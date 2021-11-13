https://ru.sputnik.md/20211113/sandu-vizit-parizh-46387124.html

Санду рассказала о рабочих встречах во время визита в Париж

Санду рассказала о рабочих встречах во время визита в Париж

Президент Молдовы участвовала в Форуме мира в Париже, ежегодном мероприятии, организованном под эгидой президента Франции.

2021-11-13T14:40+0200

2021-11-13T14:40+0200

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париж

майя санду

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. В ходе своего визита в Париж президент Молдовы Майя Санду провела несколько двусторонних встреч на полях Форума мира.В рамках одной из панельных дискуссий президент Молдовы обсуждала с другими политиками проблему гендерного равенства.В ходе визита президент Молдовы встретилась с президентом Эстонии Аларом Карисом и обсудила с ним укрепление двусторонних отношений в области цифровой трансформации.Также Санду встретилась с президентом Исландии, с которым обсудила расширение торгового сотрудничества между странами на двусторонней основе.В завершении своего визита президент приняла участие в праздновании 75-летия ЮНЕСКО."В своем выступлении я выразила признательность за достижения организации в продвижении образования, науки и межкультурного диалога. Молдова разделяет гуманистические ценности ЮНЕСКО и будет продолжать работать с этой организацией для продвижения инноваций, цифровизации, образования и защиты нашего культурного наследия", – сообщает президент.

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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париж, майя санду, в молдове, форум, визит