https://ru.sputnik.md/20211113/krymskiy-khan-pridnestrovye-46380473.html

Как крымский хан впервые предоставил автономию Приднестровью

Как крымский хан впервые предоставил автономию Приднестровью

Приднестровский регион ранее неоднократно обладал автономным статусом из-за своего положения на стыке границ разных государств

2021-11-13T11:44+0200

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Намеченная на начало ноября в Стокгольме встреча в рамках политического совещания по "Приднестровскому урегулированию" (формат 2+5) перенесена по инициативе официального Кишинева. Причем данное мероприятие откладывалось уже дважды.Субъекты переговоров погрязли во взаимных обвинениях по сиюминутным вопросам, и тем самым без разрешения остается главная проблема – компромиссный государственно-правовой статус Приднестровья.Между тем история является свидетелем того, что Приднестровский регион уже неоднократно обладал автономным статусом. Это определялось его положением на стыке границ разных государств и исключительной полиэтничностью.Пожалуй, первым автономным административно-территориальным образованием на территории Приднестровья являлась провинция под названием Ханская Украина. Она была учреждена под эгидой Крымского ханства в конце XVII века с центром на территории современного Дубоссарского района.Политической предпосылкой возникновения Ханской Украины стало поражение османской армии под стенами Вены в 1683 году от польских войск под командованием короля Яна Собеского. Правивший тогда в Молдавии и Правобережной Украине господарь и ставленник султана Георгий Дука был свергнут и пленен поляками. Польские власти смогли вернуть под свой контроль основную часть Днепровско-Днестровского междуречья, а украинские владения Порты сохранились лишь вдоль нижнего течения Днестра, а также рек Мокрый Ягорлык и Кодыма.По предложению крымского хана султан вручил гетманскую булаву и власть над оставшейся под его контролем частью Украины казацкому полковнику Теодору Сулименко. Тот же избрал в качестве своей резиденции селение Мокрый Ягорлык (при впадении одноименной реки в Днестр).В 1690 году Стамбул передал полномочия по назначению поднестровских гетманов Крымскому ханству. Так, в официальный оборот вошло выражение "гетман ханской милостью". Соответственно, территория, управляемая данным должностным лицом, стала называться Ханской Украиной (наряду с Украинами, подвластными русскому царю и польскому королю).Первым "гетманом от хана" стал Степан Лозинский (Ягорлыцкий). В его правление на левом берегу Днестра началось создание "ханских сел" со смешанным украинско-молдавским населением. К середине 90-х годов XVII века на территории Ханской Украины проживало до 10 тысяч жителей.Однако польско-османская вражда продолжала негативно сказываться на этом пограничном регионе. В 1695 году резиденция Лозинского была сожжена в ходе набега польских казаков. Множество жителей провинции были убиты, добытое имущество вывозилось из Поднестровья на двух тысячах телег. Сам же "ханский гетман" получил смертельное ранение.После заключения в 1703 году Карловицкого мира приднестровская провинция получила существенный приток населения, поскольку терявшие в Польше свои вольности казаки могли их сохранить в османско-крымских владениях.Лозинского сменил гетман Петр Иваненко, правивший до 1712 года Причем его резиденция находилась на правом берегу Днестра в местечке Дубоссары (ныне это Старые Дубоссары в Криулянском районе Республики Молдова).Примечательно, что этот гетман демонстрировал неприязненное отношение к казакам — мазепинцам, получившим убежище в лагере Карла XII под Бендерами. Однако вытеснение сторонников Мазепы поляками с Правобережной Украины привело к новой волне казачьей эмиграции в Ханскую Украину.В середине своего правления Иваненко получил новый титул – "гетман дубоссарский". Так произошло потому, что, по условиям Карловицкого мира, султан взял на себя обязательство больше не вмешиваться в украинские дела. Топоним "Ханская Украина" официально упоминался лишь в титуле митрополита "Хотинского, всего побережья Дунайского и Днестровского и целой Украины Ханской" с резиденцией в Измаиле.К середине ХVIII века казацкие старшины перестали назначаться на должность "гетмана дубоссарского". Она отдавалась ханской администрацией на откуп чаще всего армянским купцам.В 1765 году началось правление последнего и самого знаменитого правителя этого административного образования. Это был видный сановник Крымского ханства, дипломат Яков Рудзевич (Якуб-ага). Он происходил из татар-липок (переселившихся в османские владения из Литвы).В официальном документообороте он именовался как "гетман и воевода поднестровский и комендант границ украинских". Такая трансформация титула стала следствием расширения владений гетмана и смещения на восток административного центра этой области. В относительно мирные 40—50-е годы XVIII века христианские "ханские слободы" стали активно обустраиваться на южном побережье Кодымы, вплоть до ее впадения в Южный Буг. В 1748 году было основано селение Балта, куда и перешла резиденция "гетмана и воеводы". В 1783 году в данном местечке уже насчитывалось около 500 домов.В деле привлечения переселенцев ханскими наместниками использовалась политика налоговых льгот. Так, перейдя через Кодыму и обосновавшись на территории Крымского ханства, поселянин получал полное освобождение от податей и повинностей на 10 лет, по прошествии которых возникала обязанность давать лишь 1/10 часть от приплода скота.В короткие сроки Балта стала важным торговым центром. На проводившихся здесь дважды в год крупных ярмарках в больших количествах продавался скот, восточные товары.В планах Якуб-аги было дальнейшее укрепление восточной части своей провинции. Так, он предлагал хану проект привлечения выходцев с Левобережной Украины и поселения их напротив устья реки Синюхи, на месте современного Первомайска Николаевской области. Данное начинание объективно соответствовало интересам Бахчисарая, поскольку укрепляло границу ханства с Польшей и Россией, наделяло ее необходимой инфраструктурой.Однако этим планам не суждено было сбыться из-за произошедшей по инициативе Стамбула русско-турецкой войны 1768—1774 годов.После начала русского продвижения за Днестром "Ханская Украина" оказалась в глубоком тылу наступающих войск. Якуб-ага перешел на службу к Петербургу и оказал очень важную услугу генералу Петру Панину в подчинении буджакских и едисанских ногайцев. Их присяга императрице Екатерине II состоялась у стен Бендерской крепости в 1770 году.В отместку за переход на сторону русских "ханские слободы" были разорены по приказу протурецкого хана Каплан-Гирея. Во время карательного набега татар многие их жители были угнаны в плен. Однако запорожцам удалось перехватить обоз с "живым товаром" у Днепровского лимана. Часть "волохов", спасенных тогда от татарской неволи, были поселены отдельным селом южнее Старого Кодака (ныне это село Волосское Днепровского района Днепропетровской области).В 1777 году после перехода Крыма под протекторат России хан Шагин-Гирей попытался восстановить контроль Бахчисарая над Балтой и Дубоссарами. Однако на тот момент в них уже действовала османская администрация. Прямое управление Портой Буго-Днестровским междуречьем продолжалось до следующей русско-турецкой войны 1787—1791 годов.По условиям Ясского мирного договора 1791 года, бывшая Ханская Украина перешла в состав Российской империи, а через два года подобная судьба постигла и сопредельную территорию Речи Посполитой.В конце своей жизни Яков (умер в 1784 году) очень поспособствовал непосредственному присоединению Тавриды к Российскому государству, за что весь род Рудзевичей получил покровительство Григория Потемкина.Ханская Украина, безусловно, обладала внутренней автономией в составе Крымского ханства. Об этом говорит не только специфический украинско-молдавский титул ее руководителей ("гетман и воевода"), но и действовавший здесь особый налоговый режим, сохранявшиеся черты казацкого строя, особая номенклатура государственных должностей (полковники, сотники).Это можно посчитать исторической мистикой, но через 200 лет на землях, некогда принадлежавших Ханской Украине, возникло другое автономное государственное образование, поразительно ее напоминающее. Речь идет о Молдавской Автономной Республике в составе Украины, первой столицей которой являлась Балта.Подобно гетманству, МАССР располагалась вдоль Кодымы, Ягорлыка и левого берега Днестра. Преобладающими этносами также являлись украинцы и молдаване.Видимо, геополитические особенности Левобережья Днестра, издавна являющегося контактным регионом для различных народов, объективно способствуют формированию здесь полиэтничных государственных образований, пользующихся широким самоуправлением.

https://ru.sputnik.md/20210914/moldavskoe-knyazhestvo-osmanskoe-igo-44731381.html

https://ru.sputnik.md/20210828/kak-moldavane-priblizhali-perekhod-kryma-pod-vlast-rossii-44269872.html

https://ru.sputnik.md/20210109/slavyansko-moldavskoe-osvoenie-pridnestrovya-uspeshnoe-svershenie-ekateriny-II-33187026.html

https://ru.sputnik.md/20210830/rumyniya-pridnestrovie-44352310.html

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