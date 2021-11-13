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Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей
Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей
Бывший вице-премьер объяснил причины сложной ситуации внутри Молдовы и высказал конструктивное предложение.
2021-11-13T08:00+0200
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Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей
Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей
Ситуация в Молдове сложилась крайне непростая как в социально-экономическом, так и в геополитическом плане, так как происходящее связано с глобальным топливным кризисом, который стал следствием пробуждения мировой экономики от ковидной летаргии. Теперь к дефициту природного газа добавилась нехватка нефти.Причины слабой экономики и неэффективного государства в Молдове кроются в том, что в нашей стране слабо представлены патриотические силы в политике. Ведущие молдавские политические силы – явно или скрыто - разыгрывают геополитическую карту, в то время как необходимо работать и защищать интересы своей страны как во внутренней, так и во внешней политике. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-вице-премьер Виктор Степанюк.В данном случае, пояснил Степанюк, политологи анализируют управленческие механизмы с точки зрения стабильности, поскольку только стабильная власть может разработать конкретный план действий, предложить его на рассмотрение обществу, проголосовать за него, а также посоветоваться со специалистами, гражданским обществом и оппозицией.Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует новые энергетические кризисы, а Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в своем докладе представила данные о том, что на мировое сельское хозяйство приходится 63% ущерба от катаклизмов и природных бедствий.
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Валентина Топоривская
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио

Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей

08:00 13.11.2021
Радио
Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей
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Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Бывший вице-премьер объяснил причины сложной ситуации в молдавской политике и призвал политические силы к взаимодействию.
Ситуация в Молдове сложилась крайне непростая как в социально-экономическом, так и в геополитическом плане, так как происходящее связано с глобальным топливным кризисом, который стал следствием пробуждения мировой экономики от ковидной летаргии. Теперь к дефициту природного газа добавилась нехватка нефти.
Причины слабой экономики и неэффективного государства в Молдове кроются в том, что в нашей стране слабо представлены патриотические силы в политике. Ведущие молдавские политические силы – явно или скрыто - разыгрывают геополитическую карту, в то время как необходимо работать и защищать интересы своей страны как во внутренней, так и во внешней политике. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-вице-премьер Виктор Степанюк.

"С ноября 2009 года и с июля 2021 года власть в Молдове полностью принадлежит правоцентристским силам – партии "Действие и солидарность" (PAS), которая получила президентское кресло и большинство в парламенте. С точки зрения политологии, концентрация в одних руках парламента, правительства и президентуры позволяет власти стать эффективной", - считает эксперт.

В данном случае, пояснил Степанюк, политологи анализируют управленческие механизмы с точки зрения стабильности, поскольку только стабильная власть может разработать конкретный план действий, предложить его на рассмотрение обществу, проголосовать за него, а также посоветоваться со специалистами, гражданским обществом и оппозицией.

"Такую практику внедрили у себя Швеция, Германия, Финляндия, а коммунистический Китай разработал по западной модели механизмы коллективного обсуждения вопросов, проблем и публичной политики с другими политическими партиями, которых в Китае около 100. К сожалению, в Молдове отсутствует культура взаимодействия между различными политическими силами", - заключил собеседник.

Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует новые энергетические кризисы, а Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в своем докладе представила данные о том, что на мировое сельское хозяйство приходится 63% ущерба от катаклизмов и природных бедствий.
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