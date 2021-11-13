https://ru.sputnik.md/20211113/skonchalsya-dragosh-dumitriu-46393720.html
Ушел из жизни выдающийся журналист и патриот своей страны
Ушел из жизни выдающийся журналист и патриот своей страны
Не стало Драгоша Думитриу, талантливого журналиста Sputnik Румынии.
2021-11-13T20:53+0200
2021-11-13T20:53+0200
2021-11-13T21:21+0200
драгош думитриу
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Драгош Думитриу был душой редакции Sputnik Румыния, его статьи всегда провоцировали жаркие общественные дискуссии и затрагивали фундаментальные вопросы румынской повседневности, которые мейнстримная пресса предпочитала обходить стороной.У Драгоша хватало смелости называть вещи своими именами, даже если многим это было не по душе. Но самым главным для него всегда были правда и справедливость.Экс-депутат румынского парламента, который посвятил жизнь защите и продвижению румынских ценностей, Драгош передавал на страницах Sputnik свою любовь к стране и негодование по отношению к тем, кто дискредитирует и предает забвению прошлое Румынии, а вместе с тем и ее шансы стать по-настоящему независимой и сильной страной. Такой, какой ее видел сам Драгош Думитриу.Вечная память.Редакция Sputnik
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драгош думитриу
Ушел из жизни выдающийся журналист и патриот своей страны
20:53 13.11.2021 (обновлено: 21:21 13.11.2021)
Не стало Драгоша Думитриу, талантливого журналиста и защитника истинных ценностей румынского народа.
Драгош Думитриу был душой редакции Sputnik Румыния, его статьи всегда провоцировали жаркие общественные дискуссии и затрагивали фундаментальные вопросы румынской повседневности, которые мейнстримная пресса предпочитала обходить стороной.
У Драгоша хватало смелости называть вещи своими именами, даже если многим это было не по душе. Но самым главным для него всегда были правда и справедливость.
Экс-депутат румынского парламента, который посвятил жизнь защите и продвижению румынских ценностей, Драгош передавал на страницах Sputnik свою любовь к стране и негодование по отношению к тем, кто дискредитирует и предает забвению прошлое Румынии, а вместе с тем и ее шансы стать по-настоящему независимой и сильной страной. Такой, какой ее видел сам Драгош Думитриу.