон

суд кишинева

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КИШИНЕВ, 12 ноя – Sputnik. Бизнесмен Вячеслав Платон заочно арестован на 30 суток. Такое решение принял суд Кишинева по запросу Антикоррупционной прокуратуры. Ранее прокуроры вызывали Платона для предъявления обвинения по делу о мошенничестве и отмывании денег.Суд Кишинева вечером 11 ноября удовлетворил ходатайство прокуратуры и выдал ордер на заочный арест Вячеслава Платона сроком на 30 дней.Платона обвиняют в незаконном получении контроля над 43,11% акций Moldova-Agroindbank в 2011-2015 годах.По версии следствия, для получения контроля над акциями банка использовались деньги из схемы по отмыванию денег, известной как "Ландромат", а сами действия организованной преступной группы квалифицируются как "мошенничество в особо крупных размерах" и “отмывание денег в особо крупных размерах”.Еще в августе 2021 года Вячеслава Платона арестовали и объявили в розыск по другому уголовному делу. До этого он успел покинуть Молдову.

https://ru.sputnik.md/20211029/prokurory-obvinyayut-platona-v-reyderskoy-atake-na-maib-v-2011-2015-godakh-46003114.html

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2021

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арест, платон, суд кишинева