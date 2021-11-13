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Цены на картофель в Молдове могут вдвое вырасти до конца года
Цены на картофель в Молдове могут вдвое вырасти до конца года
По каким причинам могут вырасти цены и достаточно ли этого продукта на внутреннем рынке Молдовы.
2021-11-13T07:30+0200
2021-11-13T07:30+0200
экономика
в молдове
цены
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картофель
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КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. В Молдове уже третью неделю подряд средний уровень оптовых цен на картофель не меняется - около 4 леев за килограмм. Однако на текущей неделе возобновился рост минимальных цен, картофель оптом закупается не дешевле 3,5 леев за килограмм. Об этом сообщает организация EastFruit. Как утверждают фермеры, на которых ссылается EastFruit, по мере уменьшения на внутреннем рынке товарных запасов картофеля низкого качества, поступившего на оптовые базы и в ритейл непосредственно с полей, они начинают реализацию картофеля более высокого качества из овощехранилищ. Представители Ассоциации картофелеводов Молдовы считают, что к концу года оптовая цена на картофель вполне может увеличиться до 6-7 леев за килограмм, до уровня, отмечавшегося в декабре 2019 года. "Вопрос лишь в том, в каком темпе местные фермеры-производители картофеля будут избавляться от товарных запасов, а также в каком количестве на внутренний рынок будет поступать импортная продукция", - объясняют в EastFruit. В данный момент, как добавили в организации, внешние поставки картофеля на молдавский рынок не велики. Это в то время, как в соседних странах, в частности в Украине, цены ниже. Если в ближайшее время местный картофель в Молдове подорожает, некоторые супермаркеты могут начат закупки в Украине, заключили в EastFruit.
https://ru.sputnik.md/20211006/gazovyy-krizis-v-evrope-bet-po-tsenam-na-ovoschi-45310206.html
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Юлия Липовая
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в молдове, цены, молдова, картофель

Цены на картофель в Молдове могут вдвое вырасти до конца года

07:30 13.11.2021
© Sputnik / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкТорговля на рынке
Торговля на рынке - Sputnik Молдова, 1920, 13.11.2021
© Sputnik / Константин Чалабов
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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По каким причинам могут вырасти цены и достаточно ли этого продукта на внутреннем рынке Молдовы.
КИШИНЕВ, 13 ноя - Sputnik. В Молдове уже третью неделю подряд средний уровень оптовых цен на картофель не меняется - около 4 леев за килограмм. Однако на текущей неделе возобновился рост минимальных цен, картофель оптом закупается не дешевле 3,5 леев за килограмм. Об этом сообщает организация EastFruit.
Как утверждают фермеры, на которых ссылается EastFruit, по мере уменьшения на внутреннем рынке товарных запасов картофеля низкого качества, поступившего на оптовые базы и в ритейл непосредственно с полей, они начинают реализацию картофеля более высокого качества из овощехранилищ.
"Подорожание местного картофеля возможно уже в ближайшее время, как низкого, так и высокого качества. Уже в начале второй декады ноября 2021 на молдавском рынке картофель стоит дороже, чем в тот же период прошлого года", - пояснили в EastFruit.
Представители Ассоциации картофелеводов Молдовы считают, что к концу года оптовая цена на картофель вполне может увеличиться до 6-7 леев за килограмм, до уровня, отмечавшегося в декабре 2019 года.
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"Вопрос лишь в том, в каком темпе местные фермеры-производители картофеля будут избавляться от товарных запасов, а также в каком количестве на внутренний рынок будет поступать импортная продукция", - объясняют в EastFruit.
В данный момент, как добавили в организации, внешние поставки картофеля на молдавский рынок не велики. Это в то время, как в соседних странах, в частности в Украине, цены ниже.
Если в ближайшее время местный картофель в Молдове подорожает, некоторые супермаркеты могут начат закупки в Украине, заключили в EastFruit.
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