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Сколько стоит газ в разных странах мира
Сколько стоит газ в разных странах мира
Sputnik Молдова представляет инфографику о ценах на газ в разных странах мира.
2021-11-13T15:47+0200
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цены на газ
цена на газ
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Самый дешевый газ покупают жители Казахстана, где цена за 1000 кубометров в 2021 году составила 58 долларов. На втором месте Российская Федерация с 88 долларами за тысячу кубометров газа.На третьем месте Беларусь с 146 долларами. Республика Молдова тоже вошла в пятерку стран, жители которых покупают газ по выгодной цене. Средняя цена в этом году составила 306 долларов за тысячу кубометров. Перед нашей страной находится Турция с 214 долларами за тысячу кубометров газа.Зато дороже всего продается газ в Швеции, где тысяча кубометров голубого топлива в 2021 году стоит 1376 долларов. Однако Швеция стремится максимально использовать возобновляемые источники энергии, поэтому потребление природного газа в этой стране довольно низкое.Исследование разработано экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
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цены, газ, инфографика, мультимедиа, цены на газ, цена на газ

Сколько стоит газ в разных странах мира

15:47 13.11.2021 (обновлено: 16:14 13.11.2021)
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Sputnik Молдова представляет инфографику о ценах на газ в разных странах мира.
Цены на природный газ в разных странах - Sputnik Молдова
Цены на природный газ в разных странах (МОБ) - Sputnik Молдова
Самый дешевый газ покупают жители Казахстана, где цена за 1000 кубометров в 2021 году составила 58 долларов. На втором месте Российская Федерация с 88 долларами за тысячу кубометров газа.
На третьем месте Беларусь с 146 долларами. Республика Молдова тоже вошла в пятерку стран, жители которых покупают газ по выгодной цене. Средняя цена в этом году составила 306 долларов за тысячу кубометров. Перед нашей страной находится Турция с 214 долларами за тысячу кубометров газа.
Зато дороже всего продается газ в Швеции, где тысяча кубометров голубого топлива в 2021 году стоит 1376 долларов. Однако Швеция стремится максимально использовать возобновляемые источники энергии, поэтому потребление природного газа в этой стране довольно низкое.
Исследование разработано экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.
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