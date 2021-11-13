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Где в Кишиневе 13 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 13 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 13 ноября
2021-11-13T09:19+0200
2021-11-13T09:43+0200
троллейбус
авто
вакцинация
коронавирус
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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 13 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр на проспекте Штефан чел Маре, у магазина Unic.Автобус расположится также в Кишиневе, в сквере Оперного театра.Где будут находиться пункты вакцинации 14 ноябряТроллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".Автобус останется в центре столицы в сквере Оперного театра.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
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Евгений Чебан
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троллейбус, авто, вакцинация

Где в Кишиневе 13 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

09:19 13.11.2021 (обновлено: 09:43 13.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМобильные пункты вакцинации
Мобильные пункты вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан
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Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 13 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Центр на проспекте Штефан чел Маре, у магазина Unic.
Автобус расположится также в Кишиневе, в сквере Оперного театра.

Где будут находиться пункты вакцинации 14 ноября

Троллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".
Автобус останется в центре столицы в сквере Оперного театра.

Вакцинация от коронавируса в Молдове

Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
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