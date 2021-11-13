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Проблема гуманитарного характера: Путин – о кризисе с мигрантами на границе ЕС
Проблема гуманитарного характера: Путин – о кризисе с мигрантами на границе ЕС
Президент России впервые прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. 13.11.2021, Sputnik Молдова
2021-11-13T17:39+0200
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Отношение к мигрантам на границе Польши – избиения, сирены и выстрелы поверх голов – не вяжется с декларируемыми ЕС ценностями гуманизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 24"."Все время мы слышали о том, что во главу угла все-таки должны быть поставлены вопросы гуманитарного характера. Но, когда на границе между Белоруссией и Польшей сейчас польские пограничники и представители вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в местах их расположения, где дети и женщины на последних месяцах беременности находятся, – как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей", – отметил Путин.Больше всего, подчеркнул российский президент, в этой ситуации жалко детей, вынужденных при минусовых температурах находиться на границе вместе со своими родителями.Он также высказал мнение о том, какие шаги нужно предпринять Белоруссии и Евросоюзу, чтобы попытаться решить проблему мигрантов. Подробности узнайте из видео.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, мигранты

Проблема гуманитарного характера: Путин – о кризисе с мигрантами на границе ЕС

17:39 13.11.2021 (обновлено: 18:58 13.11.2021)
© Video: Youtube / RT на русском
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Президент России впервые прокомментировал ситуацию с мигрантами на границе Польши и Белоруссии.
Отношение к мигрантам на границе Польши – избиения, сирены и выстрелы поверх голов – не вяжется с декларируемыми ЕС ценностями гуманизма. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале "Россия 24".

"Все время мы слышали о том, что во главу угла все-таки должны быть поставлены вопросы гуманитарного характера. Но, когда на границе между Белоруссией и Польшей сейчас польские пограничники и представители вооруженных сил избивают этих потенциальных мигрантов, стреляют поверх их голов из боевого оружия, сирены включают ночью и свет в местах их расположения, где дети и женщины на последних месяцах беременности находятся, – как-то это не очень вяжется с идеями гуманизма, которые якобы лежат в основе всей политики наших западных соседей", – отметил Путин.
Больше всего, подчеркнул российский президент, в этой ситуации жалко детей, вынужденных при минусовых температурах находиться на границе вместе со своими родителями.

"Вопросы гуманитарного характера. Дети же маленькие. Честно говоря, я, когда смотрю, мне прежде всего детей жалко. Ну смотрите, там же минусовая температура ночью", – сказал российский лидер.

Он также высказал мнение о том, какие шаги нужно предпринять Белоруссии и Евросоюзу, чтобы попытаться решить проблему мигрантов. Подробности узнайте из видео.
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