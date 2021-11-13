https://ru.sputnik.md/20211113/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46382228.html

Где в Кишиневе 13 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 13 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 13 ноября

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троллейбус

авто

вакцинация

коронавирус

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 13 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Центр на проспекте Штефан чел Маре, у магазина Unic.Автобус расположится также в Кишиневе, в сквере Оперного театра.Где будут находиться пункты вакцинации 14 ноябряТроллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".Автобус останется в центре столицы в сквере Оперного театра.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.

https://ru.sputnik.md/20211112/kishineve-proydet-novyy-marafon-vaktsinatsii-46369995.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

троллейбус, авто, вакцинация