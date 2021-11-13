https://ru.sputnik.md/20211113/zverzheniye-vulkan-palma-46391963.html

Появилась первая жертва извержения вулкана на острове Пальма

Появилась первая жертва извержения вулкана на острове Пальма

На острове Пальма (Испания) из-за последствий извержения вулкана погиб человек.

2021-11-13T18:31+0200

2021-11-13T18:31+0200

2021-11-13T19:00+0200

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КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik. Житель испанского острова Пальма погиб в своем доме, расположенном в эвакуированной зоне, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Efe.Извержение вулкана на Пальме продолжается почти два месяца.Об исчезновении 72-летнего мужчины стало известно накануне – после того как многие местные жители получили возможность с разрешения властей попасть в эвакуированную часть острова, чтобы проверить свои дома.Его тело было найдено в субботу. Предположительно он упал с крыши, которую очищал от скопившегося пепла. Полиция проверяет эту версию.Источники в службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что ранее происходили инциденты с падением людей с крыш при очистительных работах от пепла.В случае официального подтверждения предварительной версии гибели мужчины он станет первой жертвой извержения вулкана.Извержение вулкана на острове Пальма началось 19 сентября и продолжается до сих пор. В результате природного бедствия разрушены 1,5 тысячи строений, большинство из них жилые дома. Эвакуированы более семи тысяч человек. За последние два месяца на острове были зарегистрированы десятки тысяч подземных толчков.

https://ru.sputnik.md/20211001/territoriya-palma-vulkan-45206992.html

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в мире, испания, извержение вулкана, извержение