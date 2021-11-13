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МИД РФ: соседи Белоруссии отказываются сотрудничать по ситуации с мигрантами
МИД РФ: соседи Белоруссии отказываются сотрудничать по ситуации с мигрантами
Правоохранители соседей Белоруссии отказываются от сотрудничества по ситуации с мигрантами, а обвинения в адрес России в этой связи - абсурдны.
2021-11-13T10:45+0200
2021-11-13T10:45+0200
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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Правоохранительные органы государств, соседствующих с Белоруссией, отказываются от сотрудничества по ситуации с мигрантами на границе. Об этом заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, пишет РИА Новости.По мнению дипломата, возникшие проблемы следует решать "в диалоге между заинтересованными ведомствами и налаживать конструктивное сотрудничество".Он также напомнил о праве мигрантов подать жалобы на те или иные действия против них."Если говорить о многосторонних договорах, которые существуют в рамках ООН, то есть Международный пакт о гражданских и политических правах, есть Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В рамках обоих этих международных договоров существуют контрольные органы, так называемые договорные органы по правам человека. В случае с пактом это комитет по правам человека. В случае с конвенцией против пыток – комитет против пыток", – рассказал Лукьянцев.В беседе с журналистами Лукьянцев отметил, что обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии являются абсурдными.Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз.В понедельник, 8 ноября, напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.
https://ru.sputnik.md/20211109/migranty-lager-granitsa-polsha-46278460.html
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в мире, беларусь, миграны
МИД РФ: соседи Белоруссии отказываются сотрудничать по ситуации с мигрантами
10:45 13.11.2021 (обновлено: 11:56 13.11.2021)
В МИД России заявили о нежелании соседних с Белоруссией стран сотрудничать с Минском по проблеме мигрантов, разбивших лагерь на границе.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik.
Правоохранительные органы государств, соседствующих с Белоруссией, отказываются от сотрудничества по ситуации с мигрантами на границе. Об этом заявил журналистам уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев, пишет РИА Новости
.
"Почему-то представители сопредельных с Белоруссией стран наотрез отказываются наладить какое-либо конструктивное взаимодействие с соответствующими правоохранительными органами Белоруссии", – сказал Лукьянцев.
По мнению дипломата, возникшие проблемы следует решать "в диалоге между заинтересованными ведомствами и налаживать конструктивное сотрудничество".
Он также напомнил о праве мигрантов подать жалобы на те или иные действия против них.
"Если говорить о многосторонних договорах, которые существуют в рамках ООН, то есть Международный пакт о гражданских и политических правах, есть Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. В рамках обоих этих международных договоров существуют контрольные органы, так называемые договорные органы по правам человека. В случае с пактом это комитет по правам человека. В случае с конвенцией против пыток – комитет против пыток", – рассказал Лукьянцев.
В беседе с журналистами Лукьянцев отметил, что обвинения в причастности России к миграционному кризису на границе Польши и Белоруссии являются абсурдными.
"Острие обвинений напоминает абсурдную ситуацию. Все обвинения в этой связи адресуются исключительно одному государству, Белоруссии. Хотя уже звучат и обвинения в том, что якобы мы приложили к этому руку, что является вообще абсурдным", – заявил Лукьянцев.
Напряженная ситуация сохраняется на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз.
В понедельник, 8 ноября, напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами возле села Кузница недалеко от границы с Белоруссией.