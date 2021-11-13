https://ru.sputnik.md/20211113/pogodnye-rekordy-moldovy-13-noyabrya-46375261.html
Погодные рекорды Молдовы 13 ноября
Погодные рекорды Молдовы 13 ноября
Какой была температура 13 ноября в Молдове в разные годы
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синоптики
климат
погода
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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 ноября специалисты зафиксировали в позапрошлом веке.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 13 ноября 1897 года столбик термометра опустился до –16,3 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1969 году. Тогда воздух прогрелся до +22,1 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 13 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Александр Исаев
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синоптики, климат, погода
Погодные рекорды Молдовы 13 ноября
В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 13 ноября специалисты зафиксировали в позапрошлом веке.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 13 ноября 1897 года столбик термометра опустился до –16,3 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1969 году. Тогда воздух прогрелся до +22,1 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 13 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 38,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.