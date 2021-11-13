https://ru.sputnik.md/20211113/skonchalsya-dragosh-dumitriu-46393720.html

Ушел из жизни выдающийся журналист и патриот своей страны

Ушел из жизни выдающийся журналист и патриот своей страны

Не стало Драгоша Думитриу, талантливого журналиста Sputnik Румынии.

2021-11-13T20:53+0200

2021-11-13T20:53+0200

2021-11-13T21:21+0200

драгош думитриу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2603/16/26031646_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b94f0d651017146f32d9f2e47142ce9d.jpg

Драгош Думитриу был душой редакции Sputnik Румыния, его статьи всегда провоцировали жаркие общественные дискуссии и затрагивали фундаментальные вопросы румынской повседневности, которые мейнстримная пресса предпочитала обходить стороной.У Драгоша хватало смелости называть вещи своими именами, даже если многим это было не по душе. Но самым главным для него всегда были правда и справедливость.Экс-депутат румынского парламента, который посвятил жизнь защите и продвижению румынских ценностей, Драгош передавал на страницах Sputnik свою любовь к стране и негодование по отношению к тем, кто дискредитирует и предает забвению прошлое Румынии, а вместе с тем и ее шансы стать по-настоящему независимой и сильной страной. Такой, какой ее видел сам Драгош Думитриу.Вечная память.Редакция Sputnik

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

драгош думитриу