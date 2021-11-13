https://ru.sputnik.md/20211113/glava-midei-zheleznodorozhnaya-kompania-46383012.html

Глава МИДЕИ встретился с руководством крупной железнодорожной компании в Париже

Глава МИДЕИ встретился с руководством крупной железнодорожной компании в Париже

Нику Попеску встретился в Париже с главой одного из крупнейших в мире производителей железнодорожного транспорта.

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франция

мидеи

железная дорога

нику попеску

политика

в молдове

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску провел в рамках визита в Париж встречу с председателем правления и генеральным директором группы Alstom Анри Пупаром-Лафаржем и директором по связям с общественностью компании Филиппом Делером. Об этом сообщает пресс-служба МИДЕИ.Встреча была посвящена темам, связанным с началом двустороннего сотрудничества и перспективами инвестиций в нашу страну.Модернизация железных дорог Молдовы при поддержке Франции, отмечают в министерстве, тоже была одной из центральных тем договоренностей, согласованных во время визита в Кишинев главы французской дипломатии Жана-Ива Ле Дриана.Госпредприятие "Железная дорога Молдовы" переживает не лучшие времена. На конец 2020 года кредиторская задолженность ГП составила 459,4 миллиона леев, а долг по зарплате – 35,5 миллиона леев. Плохое финансовое положение ЖДМ связано не только с тем, что ранее компания неэффективно управлялась, но и с резким снижением объема грузовых и пассажирских перевозок из-за пандемии COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20211031/sudba-lokomotivov-zhdm-46027461.html

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франция, мидеи, железная дорога, нику попеску, в молдове