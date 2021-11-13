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Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает
Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.
2021-11-13T07:00+0200
2021-11-13T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами опустится туман.Ветер будет дуть юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –3 до +2 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 13 ноября: ночью – от 0 до +2, днем – от +10 до +12 градусов.14 и 15 ноября немного потеплеет, днем воздух прогреется до +15, а ночью до +8. Ожидаются дожди и слабый туман. С 16 ноября начнет холодать. Днем ожидается до +5, а ночью вновь ожидаются заморозки до -5. После 17 ноября начнет снова теплеть. Праздники и народные приметыПравославные христиане отмечают день святых Спиридона и Никодима, а также день памяти святой Мавры.Люди верили, если человек родился в этот день, то его талисман - хризолит, а сам именинник по характеру очень кроткий.А на Руси 13 ноября чествовали рыболовов и охотников.
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Юлия Липовая
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прогноз погоды

Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает

07:00 13.11.2021
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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 13 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами опустится туман.
Ветер будет дуть юго-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от –3 до +2 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 13 ноября: ночью – от 0 до +2, днем – от +10 до +12 градусов.
14 и 15 ноября немного потеплеет, днем воздух прогреется до +15, а ночью до +8. Ожидаются дожди и слабый туман. С 16 ноября начнет холодать. Днем ожидается до +5, а ночью вновь ожидаются заморозки до -5. После 17 ноября начнет снова теплеть.

Праздники и народные приметы

Православные христиане отмечают день святых Спиридона и Никодима, а также день памяти святой Мавры.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
Люди верили, если человек родился в этот день, то его талисман - хризолит, а сам именинник по характеру очень кроткий.
А на Руси 13 ноября чествовали рыболовов и охотников.
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