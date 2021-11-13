https://ru.sputnik.md/20211113/skolko-stoit-gaz-46389408.html

Сколько стоит газ в разных странах мира

Сколько стоит газ в разных странах мира

Sputnik Молдова представляет инфографику о ценах на газ в разных странах мира.

2021-11-13T15:47+0200

2021-11-13T15:47+0200

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цена на газ

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Самый дешевый газ покупают жители Казахстана, где цена за 1000 кубометров в 2021 году составила 58 долларов. На втором месте Российская Федерация с 88 долларами за тысячу кубометров газа.На третьем месте Беларусь с 146 долларами. Республика Молдова тоже вошла в пятерку стран, жители которых покупают газ по выгодной цене. Средняя цена в этом году составила 306 долларов за тысячу кубометров. Перед нашей страной находится Турция с 214 долларами за тысячу кубометров газа.Зато дороже всего продается газ в Швеции, где тысяча кубометров голубого топлива в 2021 году стоит 1376 долларов. Однако Швеция стремится максимально использовать возобновляемые источники энергии, поэтому потребление природного газа в этой стране довольно низкое.Исследование разработано экспертами РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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