https://ru.sputnik.md/20211113/dtp-avtomobily-pravitelstva-46384723.html
Умер еще один пассажир попавшего в ДТП автомобиля Госканцелярии
Умер еще один пассажир попавшего в ДТП автомобиля Госканцелярии
Еще один мужчина, находившийся в правительственной машине, попавшей в ДТП на Буюканах, погиб.
2021-11-13T11:15+0200
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2021-11-13T11:57+0200
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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Погиб третий пассажир автомобиля Госканцелярии, попавшего в аварию 3 ноября в столичном секторе Буюканы.47-летний мужчина скончался 13 ноября утром в больнице после остановки сердца. Информацию Sputnik Moldova подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Анастасия Табурчану.Напомним, смертельное ДТП произошло в 6.30 утра в Кишиневе на пересечении улиц Николае Костина и Онисифора Гибу. Автомобиль марки Skoda на полном ходу влетел в электрический столб. Кроме водителя, в машине были три пассажира.По пути в госпиталь скончался 63-летний водитель машины. Позже стало известно, что в больнице от полученных травм погиб 55-летний пассажир автомобиля.По факту ДТП открыто уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ru.sputnik.md/20211103/kantselyaria-dtp-kishinev-46136252.html
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Евгений Чебан
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правительство, дтп, наталья гаврилица, в молдове, молдова
Умер еще один пассажир попавшего в ДТП автомобиля Госканцелярии
11:15 13.11.2021 (обновлено: 11:57 13.11.2021)
Погиб еще один человек, находившийся в правительственной машине во время ДТП на Буюканах.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Погиб третий пассажир автомобиля Госканцелярии, попавшего в аварию 3 ноября в столичном секторе Буюканы.
47-летний мужчина скончался 13 ноября утром в больнице после остановки сердца. Информацию Sputnik Moldova подтвердила пресс-секретарь премьер-министра Анастасия Табурчану.
Напомним, смертельное ДТП произошло в 6.30 утра в Кишиневе на пересечении улиц Николае Костина и Онисифора Гибу. Автомобиль марки Skoda на полном ходу влетел в электрический столб. Кроме водителя, в машине были три пассажира.
По пути в госпиталь скончался 63-летний водитель машины. Позже стало известно, что в больнице от полученных травм погиб 55-летний пассажир автомобиля.
По факту ДТП открыто уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.