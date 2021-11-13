https://ru.sputnik.md/20211113/rossia-inektsionnyy-preparat-covid-46387021.html
В России зарегистрировали первый инъекционный препарат от COVID-19
В России зарегистрировали первый инъекционный препарат от COVID-19
Инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" до конца года начнет поступать в медучреждения России.
2021-11-13T13:31+0200
2021-11-13T13:31+0200
2021-11-13T14:19+0200
коронавирус
россия
препарат
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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Новый препарат от COVID-19 "Арепливир" зарегистрирован в государственном реестре лекарственных средств РФ, сообщает РИА Новости.Лекарству в виде инъекций разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет. Ожидается, что до конца 2021 года "Арепливир" начнет поступать в стационары российских медицинских учреждений.В компании также завили, что инъекционный "Арепливир" лучше, чем аналогичный препарат в таблетках, проникает в клетки, дает более длительный эффект, а также более безопасен.Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование – "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году.
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россия, препарат
В России зарегистрировали первый инъекционный препарат от COVID-19
13:31 13.11.2021 (обновлено: 14:19 13.11.2021)
Инъекционный препарат для лечения коронавирусной инфекции "Арепливир" до конца года начнет поступать в медучреждения России.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik.
Новый препарат от COVID-19 "Арепливир" зарегистрирован в государственном реестре лекарственных средств РФ, сообщает РИА Новости
.
Лекарству в виде инъекций разрешен ввод в гражданский оборот на 5 лет. Ожидается, что до конца 2021 года "Арепливир" начнет поступать в стационары российских медицинских учреждений.
"Первый отечественный внутривенный противовирусный препарат прямого действия "Арепливир" ("Фавипиравир") получил регистрационное удостоверение и уже до конца года поступит в стационары всех регионов", – говорится в сообщении пресс-службы компании-производителя "Промомед".
В компании также завили, что инъекционный "Арепливир" лучше, чем аналогичный препарат в таблетках, проникает в клетки, дает более длительный эффект, а также более безопасен.
Препарат от коронавирусной инфекции "Арепливир" (международное непатентованное наименование – "Фавипиравир") в форме таблеток был разработан в 2020 году.