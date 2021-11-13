https://ru.sputnik.md/20211113/ekoaktivisty-berlin-46393072.html

Экоактивисты вышли на митинг в Берлине в защиту атомной энергетики

Экоактивисты вышли на митинг в Берлине в защиту атомной энергетики

После аварии на АЭС "Фукусима" власти Германии приняли решение в 2022 году полностью отказаться от атомной энергетики.

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В Берлине сотни людей вышли на акцию в защиту климата и атомной энергетики, сообщает РИА Новости.Власти Германии приняли решение в 2022 году полностью отказаться от атомной энергетики. Определяющим аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". Предполагается, что после остановки работы АЭС компании-операторы получат компенсации в размере 2,43 миллиарда евро от Минэкономики ФРГ.Организаторы акции в Берлине рассказали корреспонденту информагентства, что они уже в течение трех лет проводят аналогичные мероприятия в разных европейских городах. В нынешней акции приняли участие также польские и французские активисты.Один из участников акции рассказал, почему поддерживает сохранение атомной энергетики, и поделился своими мыслями об энергетической политике."Нам обещают снижение цен на электроэнергию. Как это может произойти, если мы отказываемся от атома, угля и вообще ископаемых источников вроде нефти и газа?" – заявил житель Берлина, который пришел поддержать митингующих.

https://ru.sputnik.md/20211029/bill-geyts-atomnaia-energetika-46020164.html

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