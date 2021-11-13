https://ru.sputnik.md/20211113/moldova-kampaniya-ozeleneniya-46390885.html

В Молдове проходит общенациональная кампания озеленения "Посади будущее"

В Молдове проходит общенациональная кампания озеленения "Посади будущее"

Всего за сегодняшний день планировалось посадить несколько миллионов саженцев.

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кишинев

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общество

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Сотрудники различных государственных учреждений и представители столичной мэрии 13 ноября вышли сажать деревья в рамках общенациональной кампании "Посади будущее", объявленной министерством окружающей среды. Фотоотчеты об участии в кампании можно увидеть на страницах самых разных госучреждений.Мэр Кишинева с представителями ряда этнических сообществ, проживающих в Кишиневе, сажал деревья в парке "Дендрарий" в столичном секторе Буюканы.Сотрудники пограничной полиции высаживали деревья неподалеку от пункта пропуска через госграницу в Паланке.Работники министерства иностранных дел и европейской инеграции трудились в селе Троян Леовского района.Министерство здравоохранения высаживало саженцы у села Гура Галбеней Чимишлийского района.Сотрудники госканцелярии сажали деревья в столичном пригороде Гидигич.Всего в рамках национальной кампании по посадке деревьев планировалось высадить пять миллионов саженцев.

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2021

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кишинев, молдова, деревья, в молдове