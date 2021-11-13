https://ru.sputnik.md/20211113/nesootvetstviya-koronavirusnaya-statistika-46386647.html

Экс-глава Минздрава подтвердила несоответствия в коронавирусной статистике в 2020 году

Экс-глава Минздрава подтвердила несоответствия в коронавирусной статистике в 2020 году

Виорика Думбрэвяну рассказала, почему суточная статистика в 2020 году не отражала реального количества умерших.

2021-11-13T14:02+0200

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минздрав

виорика думбрэвяну

статистика

алла немеренко

коронавирус

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Экс-глава Минздрава Виорика Думбрэвяну подтвердила несоответствия суточной коронавирусной статистики реальному числу умерших в 2020 году. Об этом она написала в соцсетях.Во-первых, по словам экс-министра, в клиническом протоколе прямо указывается необходимость определения причинной связи между смертью из-за COVID и положительным лабораторным тестом.Другой аспект – неполные или неверные идентификационные данные. Во всех случаях медицинские учреждения запрашивали дополнительные проверки информации об скончавшихся.Она призвала нынешнее руководства Минздрава сконцентрироваться на работе и меньше отвлекаться на оценку прошлого.Напомним, глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211112/nemerenko-sutochnye-dannye-o-smertyakh-ot-covid-19-ne-vklyuchali-dannye-za-24-chasa-46361923.html

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минздрав, виорика думбрэвяну, статистика, алла немеренко