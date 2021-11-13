https://ru.sputnik.md/20211113/glava-midei-zheleznodorozhnaya-kompania-46383012.html
Глава МИДЕИ встретился с руководством крупной железнодорожной компании в Париже
Глава МИДЕИ встретился с руководством крупной железнодорожной компании в Париже
Нику Попеску встретился в Париже с главой одного из крупнейших в мире производителей железнодорожного транспорта.
2021-11-13T10:16+0200
2021-11-13T10:16+0200
2021-11-13T11:54+0200
франция
мидеи
железная дорога
нику попеску
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску провел в рамках визита в Париж встречу с председателем правления и генеральным директором группы Alstom Анри Пупаром-Лафаржем и директором по связям с общественностью компании Филиппом Делером. Об этом сообщает пресс-служба МИДЕИ.Встреча была посвящена темам, связанным с началом двустороннего сотрудничества и перспективами инвестиций в нашу страну.Модернизация железных дорог Молдовы при поддержке Франции, отмечают в министерстве, тоже была одной из центральных тем договоренностей, согласованных во время визита в Кишинев главы французской дипломатии Жана-Ива Ле Дриана.Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" переживает не лучшие времена. На конец 2020 года кредиторская задолженность ГП составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате – 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.
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франция, мидеи, железная дорога, нику попеску, в молдове
Глава МИДЕИ встретился с руководством крупной железнодорожной компании в Париже
10:16 13.11.2021 (обновлено: 11:54 13.11.2021)
Нику Попеску встретился в Париже с главой одного из крупнейших в мире производителей железнодорожного транспорта.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску провел в рамках визита в Париж встречу с председателем правления и генеральным директором группы Alstom Анри Пупаром-Лафаржем и директором по связям с общественностью компании Филиппом Делером. Об этом сообщает пресс-служба МИДЕИ.
Встреча была посвящена темам, связанным с началом двустороннего сотрудничества и перспективами инвестиций в нашу страну.
"Компания является мировым лидером в области интегрированных транспортных систем, специализируется на производстве железнодорожной техники и высокоскоростных поездов, активно выступает за экологически устойчивую мобильность", – сообщает пресс-служба МИДЕИ.
Модернизация железных дорог Молдовы при поддержке Франции, отмечают в министерстве, тоже была одной из центральных тем договоренностей, согласованных во время визита в Кишинев главы французской дипломатии Жана-Ива Ле Дриана.
Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" переживает не лучшие времена. На конец 2020 года кредиторская задолженность ГП составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате – 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.