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https://ru.sputnik.md/20211113/tayna-kishinevskikh-raskopok-prospekt-vieru-46380710.html
Тайна кишиневских раскопок: что нашли на проспекте Виеру
Тайна кишиневских раскопок: что нашли на проспекте Виеру
История разрушенной церкви архангелов Михаила и Гавриила в Кишиневе. Что удалось найти при раскопках на месте, где она стояла?
2021-11-13T09:48+0200
2021-11-13T09:48+0200
в молдове
кишинев
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история молдовы
археологические раскопки
общество
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Археологические раскопки в Кишиневе – дело не частое. И очень жаль, что так, потому как на небольшом, в географическом смысле, пятачке столетиями бурлили исторические страсти, сменялись власти, империи и эпохи. Есть что искать археологам. Отрадно, что редко, но копают. СМИ активно обсуждают сейчас раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила. Давайте разберемся в истории того, что там было, и что там уже нашли молдавские археологи.Мы как-то писали про исчезнувшие церкви Кишинева, пришло время рассказать об одной из них поподробнее.Изначально церкви в Кишиневе были деревянными. Время их не щадило, как и татары во время набегов. Церковь святого Николая (другое название – Господарская) отстраивалась несколько раз после того, как она сгорала или ее разрушали. В самом начале XIX века на этом месте наконец возвели храм, который простоял до конца 50-х годов прошлого века. Старый собор или Церковь архангелов Михаила и Гавриила.Все познается в сравнении, поэтому сравним вид на город из одной точки, но из разных времен – конца 50-х, перед сносом Старого собора и постройки на его месте кинотеатра "Москова", и осени 2021 года.Тогда:И сейчас:Церковь Архангелов Михаила и Гавриила была чрезвычайно важным объектом с имперской точки зрения – именно здесь проводил службы митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, и здесь же была его резиденция – позже Церковный музей и Госархив МССР. В 1818 году церковь посетил император Александр I. А в 1912 именно тут проходили торжественные празднования присоединения Бессарабии к Российской Империи.Не исключено, что эта историческая и духовная связь храма со "старой Россией" и привела к тому, что с началом хрущевской антирелигиозной волны, именно это замечательное здание было уничтожено. Причем, вместе с окружающими постройками, не церквями, но имевшими отношение к комплексу.Впрочем, избавиться от Старого собора Советской власти было не просто – вовсе не из-за сопротивления верующих, а из-за качества здания. Церковь была построена так добротно, что для сноса пришлось использовать танк, переделанный в тягач.Возможно самая точная информация о снесенной церкви хранится в церковных отчетах середины позапрошлого века."Ведомость города Кишинева, Архангело-Михайловской приходской церкви за 1837-1855 годы.1. Построена в 1803 году тщением Галатского монастыря, принадлежащего Иерусалимскому патриаршему престолу.2. Здание каменное с такой же колокольней.3. Престол в ней один во имя святого Архистратига Михаила, холодный.4. Утварью достаточная (1837 г.), ветхая скудная и недостаточная (1855 г.)5. Притча положено священников 2, (1837 г.), 1 священник, 1 дьячек, 1 пономарь (1855 г.)6. Земли при сей церкви никакой не имеется.7. Дома двух священников собственные, кирпичные с деревянными крышами, на городской земле.8. Содержание священнослужителей от прихода весьма недостаточное.9. Здания, принадлежащие сей церкви, суть: дом кирпичный в нем живут церковнослужители, и лавка кирпичная для продажи свечей – оба ветхие.10. Церковь сия состоит в областном городе Кишиневе где находится духовная консистория и имеет свое пребывание епархиальный архиерей.11. Ближайшие к сей церкви суть: Благовещенская, Ильинская и Рождество-Богородичная города Кишинева в ½ версте.12. Копии метрических книг с 1815 года хранятся в целости.13. Исповедные расписки с 1822 года в исправности.14. Богослужение совершается на русском языке. (1855 г.)"Раскопки на месте церкви идут полным ходом и, судя по фото, найдено уже много интересного: древний подвал, кирпичи, целые блоки стен, осколки стекла и посуды.Археологи говорят, что с большой долей вероятности можно полагать, что обнаруженный подвал и прочие артефакты относятся к резиденции Бэнулеску-Бодони. Однако и тут возможны варианты – ведь на этом месте раньше был абсолютно другой архитектурный пейзаж.Вот что писал лет 10 назад самый пожилой участник форума "Мой город Кишинев" nik (к превеликому сожалению, он уже покинул наш мир, а знал он про город очень и очень многое). Орфография и пунктуация автора сохранены."Что касается стен или точнее фундаментов Собора, то реально мне удалось их увидеть и потрогать при не очень благоприятных условиях.Когда при реконструкции "Московы" экскаватор рыл траншею для коммуникаций, то рабочие наткнулись на остатки фундаментов и кирпичного сводчатого подвала под собором… А пространство подвала явно уходило под кинотеатр. Все это было засыпано грунтом и сейчас находится на глубине метра 1,5 под плиточным мощением.Видно как сегодняшняя ул. Архангела Михаила проходит по месту, где ранее находился жилой дом, по-видимому, не бедного человека, если он жил прямо напротив Собора. Интересно бы выяснить кто это мог быть. Обращаю внимание на ступени пересекающие старую Екатериновскую … Возможно за Собором и далее вниз улица была частично пешеходной. Или перепад высот был такой что пришлось соединять две части улицы ступенями, разорвав таким образом транспортное движение ненасытных "лендроверов" того времени.Жилой дом снесли при прокладке нового отрезка улицы, но погреб его остался и сейчас находится прямо под этим отрезком улицы и уходит частично во двор современного 4-х этажного жилого дома. Погреб достаточно велик для такого небольшого домика. Циркульные мощные сводчатые перекрытия из старинного кирпича. В середине пролета высота метра 3,5. Кроме главного "нефа" есть два поперечных, коротких. Погреб находился в идеальном состоянии, сухо никакой сырости или плесени. Хоть сейчас используй для хозяйственных нужд… Мне удалось протиснуться еще с одним любопытным и по веревке с фонарем мы спустились метра на 4".Хотелось бы пожелать молдавским археологам удачи и финансовой поддержки государства. И еще – чтобы у них было побольше работы. Поиск сокровищ – одно из самых увлекательных занятий как для детей, так и для взрослых. Найти сокровище – редкая удача, счастливый билет. Любые археологические раскопки – это всегда поиск и надежда. А настоящее сокровище – это знание. В том числе и о прошлом. Без которого будущего не бывает.В статье частично использована информация сайта oldchisinau.com
https://ru.sputnik.md/20211031/kishinevskie-priklyucheniya-volchitsy-s-dvumya-detmi-46053504.html
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в молдове, кишинев, молдова, история молдовы, археологические раскопки

Тайна кишиневских раскопок: что нашли на проспекте Виеру

09:48 13.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausРаскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила
Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
Все материалы
Раскопки на месте Старого Собора могут привести к важным и интересным историческим открытиям.
Археологические раскопки в Кишиневе – дело не частое. И очень жаль, что так, потому как на небольшом, в географическом смысле, пятачке столетиями бурлили исторические страсти, сменялись власти, империи и эпохи. Есть что искать археологам. Отрадно, что редко, но копают. СМИ активно обсуждают сейчас раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила. Давайте разберемся в истории того, что там было, и что там уже нашли молдавские археологи.
Мы как-то писали про исчезнувшие церкви Кишинева, пришло время рассказать об одной из них поподробнее.
Изначально церкви в Кишиневе были деревянными. Время их не щадило, как и татары во время набегов. Церковь святого Николая (другое название – Господарская) отстраивалась несколько раз после того, как она сгорала или ее разрушали. В самом начале XIX века на этом месте наконец возвели храм, который простоял до конца 50-х годов прошлого века. Старый собор или Церковь архангелов Михаила и Гавриила.
© Photo : Мой город КишинёвЦерковь Архангелов Михаила и Гавриила, Кишинев, 1954 год.
Церковь Архангелов Михаила и Гавриила, Кишинев, 1954 год. - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
Церковь Архангелов Михаила и Гавриила, Кишинев, 1954 год.
© Photo : Мой город Кишинёв
Все познается в сравнении, поэтому сравним вид на город из одной точки, но из разных времен – конца 50-х, перед сносом Старого собора и постройки на его месте кинотеатра "Москова", и осени 2021 года.
Тогда:
© Photo : Мой город КишинёвВид на проспект Молодежи, Кишинев в середине ХХ века.
Вид на проспект Молодежи, Кишинев в середине ХХ века. - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
Вид на проспект Молодежи, Кишинев в середине ХХ века.
© Photo : Мой город Кишинёв
И сейчас:
© Sputnik / Сергей ЦуркануВид на проспект Виеру, Кишинев, 2021 год, ноябрь
Вид на проспект Виеру, Кишинев, 2021 год, ноябрь - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
Вид на проспект Виеру, Кишинев, 2021 год, ноябрь
© Sputnik / Сергей Цуркану
Церковь Архангелов Михаила и Гавриила была чрезвычайно важным объектом с имперской точки зрения – именно здесь проводил службы митрополит Гавриил Бэнулеску-Бодони, и здесь же была его резиденция – позже Церковный музей и Госархив МССР. В 1818 году церковь посетил император Александр I. А в 1912 именно тут проходили торжественные празднования присоединения Бессарабии к Российской Империи.
© Photo : Мой город КишинёвПразднование столетия присоединения Бессарабии к России. 1912 год, Кишинев, Старый собор.
Празднование столетия присоединения Бессарабии к России. 1912 год, Кишинев, Старый собор. - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
Празднование столетия присоединения Бессарабии к России. 1912 год, Кишинев, Старый собор.
© Photo : Мой город Кишинёв
Не исключено, что эта историческая и духовная связь храма со "старой Россией" и привела к тому, что с началом хрущевской антирелигиозной волны, именно это замечательное здание было уничтожено. Причем, вместе с окружающими постройками, не церквями, но имевшими отношение к комплексу.
© Photo : Мой город КишинёвРисунок Старого Собора, Кишинев, 1938
Рисунок Старого Собора, Кишинев, 1938 - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
Рисунок Старого Собора, Кишинев, 1938
© Photo : Мой город Кишинёв
Впрочем, избавиться от Старого собора Советской власти было не просто – вовсе не из-за сопротивления верующих, а из-за качества здания. Церковь была построена так добротно, что для сноса пришлось использовать танк, переделанный в тягач.
Возможно самая точная информация о снесенной церкви хранится в церковных отчетах середины позапрошлого века.
"Ведомость города Кишинева, Архангело-Михайловской приходской церкви за 1837-1855 годы.
1. Построена в 1803 году тщением Галатского монастыря, принадлежащего Иерусалимскому патриаршему престолу.
2. Здание каменное с такой же колокольней.
3. Престол в ней один во имя святого Архистратига Михаила, холодный.
4. Утварью достаточная (1837 г.), ветхая скудная и недостаточная (1855 г.)
5. Притча положено священников 2, (1837 г.), 1 священник, 1 дьячек, 1 пономарь (1855 г.)
6. Земли при сей церкви никакой не имеется.
7. Дома двух священников собственные, кирпичные с деревянными крышами, на городской земле.
8. Содержание священнослужителей от прихода весьма недостаточное.
9. Здания, принадлежащие сей церкви, суть: дом кирпичный в нем живут церковнослужители, и лавка кирпичная для продажи свечей – оба ветхие.
10. Церковь сия состоит в областном городе Кишиневе где находится духовная консистория и имеет свое пребывание епархиальный архиерей.
11. Ближайшие к сей церкви суть: Благовещенская, Ильинская и Рождество-Богородичная города Кишинева в ½ версте.
12. Копии метрических книг с 1815 года хранятся в целости.
13. Исповедные расписки с 1822 года в исправности.
14. Богослужение совершается на русском языке. (1855 г.)"
Раскопки на месте церкви идут полным ходом и, судя по фото, найдено уже много интересного: древний подвал, кирпичи, целые блоки стен, осколки стекла и посуды.
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила - Sputnik Молдова
1/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила - Sputnik Молдова
2/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила - Sputnik Молдова
3/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила - Sputnik Молдова
4/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила - Sputnik Молдова
5/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила - Sputnik Молдова
6/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила - Sputnik Молдова
7/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

1/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

2/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

3/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

4/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

5/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

6/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

7/7
© Sputnik / Mihai Caraus

Раскопки на углу проспекта Виеру и улицы Архангела Михаила

Археологи говорят, что с большой долей вероятности можно полагать, что обнаруженный подвал и прочие артефакты относятся к резиденции Бэнулеску-Бодони. Однако и тут возможны варианты – ведь на этом месте раньше был абсолютно другой архитектурный пейзаж.
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Кишиневские приключения волчицы с двумя детьми
31 октября, 15:44
Вот что писал лет 10 назад самый пожилой участник форума "Мой город Кишинев" nik (к превеликому сожалению, он уже покинул наш мир, а знал он про город очень и очень многое). Орфография и пунктуация автора сохранены.
"Что касается стен или точнее фундаментов Собора, то реально мне удалось их увидеть и потрогать при не очень благоприятных условиях.
Когда при реконструкции "Московы" экскаватор рыл траншею для коммуникаций, то рабочие наткнулись на остатки фундаментов и кирпичного сводчатого подвала под собором… А пространство подвала явно уходило под кинотеатр. Все это было засыпано грунтом и сейчас находится на глубине метра 1,5 под плиточным мощением.
Видно как сегодняшняя ул. Архангела Михаила проходит по месту, где ранее находился жилой дом, по-видимому, не бедного человека, если он жил прямо напротив Собора. Интересно бы выяснить кто это мог быть. Обращаю внимание на ступени пересекающие старую Екатериновскую … Возможно за Собором и далее вниз улица была частично пешеходной. Или перепад высот был такой что пришлось соединять две части улицы ступенями, разорвав таким образом транспортное движение ненасытных "лендроверов" того времени.
Жилой дом снесли при прокладке нового отрезка улицы, но погреб его остался и сейчас находится прямо под этим отрезком улицы и уходит частично во двор современного 4-х этажного жилого дома. Погреб достаточно велик для такого небольшого домика. Циркульные мощные сводчатые перекрытия из старинного кирпича. В середине пролета высота метра 3,5. Кроме главного "нефа" есть два поперечных, коротких. Погреб находился в идеальном состоянии, сухо никакой сырости или плесени. Хоть сейчас используй для хозяйственных нужд… Мне удалось протиснуться еще с одним любопытным и по веревке с фонарем мы спустились метра на 4".
Единственный оставшийся от выставки павильон в 2021 году - Sputnik Молдова, 1920, 25.09.2021
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25 сентября, 14:55
Хотелось бы пожелать молдавским археологам удачи и финансовой поддержки государства. И еще – чтобы у них было побольше работы. Поиск сокровищ – одно из самых увлекательных занятий как для детей, так и для взрослых. Найти сокровище – редкая удача, счастливый билет. Любые археологические раскопки – это всегда поиск и надежда. А настоящее сокровище – это знание. В том числе и о прошлом. Без которого будущего не бывает.
В статье частично использована информация сайта oldchisinau.com
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