https://ru.sputnik.md/20211113/moldova-vaktsina-pfizer-46392274.html

В Молдову поступила очередная партия вакцины Pfizer

В Молдову поступила очередная партия вакцины Pfizer

Всего в Молдову с начала пандемии поступило более 800 тысяч доз Pfizer.

2021-11-13T19:05+0200

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2021-11-13T19:13+0200

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Национальное агентство общественного здравоохранения получило очередную партию из 24 570 доз вакцины Pfizer / BioNTech. Это еще один транш из 700 830 доз, закупленных Министерством здравоохранения, сообщает ведомство.Далее препарат должны распределить пропорционально для всех пунктов вакцинации в стране.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

https://ru.sputnik.md/20211108/poddelnye-sertifikaty-vaktsinatsia-46253042.html

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2021

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