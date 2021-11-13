https://ru.sputnik.md/20211113/stepanyuk-chto-meshaet-rabotat-pravitelstvu-pas-vo-glave-s-gavrilitsey-46325232.html
Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей
Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей
Бывший вице-премьер объяснил причины сложной ситуации внутри Молдовы и высказал конструктивное предложение.
2021-11-13T08:00+0200
2021-11-13T08:00+0200
2021-11-13T08:00+0200
радио
экспертиза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0b/46325334_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_977513983b7cd40bbec353e24da217a2.jpg
Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей
Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей
Ситуация в Молдове сложилась крайне непростая как в социально-экономическом, так и в геополитическом плане, так как происходящее связано с глобальным топливным кризисом, который стал следствием пробуждения мировой экономики от ковидной летаргии. Теперь к дефициту природного газа добавилась нехватка нефти.Причины слабой экономики и неэффективного государства в Молдове кроются в том, что в нашей стране слабо представлены патриотические силы в политике. Ведущие молдавские политические силы – явно или скрыто - разыгрывают геополитическую карту, в то время как необходимо работать и защищать интересы своей страны как во внутренней, так и во внешней политике. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-вице-премьер Виктор Степанюк.В данном случае, пояснил Степанюк, политологи анализируют управленческие механизмы с точки зрения стабильности, поскольку только стабильная власть может разработать конкретный план действий, предложить его на рассмотрение обществу, проголосовать за него, а также посоветоваться со специалистами, гражданским обществом и оппозицией.Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует новые энергетические кризисы, а Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в своем докладе представила данные о том, что на мировое сельское хозяйство приходится 63% ущерба от катаклизмов и природных бедствий.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0b/46325334_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_df2ef6ebc121d3a0a68c71798c01d3aa.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей
Бывший вице-премьер объяснил причины сложной ситуации в молдавской политике и призвал политические силы к взаимодействию.
Ситуация в Молдове сложилась крайне непростая как в социально-экономическом, так и в геополитическом плане, так как происходящее связано с глобальным топливным кризисом, который стал следствием пробуждения мировой экономики от ковидной летаргии. Теперь к дефициту природного газа добавилась нехватка нефти.
Причины слабой экономики и неэффективного государства в Молдове кроются в том, что в нашей стране слабо представлены патриотические силы в политике. Ведущие молдавские политические силы – явно или скрыто - разыгрывают геополитическую карту, в то время как необходимо работать и защищать интересы своей страны как во внутренней, так и во внешней политике. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказал экс-вице-премьер Виктор Степанюк.
"С ноября 2009 года и с июля 2021 года власть в Молдове полностью принадлежит правоцентристским силам – партии "Действие и солидарность" (PAS), которая получила президентское кресло и большинство в парламенте. С точки зрения политологии, концентрация в одних руках парламента, правительства и президентуры позволяет власти стать эффективной", - считает эксперт.
В данном случае, пояснил Степанюк, политологи анализируют управленческие механизмы с точки зрения стабильности, поскольку только стабильная власть может разработать конкретный план действий, предложить его на рассмотрение обществу, проголосовать за него, а также посоветоваться со специалистами, гражданским обществом и оппозицией.
"Такую практику внедрили у себя Швеция, Германия, Финляндия, а коммунистический Китай разработал по западной модели механизмы коллективного обсуждения вопросов, проблем и публичной политики с другими политическими партиями, которых в Китае около 100. К сожалению, в Молдове отсутствует культура взаимодействия между различными политическими силами", - заключил собеседник.
Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует новые энергетические кризисы, а Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в своем докладе представила данные о том, что на мировое сельское хозяйство приходится 63% ущерба от катаклизмов и природных бедствий.