https://ru.sputnik.md/20211113/problema-gumanitarnogo-kharaktera-46391051.html

Проблема гуманитарного характера: Путин – о кризисе с мигрантами на границе ЕС

Проблема гуманитарного характера: Путин – о кризисе с мигрантами на границе ЕС

Президент России впервые прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. 13.11.2021, Sputnik Молдова

2021-11-13T17:39+0200

2021-11-13T17:39+0200

2021-11-13T18:58+0200

видео

мультимедиа

россия

владимир путин

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0d/46390857_0:17:3080:1750_1920x0_80_0_0_e2d94f9a11f7df09fa55c0b1d6907af5.png

Отношение к мигрантам на границе Польши – избиения, сирены и выстрелы поверх голов – не вяжется с декларируемыми ЕС ценностями гуманизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 24"."Все время мы слышали о том, что во главу угла все-таки должны быть поставлены вопросы гуманитарного характера. Но, когда на границе между Белоруссией и Польшей сейчас польские пограничники и представители вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в местах их расположения, где дети и женщины на последних месяцах беременности находятся, – как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей", – отметил Путин.Больше всего, подчеркнул российский президент, в этой ситуации жалко детей, вынужденных при минусовых температурах находиться на границе вместе со своими родителями.Он также высказал мнение о том, какие шаги нужно предпринять Белоруссии и Евросоюзу, чтобы попытаться решить проблему мигрантов. Подробности узнайте из видео.

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, россия, владимир путин, мигранты