Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211113/nesootvetstviya-koronavirusnaya-statistika-46386647.html
Экс-глава Минздрава подтвердила несоответствия в коронавирусной статистике в 2020 году
Экс-глава Минздрава подтвердила несоответствия в коронавирусной статистике в 2020 году
Виорика Думбрэвяну рассказала, почему суточная статистика в 2020 году не отражала реального количества умерших.
2021-11-13T14:02+0200
2021-11-13T14:40+0200
минздрав
виорика думбрэвяну
статистика
алла немеренко
коронавирус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2978/61/29786198_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_9daf6d6d4f582f18a6ee07320ccb4f37.jpg
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Экс-глава Минздрава Виорика Думбрэвяну подтвердила несоответствия суточной коронавирусной статистики реальному числу умерших в 2020 году. Об этом она написала в соцсетях.Во-первых, по словам экс-министра, в клиническом протоколе прямо указывается необходимость определения причинной связи между смертью из-за COVID и положительным лабораторным тестом.Другой аспект – неполные или неверные идентификационные данные. Во всех случаях медицинские учреждения запрашивали дополнительные проверки информации об скончавшихся.Она призвала нынешнее руководства Минздрава сконцентрироваться на работе и меньше отвлекаться на оценку прошлого.Напомним, глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20211112/nemerenko-sutochnye-dannye-o-smertyakh-ot-covid-19-ne-vklyuchali-dannye-za-24-chasa-46361923.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2978/61/29786198_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_88862f1e1c72a0c69f869341f73b8592.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
минздрав, виорика думбрэвяну, статистика, алла немеренко

Экс-глава Минздрава подтвердила несоответствия в коронавирусной статистике в 2020 году

14:02 13.11.2021 (обновлено: 14:40 13.11.2021)
© Photo : Guvernul Republicii MoldovaВиорика Думбрэвяну
Виорика Думбрэвяну - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Виорика Думбрэвяну рассказала, почему суточная статистика в 2020 году не отражала реального количества умерших.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Экс-глава Минздрава Виорика Думбрэвяну подтвердила несоответствия суточной коронавирусной статистики реальному числу умерших в 2020 году. Об этом она написала в соцсетях.

“Подтверждаю, что в течение 2020 года были ситуации, когда смерти не регистрировались сразу, потому что в информации, представленной медицинскими учреждениями, были ошибочные данные”, – написала Думбрэвяну.

Во-первых, по словам экс-министра, в клиническом протоколе прямо указывается необходимость определения причинной связи между смертью из-за COVID и положительным лабораторным тестом.

"При отсутствии такого положительного результата как можно было зарегистрировать человека умершим из-за COVID?" – задается вопросом экс-министр.

Другой аспект – неполные или неверные идентификационные данные. Во всех случаях медицинские учреждения запрашивали дополнительные проверки информации об скончавшихся.

“У нас был комплексный и правильный подход к зарегистрированным случаям, чтобы гарантировать точность опубликованных данных”, – отмечает Думбрэвяну.

Она призвала нынешнее руководства Минздрава сконцентрироваться на работе и меньше отвлекаться на оценку прошлого.
Напомним, глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
Коронавирус
Немеренко: суточная статистика о смертях от COVID-19 включала не все данные
Вчера, 13:08
Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:13Путин – о ситуации с мигрантами, транзите газа и действиях НАТО в Черном море
14:40Санду рассказала о рабочих встречах во время визита в Париж
14:02Экс-глава Минздрава подтвердила несоответствия в коронавирусной статистике в 2020 году
13:31В России зарегистрировали первый инъекционный препарат от COVID-19
12:48Первые 100 дней кабмина Гаврилицы и заявления Немеренко: итоги недели в Молдове
12:17Девушка упала с 14 этажа многоквартирного дома в Кишиневе
11:44Как крымский хан впервые предоставил автономию Приднестровью
11:15Умер еще один пассажир попавшего в ДТП автомобиля Госканцелярии
10:45МИД РФ: соседи Белоруссии отказываются сотрудничать по ситуации с мигрантами
10:16Глава МИДЕИ встретился с руководством крупной железнодорожной компании в Париже
09:48Тайна кишиневских раскопок: что нашли на проспекте Виеру
09:19Где в Кишиневе 13 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
08:51Мир за сутки: подготовка к Рождеству, Бритни без опекунства и COVID в мире
08:00Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей
07:30Цены на картофель в Молдове могут вдвое вырасти до конца года
07:00Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает
00:02Погодные рекорды Молдовы 13 ноября
ВчераДля чего "Белые лебеди" России отрабатывают удары на полигонах Беларуси
ВчераThe Lancet: эффективность индийской вакцины Covaxin составляет 77,8%
ВчераГражданин Грузии экстрадирован в Молдову