Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211113/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46392762.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом
2021-11-13T19:46+0200
2021-11-13T20:12+0200
статистика
коронавирус
молдова
вирусная инфекция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1b/32182295_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ff8b5a624c7c2796012fee92b4906d2e.jpg
КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 730 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечено четыре случая импорта инфекции: по одному — из Италии, Франции, Германии и Эстонии.Общее число случаев заражения в стране достигло 352 670.У работников системы здравоохранения выявлены 10 случаев заражения: 4 — у врачей, 4 — у медсестер и 2 — у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 5218 тестов.Госпитализированы 2494 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 290 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 22).В то же время за сутки выздоровели 1049 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 332 073.Минздрав сообщает о 55 погибших, причем в списке, опубликованном 13 ноября, называют разные даты октября-ноября 2021 года. Общее число скончавшихся на данный момент – 8446. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают как скончавшихся за минувшие сутки, так и ранее.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20211110/voz-koronavirus-zhit-virus-46295334.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1b/32182295_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_fc131b059db92914e2c9105529a1ab3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
статистика, молдова, вирусная инфекция

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

19:46 13.11.2021 (обновлено: 20:12 13.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausВрачи скорой помощи
Врачи скорой помощи - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 730 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Отмечено четыре случая импорта инфекции: по одному — из Италии, Франции, Германии и Эстонии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 352 670.
У работников системы здравоохранения выявлены 10 случаев заражения: 4 — у врачей, 4 — у медсестер и 2 — у вспомогательного персонала.
За минувшие сутки проведено 5218 тестов.
Госпитализированы 2494 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 290 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 22).
В то же время за сутки выздоровели 1049 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 332 073.
Минздрав сообщает о 55 погибших, причем в списке, опубликованном 13 ноября, называют разные даты октября-ноября 2021 года. Общее число скончавшихся на данный момент – 8446. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают как скончавшихся за минувшие сутки, так и ранее.
Pracownik medyczny przy karetce pogotowia w Warszawie - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
Коронавирус
ВОЗ – о ситуации с коронавирусом: мы должны научиться жить с вирусом
10 ноября, 11:43
Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:53Ушел из жизни выдающийся журналист и патриот своей страны
20:15Экоактивисты вышли на митинг в Берлине в защиту атомной энергетики
19:46Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:05В Молдову поступила очередная партия вакцины Pfizer
18:31Появилась первая жертва извержения вулкана на острове Пальма
17:39Проблема гуманитарного характера: Путин – о кризисе с мигрантами на границе ЕС
17:02В Молдове проходит общенациональная кампания озеленения "Посади будущее"
16:25Символ бесконечного кошмара: чем Китай побеждает Америку
15:47Сколько стоит газ в разных странах мира
15:13Путин – о ситуации с мигрантами, транзите газа и действиях НАТО в Черном море
14:40Санду рассказала о рабочих встречах во время визита в Париж
14:02Экс-глава Минздрава подтвердила несоответствия в коронавирусной статистике в 2020 году
13:31В России зарегистрировали первый инъекционный препарат от COVID-19
12:48Первые 100 дней кабмина Гаврилицы и заявления Немеренко: итоги недели в Молдове
12:17Девушка упала с 14 этажа многоквартирного дома в Кишиневе
11:44Как крымский хан впервые предоставил автономию Приднестровью
11:15Умер еще один пассажир попавшего в ДТП автомобиля Госканцелярии
10:45МИД РФ: соседи Белоруссии отказываются сотрудничать по ситуации с мигрантами
10:16Глава МИДЕИ встретился с руководством крупной железнодорожной компании в Париже
09:48Тайна кишиневских раскопок: что нашли на проспекте Виеру