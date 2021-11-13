https://ru.sputnik.md/20211113/rossia-inektsionnyy-preparat-covid-46387021.html

В России зарегистрировали первый инъекционный препарат от COVID-19

В России зарегистрировали первый инъекционный препарат от COVID-19

Инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" до конца года начнет поступать в медучреждения России.

2021-11-13T13:31+0200

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коронавирус

россия

препарат

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Новый препарат от COVID-19 "Арепливир" зарегистрирован в государственном реестре лекарственных средств РФ, сообщает РИА Новости.Лекарству в виде инъекций разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет. Ожидается, что до конца 2021 года "Арепливир" начнет поступать в стационары российских медицинских учреждений.В компании также завили, что инъекционный "Арепливир" лучше, чем аналогичный препарат в таблетках, проникает в клетки, дает более длительный эффект, а также более безопасен.Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование – "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году.

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россия, препарат