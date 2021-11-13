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В Молдове проходит общенациональная кампания озеленения "Посади будущее"
В Молдове проходит общенациональная кампания озеленения "Посади будущее"
Всего за сегодняшний день планировалось посадить несколько миллионов саженцев.
2021-11-13T17:02+0200
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кишинев
молдова
деревья
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Сотрудники различных государственных учреждений и представители столичной мэрии 13 ноября вышли сажать деревья в рамках общенациональной кампании "Посади будущее", объявленной министерством окружающей среды. Фотоотчеты об участии в кампании можно увидеть на страницах самых разных госучреждений.Мэр Кишинева с представителями ряда этнических сообществ, проживающих в Кишиневе, сажал деревья в парке "Дендрарий" в столичном секторе Буюканы.Сотрудники пограничной полиции высаживали деревья неподалеку от пункта пропуска через госграницу в Паланке.Работники министерства иностранных дел и европейской инеграции трудились в селе Троян Леовского района.Министерство здравоохранения высаживало саженцы у села Гура Галбеней Чимишлийского района.Сотрудники госканцелярии сажали деревья в столичном пригороде Гидигич.Всего в рамках национальной кампании по посадке деревьев планировалось высадить пять миллионов саженцев.
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кишинев, молдова, деревья, в молдове

В Молдове проходит общенациональная кампания озеленения "Посади будущее"

17:02 13.11.2021 (обновлено: 17:07 13.11.2021)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаокский питомник растений в Тульской области
Заокский питомник растений в Тульской области - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В рамках кампании по озеленению всего за один день планировалось посадить несколько миллионов саженцев.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Сотрудники различных государственных учреждений и представители столичной мэрии 13 ноября вышли сажать деревья в рамках общенациональной кампании "Посади будущее", объявленной министерством окружающей среды. Фотоотчеты об участии в кампании можно увидеть на страницах самых разных госучреждений.
Мэр Кишинева с представителями ряда этнических сообществ, проживающих в Кишиневе, сажал деревья в парке "Дендрарий" в столичном секторе Буюканы.
Сотрудники пограничной полиции высаживали деревья неподалеку от пункта пропуска через госграницу в Паланке.
Работники министерства иностранных дел и европейской инеграции трудились в селе Троян Леовского района.
Министерство здравоохранения высаживало саженцы у села Гура Галбеней Чимишлийского района.
Сотрудники госканцелярии сажали деревья в столичном пригороде Гидигич.
Всего в рамках национальной кампании по посадке деревьев планировалось высадить пять миллионов саженцев.
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