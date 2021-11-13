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Первые 100 дней кабмина Гаврилицы и заявления Немеренко: итоги недели в Молдове
Первые 100 дней кабмина Гаврилицы и заявления Немеренко: итоги недели в Молдове
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили сто дней работы кабмина и выдвинутый оппозицией простой вотум недоверия главе Минздрава
2021-11-13T12:48+0200
2021-11-13T12:48+0200
радио
в молдове
правительство молдовы
итоги недели
наталья гаврилица
алла немеренко
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Глава молдавского кабинета министров Наталья Гаврилица представила отчет о деятельности правительства за 100 дней нахождения у руля исполнительной власти в стране. Как подчеркнули многие отечественные политологи, выступавшие в последние несколько дней в эфире радиостудии Sputnik Молдова, никакой конкретики в отчете главы кабмина на было. Общие заявления о борьбе с коронавирусом в республике и триумфальные нотки в голосе при упоминании о заключении газового контракта на поставки голубого топлива в Молдову.Также на этой неделе глава правительства заявила о том, что население страны получит компенсации за газ в отопительный сезон года. Однако четкой стратегии, четкого плана действий о том, как вывести страну из системного кризиса, как реанимировать экономику и внешнеторговые отношения не последовало. Первые итоги работы молдавского правительства за сто дней работы, заявления некоторых членов кабмина, выдвинутый оппозицией простой вотум недоверия главе Минздрава Алле Немеренко, а также рост цен и рейтинг власти обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Евгений Чебан и Александр Исаев.
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Первые 100 дней кабмина Гаврилицы и заявления Немеренко: итоги недели в Молдове

12:48 13.11.2021
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Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
Глава молдавского кабинета министров Наталья Гаврилица представила отчет о деятельности правительства за 100 дней нахождения у руля исполнительной власти в стране.
Как подчеркнули многие отечественные политологи, выступавшие в последние несколько дней в эфире радиостудии Sputnik Молдова, никакой конкретики в отчете главы кабмина на было. Общие заявления о борьбе с коронавирусом в республике и триумфальные нотки в голосе при упоминании о заключении газового контракта на поставки голубого топлива в Молдову.
Также на этой неделе глава правительства заявила о том, что население страны получит компенсации за газ в отопительный сезон года. Однако четкой стратегии, четкого плана действий о том, как вывести страну из системного кризиса, как реанимировать экономику и внешнеторговые отношения не последовало.
Первые итоги работы молдавского правительства за сто дней работы, заявления некоторых членов кабмина, выдвинутый оппозицией простой вотум недоверия главе Минздрава Алле Немеренко, а также рост цен и рейтинг власти обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Евгений Чебан и Александр Исаев.
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