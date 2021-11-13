https://ru.sputnik.md/20211113/putin-migranti-gaz-chernoe-more-46389033.html

Путин – о ситуации с мигрантами, транзите газа и действиях НАТО в Черном море

Путин – о ситуации с мигрантами, транзите газа и действиях НАТО в Черном море

Путин прокомментировал кризис с мигрантами на границе с ЕС, действия НАТО в Черном море, а также возможное прекращение транзита газа через Белоруссию.

2021-11-13T15:13+0200

2021-11-13T15:13+0200

2021-11-13T15:19+0200

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владимир путин

беларусь

черное море

мигранты

транзит газа

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Россия не имеет отношения к кризису с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, тем не менее на Москву пытаются без повода возложить за это ответственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "России 24"."Хочу, чтобы все знали, мы-то здесь совершенно ни при чем. Так вот, на нас пытаются совершенно по любому поводу и без всякого повода ответственность возложить. … Еще раз хочу подчеркнуть, Россия здесь абсолютно ни при чем, мы совершенно не участвуем ни в каких процессах", – цитирует РИА Новости слова президента РФ.Он напомнил, что Белоруссия не является первооткрывателем проблем миграции в ЕС, причины были созданы странами Запада, в том числе Европы.Комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, Путин напомнил, что такая практика уже была, когда Украина блокировала российский газ для потребителей ЕС. "Ведь такая практика у нас уже есть, но с Украиной. В 2008 году, дай Бог памяти, мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов. Все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе", – рассказал российский президент. Он отметил, что перекрытие Белоруссией газа в Европу нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений России с Белоруссией.Он также заявил, что использование НАТО стратегической авиации с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря – серьезный вызов для России."Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные – хочу это подчеркнуть: незапланированные – учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация", – сказал Путин.

https://ru.sputnik.md/20211111/lukashenko-tranzit-gaz-evropa-46331497.html

https://ru.sputnik.md/20211112/rossiyskie-voennye-zasekli-shest-poletov-razvedchikov-nato-nad-chernym-morem-46360144.html

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нато, владимир путин, беларусь, черное море, мигранты, транзит газа