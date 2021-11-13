https://ru.sputnik.md/20211113/mobilny-operator-moldova-sboy-46394079.html

Один из мобильных операторов Молдовы предупредил о возможных сбоях в сети

Один из мобильных операторов Молдовы предупредил о возможных сбоях в сети

Moldcell предупредила свои клиентов о начале технических работ, которые могут стать причиной возникновения перебоев в работе сети

2021-11-13T22:14+0200

2021-11-13T22:14+0200

2021-11-13T22:14+0200

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КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Оператор мобильной связи в Молдове Moldcell предупредил свои клиентов о начале технических работ, которые могут стать причиной возникновения перебоев в работе сети.Серьезный сбой в работе Moldcell произошел 9 ноября, тогда в течение практически всего дня клиенты компании жаловались на отсутствие связи.Новые технические работы в сети будут проходить в ночь на воскресенье, 14 ноября.Напомним, в прошлый раз компания не предупреждала заранее клиентов о проведении каких-либо работ в сети. В результате исправить сбой в своей работе она смогла только на следующий день и принесла извинения клиентам за неудобства.

https://ru.sputnik.md/20211109/moldova-nepoladki-seti-odnogo-iz-mobilnykh-operatorov-46268475.html

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в молдове, молдова, мобильная связь