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Один из мобильных операторов Молдовы предупредил о возможных сбоях в сети
Один из мобильных операторов Молдовы предупредил о возможных сбоях в сети
Moldcell предупредила свои клиентов о начале технических работ, которые могут стать причиной возникновения перебоев в работе сети
2021-11-13T22:14+0200
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КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Оператор мобильной связи в Молдове Moldcell предупредил свои клиентов о начале технических работ, которые могут стать причиной возникновения перебоев в работе сети.Серьезный сбой в работе Moldcell произошел 9 ноября, тогда в течение практически всего дня клиенты компании жаловались на отсутствие связи.Новые технические работы в сети будут проходить в ночь на воскресенье, 14 ноября.Напомним, в прошлый раз компания не предупреждала заранее клиентов о проведении каких-либо работ в сети. В результате исправить сбой в своей работе она смогла только на следующий день и принесла извинения клиентам за неудобства.
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в молдове, молдова, мобильная связь

Один из мобильных операторов Молдовы предупредил о возможных сбоях в сети

22:14 13.11.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует старинные трамвайные вагоны на торжественном параде, приуроченном к празднованию Дня московского транспорта
Девушка фотографирует старинные трамвайные вагоны на торжественном параде, приуроченном к празднованию Дня московского транспорта - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Компания, предоставляющая услуги мобильной связи в Молдове заявила о возможных перебоях в работе.
КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Оператор мобильной связи в Молдове Moldcell предупредил свои клиентов о начале технических работ, которые могут стать причиной возникновения перебоев в работе сети.
Серьезный сбой в работе Moldcell произошел 9 ноября, тогда в течение практически всего дня клиенты компании жаловались на отсутствие связи.
Новые технические работы в сети будут проходить в ночь на воскресенье, 14 ноября.

"Информируем Вас, что в ночь на 14 ноября, с 02.00 по 06.00 в сети Moldcell будут проводиться технические работы, которые могут повлечь за собой минимальные сбои в работе некоторых услуг", — сообщается на официальном сайте мобильного оператора.

Напомним, в прошлый раз компания не предупреждала заранее клиентов о проведении каких-либо работ в сети. В результате исправить сбой в своей работе она смогла только на следующий день и принесла извинения клиентам за неудобства.
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Общество
В Молдове неполадки в сети одного из мобильных операторов
9 ноября, 11:34
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