https://ru.sputnik.md/20211113/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46382228.html
Где в Кишиневе 13 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 13 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 13 ноября
2021-11-13T09:19+0200
2021-11-13T09:19+0200
2021-11-13T09:43+0200
троллейбус
авто
вакцинация
коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1b/34908656_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_582d5f0066bf9ce6f26a1f8f808c1623.jpg
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 13 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр на проспекте Штефан чел Маре, у магазина Unic.Автобус расположится также в Кишиневе, в сквере Оперного театра.Где будут находиться пункты вакцинации 14 ноябряТроллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".Автобус останется в центре столицы в сквере Оперного театра.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
https://ru.sputnik.md/20211112/kishineve-proydet-novyy-marafon-vaktsinatsii-46369995.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1b/34908656_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b6eb3865e836b19770b6483a5c0391a1.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
троллейбус, авто, вакцинация
Где в Кишиневе 13 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
09:19 13.11.2021 (обновлено: 09:43 13.11.2021)
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 13 ноября, до 18.00.
Троллейбус разместится в секторе Центр на проспекте Штефан чел Маре, у магазина Unic.
Автобус расположится также в Кишиневе, в сквере Оперного театра.
Где будут находиться пункты вакцинации 14 ноября
Троллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".
Автобус останется в центре столицы в сквере Оперного театра.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.