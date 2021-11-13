https://ru.sputnik.md/20211113/stepanyuk-chto-meshaet-rabotat-pravitelstvu-pas-vo-glave-s-gavrilitsey-46325232.html

Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей

Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей

Бывший вице-премьер объяснил причины сложной ситуации внутри Молдовы и высказал конструктивное предложение.

2021-11-13T08:00+0200

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Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей Степанюк: что мешает работать правительству PAS во главе с Гаврилицей

Ситуация в Молдове сложилась крайне непростая как в социально-экономическом, так и в геополитическом плане, так как происходящее связано с глобальным топливным кризисом, который стал следствием пробуждения мировой экономики от ковидной летаргии. Теперь к дефициту природного газа добавилась нехватка нефти.Причины слабой экономики и неэффективного государства в Молдове кроются в том, что в нашей стране слабо представлены патриотические силы в политике. Ведущие молдавские политические силы – явно или скрыто - разыгрывают геополитическую карту, в то время как необходимо работать и защищать интересы своей страны как во внутренней, так и во внешней политике. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал экс-вице-премьер Виктор Степанюк.В данном случае, пояснил Степанюк, политологи анализируют управленческие механизмы с точки зрения стабильности, поскольку только стабильная власть может разработать конкретный план действий, предложить его на рассмотрение обществу, проголосовать за него, а также посоветоваться со специалистами, гражданским обществом и оппозицией.Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует новые энергетические кризисы, а Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в своем докладе представила данные о том, что на мировое сельское хозяйство приходится 63% ущерба от катаклизмов и природных бедствий.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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