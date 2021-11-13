https://ru.sputnik.md/20211113/mid-rf-sosedi-belorussii-otkazyvayutsya-sotrudnichat-po-situatsii-s-migrantami-46383749.html

МИД РФ: соседи Белоруссии отказываются сотрудничать по ситуации с мигрантами

МИД РФ: соседи Белоруссии отказываются сотрудничать по ситуации с мигрантами

Правоохранители соседей Белоруссии отказываются от сотрудничества по ситуации с мигрантами, а обвинения в адрес России в этой связи - абсурдны.

2021-11-13T10:45+0200

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы государств, соседствующих с Белоруссией, отказываются от сотрудничества по ситуации с мигрантами на границе. Об этом заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, пишет РИА Новости.По мнению дипломата, возникшие проблемы следует решать "в диалоге между заинтересованными ведомствами и налаживать конструктивное сотрудничество".Он также напомнил о праве мигрантов подать жалобы на те или иные действия против них."Если говорить о многосторонних договорах, которые существуют в рамках ООН, то есть Международный пакт о гражданских и политических правах, есть Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В рамках обоих этих международных договоров существуют контрольные органы, так называемые договорные органы по правам человека. В случае с пактом это комитет по правам человека. В случае с конвенцией против пыток – комитет против пыток", – рассказал Лукьянцев.В беседе с журналистами Лукьянцев отметил, что обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии являются абсурдными.Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз.В понедельник, 8 ноября, напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.

https://ru.sputnik.md/20211109/migranty-lager-granitsa-polsha-46278460.html

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