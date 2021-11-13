Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211113/mid-rf-sosedi-belorussii-otkazyvayutsya-sotrudnichat-po-situatsii-s-migrantami-46383749.html
МИД РФ: соседи Белоруссии отказываются сотрудничать по ситуации с мигрантами
МИД РФ: соседи Белоруссии отказываются сотрудничать по ситуации с мигрантами
Правоохранители соседей Белоруссии отказываются от сотрудничества по ситуации с мигрантами, а обвинения в адрес России в этой связи - абсурдны.
2021-11-13T10:45+0200
2021-11-13T11:56+0200
в мире
беларусь
миграны
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0c/46371029_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_330ca1f5a008c7bb5eb1686b9f3f212f.jpg
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы государств, соседствующих с Белоруссией, отказываются от сотрудничества по ситуации с мигрантами на границе. Об этом заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, пишет РИА Новости.По мнению дипломата, возникшие проблемы следует решать "в диалоге между заинтересованными ведомствами и налаживать конструктивное сотрудничество".Он также напомнил о праве мигрантов подать жалобы на те или иные действия против них."Если говорить о многосторонних договорах, которые существуют в рамках ООН, то есть Международный пакт о гражданских и политических правах, есть Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В рамках обоих этих международных договоров существуют контрольные органы, так называемые договорные органы по правам человека. В случае с пактом это комитет по правам человека. В случае с конвенцией против пыток – комитет против пыток", – рассказал Лукьянцев.В беседе с журналистами Лукьянцев отметил, что обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии являются абсурдными.Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз.В понедельник, 8 ноября, напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.
https://ru.sputnik.md/20211109/migranty-lager-granitsa-polsha-46278460.html
беларусь
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0c/46371029_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_378ba112889c5e3c09328945b8cd69d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, беларусь, миграны

МИД РФ: соседи Белоруссии отказываются сотрудничать по ситуации с мигрантами

10:45 13.11.2021 (обновлено: 11:56 13.11.2021)
© Sputnik / Viktor Tolochko / Перейти в фотобанкЛагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Лагерь нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Viktor Tolochko
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В МИД России заявили о нежелании соседних с Белоруссией стран сотрудничать с Минском по проблеме мигрантов, разбивших лагерь на границе.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы государств, соседствующих с Белоруссией, отказываются от сотрудничества по ситуации с мигрантами на границе. Об этом заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, пишет РИА Новости.

"Почему-то представители сопредельных с Белоруссией стран наотрез отказываются наладить какое-либо конструктивное взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами Белоруссии", – сказал Лукьянцев.

По мнению дипломата, возникшие проблемы следует решать "в диалоге между заинтересованными ведомствами и налаживать конструктивное сотрудничество".
Он также напомнил о праве мигрантов подать жалобы на те или иные действия против них.
"Если говорить о многосторонних договорах, которые существуют в рамках ООН, то есть Международный пакт о гражданских и политических правах, есть Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В рамках обоих этих международных договоров существуют контрольные органы, так называемые договорные органы по правам человека. В случае с пактом это комитет по правам человека. В случае с конвенцией против пыток – комитет против пыток", – рассказал Лукьянцев.
С детьми на морозе в палатках: тысячи мигрантов разбили лагерь на белорусско-польской границе - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
Видео
В палатках и при кострах: мигранты разбили лагерь на границе с Польшей
9 ноября, 22:54
В беседе с журналистами Лукьянцев отметил, что обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии являются абсурдными.

"Острие обвинений напоминает абсурдную ситуацию. Все обвинения в этой связи адресуются исключительно одному государству, Белоруссии. Хотя уже звучат и обвинения в том, что якобы мы приложили к этому руку, что является вообще абсурдным", – заявил Лукьянцев.

Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз.
В понедельник, 8 ноября, напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:48Первые 100 дней кабмина Гаврилицы и заявления Немеренко: итоги недели в Молдове
12:17Девушка упала с 14 этажа многоквартирного дома в Кишиневе
11:44Как крымский хан впервые предоставил автономию Приднестровью
11:15Умер еще один пассажир попавшего в ДТП автомобиля Госканцелярии
10:45МИД РФ: соседи Белоруссии отказываются сотрудничать по ситуации с мигрантами
10:16Глава МИДЕИ встретился с руководством крупной железнодорожной компании в Париже
09:48Тайна кишиневских раскопок: что нашли на проспекте Виеру
09:19Где в Кишиневе 13 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
08:51Мир за сутки: подготовка к Рождеству, Бритни без опекунства и COVID в мире
08:00Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей
07:30Цены на картофель в Молдове могут вдвое вырасти до конца года
07:00Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает
00:02Погодные рекорды Молдовы 13 ноября
ВчераДля чего "Белые лебеди" России отрабатывают удары на полигонах Беларуси
ВчераThe Lancet: эффективность индийской вакцины Covaxin составляет 77,8%
ВчераГражданин Грузии экстрадирован в Молдову
ВчераПсаки вышла из карантина и соскучилась по тапочкам
ВчераМолдавский премьер совершит визит в Лондон
ВчераМакрон намерен обсудить с Путиным тему Украины
ВчераВ Молдову поступило еще порядка 60 тысяч доз вакцины Pfizer