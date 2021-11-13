https://ru.sputnik.md/20211113/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-blizhayshie-dni-v-moldove-pokholodaet-46375469.html

Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает

Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.

2021-11-13T07:00+0200

2021-11-13T07:00+0200

2021-11-13T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами опустится туман.Ветер будет дуть юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –3 до +2 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 13 ноября: ночью – от 0 до +2, днем – от +10 до +12 градусов.14 и 15 ноября немного потеплеет, днем воздух прогреется до +15, а ночью до +8. Ожидаются дожди и слабый туман. С 16 ноября начнет холодать. Днем ожидается до +5, а ночью вновь ожидаются заморозки до -5. После 17 ноября начнет снова теплеть. Праздники и народные приметыПравославные христиане отмечают день святых Спиридона и Никодима, а также день памяти святой Мавры.Люди верили, если человек родился в этот день, то его талисман - хризолит, а сам именинник по характеру очень кроткий.А на Руси 13 ноября чествовали рыболовов и охотников.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды