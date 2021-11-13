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Девушка упала с 14 этажа многоквартирного дома в Кишиневе
Девушка упала с 14 этажа многоквартирного дома в Кишиневе
21-летняя женщина скончалась в результате падения с 14-го этажа жилого дома в столице.
2021-11-13T12:17+0200
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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В Кишиневе молодая женщина упала с балкона. Инцидент произошел вечером 12 ноября, около 22.50 в жилом доме на улице Николае Тестемицану.По сообщению пресс-атташе столичной полиции Натальи Стати, правоохранители нашли на общем балконе 14-го этажа многоквартирного дома вещи, принадлежащие 21-летней девушке. В ходе осмотра судмедэксперт не обнаружил на теле погибшей признаков насильственной смерти, кроме тех, которые характерны для падения с высоты.Правоохранительные органы возбудили уголовное дело для установления всех обстоятельств случившегося. Будет также проверена версия суицида и его возможных причин..
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в молдове, молдова, происшествия

Девушка упала с 14 этажа многоквартирного дома в Кишиневе

12:17 13.11.2021 (обновлено: 12:26 13.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausПолиция
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
21-летняя женщина скончалась в результате падения с 14-го этажа жилого дома в столице.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В Кишиневе молодая женщина упала с балкона. Инцидент произошел вечером 12 ноября, около 22.50 в жилом доме на улице Николае Тестемицану.
По сообщению пресс-атташе столичной полиции Натальи Стати, правоохранители нашли на общем балконе 14-го этажа многоквартирного дома вещи, принадлежащие 21-летней девушке. В ходе осмотра судмедэксперт не обнаружил на теле погибшей признаков насильственной смерти, кроме тех, которые характерны для падения с высоты.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело для установления всех обстоятельств случившегося. Будет также проверена версия суицида и его возможных причин..
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