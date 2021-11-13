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Путин – о ситуации с мигрантами, транзите газа и действиях НАТО в Черном море
15:13 13.11.2021 (обновлено: 15:19 13.11.2021)
© Sputnik / Евгений Паулин/
Российский президент прокомментировал кризис с мигрантами на границе с ЕС, действия НАТО в Черном море, а также возможное прекращение транзита газа через Белоруссию.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Россия не имеет отношения к кризису с мигрантами на границе Белоруссии и Польши, тем не менее на Москву пытаются без повода возложить за это ответственность. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "России 24".
"Хочу, чтобы все знали, мы-то здесь совершенно ни при чем. Так вот, на нас пытаются совершенно по любому поводу и без всякого повода ответственность возложить. … Еще раз хочу подчеркнуть, Россия здесь абсолютно ни при чем, мы совершенно не участвуем ни в каких процессах", – цитирует РИА Новости слова президента РФ.
"Хочу, чтобы все знали, мы-то здесь совершенно ни при чем. Так вот, на нас пытаются совершенно по любому поводу и без всякого повода ответственность возложить. … Еще раз хочу подчеркнуть, Россия здесь абсолютно ни при чем, мы совершенно не участвуем ни в каких процессах", – цитирует РИА Новости слова президента РФ.
Он напомнил, что Белоруссия не является первооткрывателем проблем миграции в ЕС, причины были созданы странами Запада, в том числе Европы.
"Не нужно забывать, откуда возникли-то кризисы, связанные с мигрантами. Что, это Белоруссия является первооткрывателем этих проблем, что ли? Нет, это причины, которые были созданы самими странами Запада, в том числе европейскими странами. Они носят и политический, и военный, и экономический характер", – отметил российский лидер.
Комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможности перекрытия газа в Европу, Путин напомнил, что такая практика уже была, когда Украина блокировала российский газ для потребителей ЕС.
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"Ведь такая практика у нас уже есть, но с Украиной. В 2008 году, дай Бог памяти, мы столкнулись с этим кризисом, когда из-за бесконечных споров по цене на газ и по цене на транзит мы так с украинскими нашими друзьями не смогли договориться по основным параметрам этих контрактов. Все дошло до того, что Украина заблокировала наш газ, который предназначен для потребителей в Европе", – рассказал российский президент.
Он отметил, что перекрытие Белоруссией газа в Европу нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений России с Белоруссией.
"Теоретически, конечно, Лукашенко как президент транзитной страны может, наверное, дать указание по перекрытию наших поставок в Европу. Хотя это будет нарушением нашего транзитного контракта, и я надеюсь, что до этого не дойдет", – добавил Путин.
Он также заявил, что использование НАТО стратегической авиации с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря – серьезный вызов для России.
"Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные – хочу это подчеркнуть: незапланированные – учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация", – сказал Путин.
"Дело в том, что у них на борту – боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас", – заявил глава России.