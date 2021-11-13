https://ru.sputnik.md/20211113/napitok-snizit-davlenie-46393920.html

Ученые назвали напиток, способный снизить артериальное давление

Ученые назвали напиток, способный снизить артериальное давление

Врачи рассказали, как регулярное употребление черного чая помогает снизить высокое артериальное давление.

2021-11-13T21:47+0200

2021-11-13T21:47+0200

2021-11-13T21:47+0200

здоровье

чай

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КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Черный чай при регулярном употреблении способен эффективно снижать давление. К такому выводу пришли ученые из Университета Западной Австралии. Результаты своего исследования они опубликовали в журнале American Journal of Clinical Nutrition, сообщает ИноСМИ со ссылкой на британскую Daily Express.Целью экспериментов стало изучение взаимосвязи между употреблением черного чая и изменениями давления на протяжении времени. В нормальном состоянии артериальное давление в организме человека в течение дня естественным образом повышается и понижается, но если оно остается высоким постоянно, сердце вынуждено работать при повышенной нагрузке. В этом случае со временем возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний.В исследовании принимали участие мужчины и женщины, страдающие от повышенного систолического артериального давления. В день им предлагалось выпивать по три чашки черного чая либо столько же содержащего кофеин напитка без флавоноидов. Давление испытуемых замеряли в первый день при поступлении, а также через три и шесть месяцев.В результате произведенных наблюдений ученые пришли к выводу, что чай по сравнению со вторым напитком сильнее влиял на стабилизацию систолического и диастолического показателей. В дневное время колебания показателей были незначительными, однако ночью они снижались до 10%.Причем эффект от употребления чая наблюдался уже "немедленно", в первые же сутки эксперимента и сохранялся в течение полугода. Кроме того, он не зависел от изначальных показателей артериального давления и частоты сердечных сокращений у участников исследования.Ранее специалисты выступили с рекомендациями, кому необходимо пить чай, а кому лучше отказаться от этого популярного напитка.

https://ru.sputnik.md/20201031/vopros-chay-kofe-uchenye-otvet-24801996.html

https://ru.sputnik.md/20200923/voznikaet-li-rak-ot-chay-kofe-uchenye-otvet-25400449.html

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чай