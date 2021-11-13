https://ru.sputnik.md/20211113/moldova-vaktsina-pfizer-46392274.html
В Молдову поступила очередная партия вакцины Pfizer
В Молдову поступила очередная партия вакцины Pfizer
Всего в Молдову с начала пандемии поступило более 800 тысяч доз Pfizer.
2021-11-13T19:05+0200
2021-11-13T19:05+0200
2021-11-13T19:13+0200
вакцина
вакцинация
коронавирус
в молдове
молдова
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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Национальное агентство общественного здравоохранения получило очередную партию из 24 570 доз вакцины Pfizer / BioNTech. Это еще один транш из 700 830 доз, закупленных Министерством здравоохранения, сообщает ведомство.Далее препарат должны распределить пропорционально для всех пунктов вакцинации в стране.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.
https://ru.sputnik.md/20211108/poddelnye-sertifikaty-vaktsinatsia-46253042.html
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
вакцина, вакцинация, в молдове, молдова
В Молдову поступила очередная партия вакцины Pfizer
19:05 13.11.2021 (обновлено: 19:13 13.11.2021)
Всего в Молдову с начала пандемии поступило более 800 тысяч доз Pfizer.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Национальное агентство общественного здравоохранения получило очередную партию из 24 570 доз вакцины Pfizer / BioNTech. Это еще один транш из 700 830 доз, закупленных Министерством здравоохранения, сообщает ведомство.
Далее препарат должны распределить пропорционально для всех пунктов вакцинации в стране.
“Всего в Республику Молдова поступило 880 790 доз вакцины Pfizer. Через платформу COVAX – 125 190 доз, донорство из Румынии – 100 620 доз, приобретение – 369 720 доз. К настоящему времени полную схему вакцинации прошли 901 624 гражданина Республики Молдова”, – сообщили в Минздраве.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.
Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.