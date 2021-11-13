https://ru.sputnik.md/20211113/devushka-upala-s-14-etazha-mnogokvartirnogo-doma-v-kishineve-46385424.html

Девушка упала с 14 этажа многоквартирного дома в Кишиневе

Девушка упала с 14 этажа многоквартирного дома в Кишиневе

21-летняя женщина скончалась в результате падения с 14-го этажа жилого дома в столице.

2021-11-13T12:17+0200

2021-11-13T12:17+0200

2021-11-13T12:26+0200

в молдове

молдова

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/16/31760909_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c37119c3118dc8f5b93e2e5f650f5f8a.jpg

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В Кишиневе молодая женщина упала с балкона. Инцидент произошел вечером 12 ноября, около 22.50 в жилом доме на улице Николае Тестемицану.По сообщению пресс-атташе столичной полиции Натальи Стати, правоохранители нашли на общем балконе 14-го этажа многоквартирного дома вещи, принадлежащие 21-летней девушке. В ходе осмотра судмедэксперт не обнаружил на теле погибшей признаков насильственной смерти, кроме тех, которые характерны для падения с высоты.Правоохранительные органы возбудили уголовное дело для установления всех обстоятельств случившегося. Будет также проверена версия суицида и его возможных причин..

https://ru.sputnik.md/20210610/podrobnosti-smerti-devushki-blogera-chto-v-predsmertnoy-zapiske-35062644.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

в молдове, молдова, происшествия