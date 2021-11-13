https://ru.sputnik.md/20211113/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46392762.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом

2021-11-13T19:46+0200

2021-11-13T19:46+0200

2021-11-13T20:12+0200

статистика

коронавирус

молдова

вирусная инфекция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/1b/32182295_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ff8b5a624c7c2796012fee92b4906d2e.jpg

КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 730 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечено четыре случая импорта инфекции: по одному — из Италии, Франции, Германии и Эстонии.Общее число случаев заражения в стране достигло 352 670.У работников системы здравоохранения выявлены 10 случаев заражения: 4 — у врачей, 4 — у медсестер и 2 — у вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 5218 тестов.Госпитализированы 2494 человека, в крайне тяжелом состоянии находятся 290 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 22).В то же время за сутки выздоровели 1049 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 332 073.Минздрав сообщает о 55 погибших, причем в списке, опубликованном 13 ноября, называют разные даты октября-ноября 2021 года. Общее число скончавшихся на данный момент – 8446. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают как скончавшихся за минувшие сутки, так и ранее.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211110/voz-koronavirus-zhit-virus-46295334.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

статистика, молдова, вирусная инфекция