https://ru.sputnik.md/20211113/ekoaktivisty-berlin-46393072.html
Экоактивисты вышли на митинг в Берлине в защиту атомной энергетики
Экоактивисты вышли на митинг в Берлине в защиту атомной энергетики
После аварии на АЭС "Фукусима" власти Германии приняли решение в 2022 году полностью отказаться от атомной энергетики.
2021-11-13T20:15+0200
2021-11-13T20:15+0200
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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В Берлине сотни людей вышли на акцию в защиту климата и атомной энергетики, сообщает РИА Новости.Власти Германии приняли решение в 2022 году полностью отказаться от атомной энергетики. Определяющим аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". Предполагается, что после остановки работы АЭС компании-операторы получат компенсации в размере 2,43 миллиарда евро от Минэкономики ФРГ.Организаторы акции в Берлине рассказали корреспонденту информагентства, что они уже в течение трех лет проводят аналогичные мероприятия в разных европейских городах. В нынешней акции приняли участие также польские и французские активисты.Один из участников акции рассказал, почему поддерживает сохранение атомной энергетики, и поделился своими мыслями об энергетической политике."Нам обещают снижение цен на электроэнергию. Как это может произойти, если мы отказываемся от атома, угля и вообще ископаемых источников вроде нефти и газа?" – заявил житель Берлина, который пришел поддержать митингующих.
https://ru.sputnik.md/20211029/bill-geyts-atomnaia-energetika-46020164.html
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Экоактивисты вышли на митинг в Берлине в защиту атомной энергетики
20:15 13.11.2021 (обновлено: 20:27 13.11.2021)
Берлинские экоактивисты выступили в поддержку атомной энергетики.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik.
В Берлине сотни людей вышли на акцию в защиту климата и атомной энергетики, сообщает РИА Новости
.
Власти Германии приняли решение в 2022 году полностью отказаться от атомной энергетики. Определяющим аргументом для такого решения стала авария на японской АЭС "Фукусима". Предполагается, что после остановки работы АЭС компании-операторы получат компенсации в размере 2,43 миллиарда евро от Минэкономики ФРГ.
Организаторы акции в Берлине рассказали корреспонденту информагентства, что они уже в течение трех лет проводят аналогичные мероприятия в разных европейских городах. В нынешней акции приняли участие также польские и французские активисты.
"Атомная энергетика относительно мало загрязняет окружающую среду, выхлопы СО2 составляют всего 12 граммов на киловатт-час. Швеция и Франция, которые используют АЭС, относятся к промышленным странам с наименьшими выхлопами СО2. Германия должна одуматься. Нельзя ставить только на газ и нефть в энергетическом переходе", – рассказали участники акции.
Один из участников акции рассказал, почему поддерживает сохранение атомной энергетики, и поделился своими мыслями об энергетической политике.
"Нам обещают снижение цен на электроэнергию. Как это может произойти, если мы отказываемся от атома, угля и вообще ископаемых источников вроде нефти и газа?" – заявил житель Берлина, который пришел поддержать митингующих.