https://ru.sputnik.md/20211113/dtp-avtomobily-pravitelstva-46384723.html

Умер еще один пассажир попавшего в ДТП автомобиля Госканцелярии

Умер еще один пассажир попавшего в ДТП автомобиля Госканцелярии

Еще один мужчина, находившийся в правительственной машине, попавшей в ДТП на Буюканах, погиб.

2021-11-13T11:15+0200

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Погиб третий пассажир автомобиля Госканцелярии, попавшего в аварию 3 ноября в столичном секторе Буюканы.47-летний мужчина скончался 13 ноября утром в больнице после остановки сердца. Информацию Sputnik Moldova подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Анастасия Табурчану.Напомним, смертельное ДТП произошло в 6.30 утра в Кишиневе на пересечении улиц Николае Костина и Онисифора Гибу. Автомобиль марки Skoda на полном ходу влетел в электрический столб. Кроме водителя, в машине были три пассажира.По пути в госпиталь скончался 63-летний водитель машины. Позже стало известно, что в больнице от полученных травм погиб 55-летний пассажир автомобиля.По факту ДТП открыто уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ru.sputnik.md/20211103/kantselyaria-dtp-kishinev-46136252.html

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правительство, дтп, наталья гаврилица, в молдове, молдова