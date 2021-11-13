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https://ru.sputnik.md/20211113/sandu-vizit-parizh-46387124.html
Санду рассказала о рабочих встречах во время визита в Париж
Санду рассказала о рабочих встречах во время визита в Париж
Президент Молдовы участвовала в Форуме мира в Париже, ежегодном мероприятии, организованном под эгидой президента Франции.
2021-11-13T14:40+0200
2021-11-13T15:08+0200
париж
майя санду
политика
в молдове
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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В ходе своего визита в Париж президент Молдовы Майя Санду провела несколько двусторонних встреч на полях Форума мира.В рамках одной из панельных дискуссий президент Молдовы обсуждала с другими политиками проблему гендерного равенства.В ходе визита президент Молдовы встретилась с президентом Эстонии Аларом Карисом и обсудила с ним укрепление двусторонних отношений в области цифровой трансформации.Также Санду встретилась с президентом Исландии, с которым обсудила расширение торгового сотрудничества между странами на двусторонней основе.В завершении своего визита президент приняла участие в праздновании 75-летия ЮНЕСКО."В своем выступлении я выразила признательность за достижения организации в продвижении образования, науки и межкультурного диалога. Молдова разделяет гуманистические ценности ЮНЕСКО и будет продолжать работать с этой организацией для продвижения инноваций, цифровизации, образования и защиты нашего культурного наследия", – сообщает президент.
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париж, майя санду, в молдове, форум, визит

Санду рассказала о рабочих встречах во время визита в Париж

14:40 13.11.2021 (обновлено: 15:08 13.11.2021)
© Photo : Twitter / Maia SanduВстреча Майи Санду и Эммануэля Макрона
Встреча Майи Санду и Эммануэля Макрона - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
© Photo : Twitter / Maia Sandu
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Евгений Чебан
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Президент Молдовы 10 и 11 ноября находилась с визитом в Париже, где участвовала в Форуме мира, ежегодном мероприятии, организованном под эгидой президента Франции.
КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В ходе своего визита в Париж президент Молдовы Майя Санду провела несколько двусторонних встреч на полях Форума мира.

“Я присутствовала на церемонии открытия Форума мира вместе с президентом Макроном, вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис и другими главами государств и правительств”, – сообщает Санду в соцсети.

В рамках одной из панельных дискуссий президент Молдовы обсуждала с другими политиками проблему гендерного равенства.

"В ходе панельной дискуссии по женскому лидерству мы обсудили проблему гендерного равенства и проблемы, с которыми сталкиваются женщины в политике. Несмотря на изменения к лучшему в этой сфере в Молдове, многое еще предстоит сделать для уменьшения социального и экономического неравенства в нашей стране", – пишет Санду.

В ходе визита президент Молдовы встретилась с президентом Эстонии Аларом Карисом и обсудила с ним укрепление двусторонних отношений в области цифровой трансформации.
Также Санду встретилась с президентом Исландии, с которым обсудила расширение торгового сотрудничества между странами на двусторонней основе.
В завершении своего визита президент приняла участие в праздновании 75-летия ЮНЕСКО.
"В своем выступлении я выразила признательность за достижения организации в продвижении образования, науки и межкультурного диалога. Молдова разделяет гуманистические ценности ЮНЕСКО и будет продолжать работать с этой организацией для продвижения инноваций, цифровизации, образования и защиты нашего культурного наследия", – сообщает президент.
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