https://ru.sputnik.md/20211113/rozhdestvoopekunstvo-covid-46380388.html

Мир за сутки: подготовка к Рождеству, Бритни без опекунства и COVID в мире

Мир за сутки: подготовка к Рождеству, Бритни без опекунства и COVID в мире

Мир за сутки: подготовка к Рождеству, Бритни без опекунства и COVID в мире

2021-11-13T08:51+0200

2021-11-13T08:51+0200

2021-11-13T09:15+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 13 ноя — Sputnik. Европейские столицы начинают подготовку к встрече Рождества. Одним из первых городов, зажегших рождественские огни, стал Лондон. Причем в этом году в первый раз в истории британской столицы было решено включить иллюминацию одновременно на 20 знаменитых улицах фешенебельной западной части центра Лондона. Это стало самым масштабным в мире одновременным включением рождественских уличных гирлянд, передает корреспондент РИА Новости.В ход мероприятия внесли свои коррективы и противоэпидемические меры, связанные с COVID-19. Церемония держалась в строжайшем секрете и не предавалась огласке, об окончательном времени и месте даже журналистам сообщили лишь за несколько часов. Так организаторам удалось избежать большого скопления людей на улицах города. В церемонии зажжения огней принял участие также и мэр Лондона Садик Хан.Бритни Спирс освободилась от опеки отцаСуд Лос-Анджелеса официально прекратил опекунство над певицей Бритни Спирс. По решению ведомства, будет полностью снят контроль опекуна Спирс над ее финансами, а состояние певицы должно быть переведено в ее личный фонд.Джейми Спирс, отец певицы, бывший ее опекуном на протяжении 14 лет, ранее сам отказался от полного всестороннего контроля над финансовыми и личными делами дочери. При этом сама певица обвиняла отца в злоупотреблении правами опекуна, сообщает РИА Новости.По данным телеканала TMZ, вердикта суда под стенами здания ожидали сотни поклонников Спирс. Они встретили решение радостными криками.Позже сама певица разместила запись радостных возгласов своих поклонников, узнавших о снятии опекунства с певицы в своем Instagram.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 252 миллионов.На утро 13 ноября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 252 445 139. Из них 5 087 398 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (46 976 314). Следом идут Индия (34 414 186) и Бразилия (21 939 196).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (9 534 544), Россия (8 843 238), Турция (8 365 929), Франция (7 362 807), Иран (6 027 269), Аргентина (5 304 059) и Испания (5 047 156).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 328 934 случая заражения, в Румынии – 1 735 277.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 351 940. В пятницу профильное министерство сообщило о 1261 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 8391, выздоровело 331 024 человек.

https://ru.sputnik.md/20210718/britney-spears-otkazalas-ot-vystupleniy-iz-za-opekunstva-ottsa-35569092.html

https://ru.sputnik.md/20211112/moldovu-postupilo-esche-poryadka-60-tysyach-doz-pfizer-46372461.html

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