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Первые 100 дней кабмина Гаврилицы и заявления Немеренко: итоги недели в Молдове

Первые 100 дней кабмина Гаврилицы и заявления Немеренко: итоги недели в Молдове

Обозреватели Sputnik Молдова обсудили сто дней работы кабмина и выдвинутый оппозицией простой вотум недоверия главе Минздрава

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правительство молдовы

итоги недели

наталья гаврилица

алла немеренко

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Глава молдавского кабинета министров Наталья Гаврилица представила отчет о деятельности правительства за 100 дней нахождения у руля исполнительной власти в стране. Как подчеркнули многие отечественные политологи, выступавшие в последние несколько дней в эфире радиостудии Sputnik Молдова, никакой конкретики в отчете главы кабмина на было. Общие заявления о борьбе с коронавирусом в республике и триумфальные нотки в голосе при упоминании о заключении газового контракта на поставки голубого топлива в Молдову.Также на этой неделе глава правительства заявила о том, что население страны получит компенсации за газ в отопительный сезон года. Однако четкой стратегии, четкого плана действий о том, как вывести страну из системного кризиса, как реанимировать экономику и внешнеторговые отношения не последовало. Первые итоги работы молдавского правительства за сто дней работы, заявления некоторых членов кабмина, выдвинутый оппозицией простой вотум недоверия главе Минздрава Алле Немеренко, а также рост цен и рейтинг власти обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Евгений Чебан и Александр Исаев.

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2021

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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