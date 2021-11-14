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Австрия вводит локдаун для непривитых от коронавируса
Австрия вводит локдаун для непривитых от коронавируса
Новые ограничения будут распространяться на всех непривитых жителей страны старше 12 лет.
2021-11-14T20:09+0200
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КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. С понедельника в Австрии будет действовать национальный локдаун для непривитых от COVID-19. Об этом заявил канцлер Александер Шалленберг, сообщает РИА Новости.Накануне Минздрав Австрии заявил о рекордном за весь период пандемии показателе зафиксированных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в стране. С пятницы на субботу были выявлены 13 152 новых случая. Предыдущий рекорд был зафиксирован со среды на четверг – почти 12 тысяч. За последние сутки в Австрии скончались 48 человек.Новые ограничения будут распространяться на всех непривитых жителей страны старше 12 лет. Такое решение, по словам австрийского канцлера, было принято по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.Согласно новым правилам, с понедельника жители Австрии, у которых нет действующего сертификата о вакцинации или подтверждения об имевшей место болезни в последние 180 дней, не смогут выйти из дома без уважительной причины, например, для похода на работу, учебу или к врачу, в продуктовый магазин или аптеку, а также для прогулки.При этом региональные власти австрийских федеральных земель также вправе вводить дополнительные ограничения, если сочтут необходимым, добавил Шалленберг.Он подчеркнул, что за соблюдением ограничительных мер будет следить полиция, а нарушителей будут наказывать.С 8 ноября непривитым в Австрии уже запретили посещать кафе, рестораны, парикмахерские и фитнес-центры. Послабления действуют для тех, кто уже поставил первую дозу вакцины, они могут избежать локдауна при наличии ПЦР-теста.
https://ru.sputnik.md/20211102/gretsii-uzhestochayut-ogranicheniya-dlya-neprivitykh-ot-koronavirusa-46115906.html
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в мире, австрия

Австрия вводит локдаун для непривитых от коронавируса

20:09 14.11.2021 (обновлено: 20:29 14.11.2021)
© AP Photo / Ronald ZakЗакрытые кафе в пешеходной зоне во время локдауна, объявленного правительством в связи с коронавирусом, в Вене, Австрия
Закрытые кафе в пешеходной зоне во время локдауна, объявленного правительством в связи с коронавирусом, в Вене, Австрия - Sputnik Молдова, 1920, 14.11.2021
© AP Photo / Ronald Zak
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В Австрии будет действовать режим ограничений на передвижение для непривитых жителей страны старше 12 лет.
КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. С понедельника в Австрии будет действовать национальный локдаун для непривитых от COVID-19. Об этом заявил канцлер Александер Шалленберг, сообщает РИА Новости.
Накануне Минздрав Австрии заявил о рекордном за весь период пандемии показателе зафиксированных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в стране. С пятницы на субботу были выявлены 13 152 новых случая. Предыдущий рекорд был зафиксирован со среды на четверг – почти 12 тысяч. За последние сутки в Австрии скончались 48 человек.
Новые ограничения будут распространяться на всех непривитых жителей страны старше 12 лет. Такое решение, по словам австрийского канцлера, было принято по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.

"Задача федерального правительства – защитить население", – заявил Шалленберг на пресс-конференции.

Согласно новым правилам, с понедельника жители Австрии, у которых нет действующего сертификата о вакцинации или подтверждения об имевшей место болезни в последние 180 дней, не смогут выйти из дома без уважительной причины, например, для похода на работу, учебу или к врачу, в продуктовый магазин или аптеку, а также для прогулки.
При этом региональные власти австрийских федеральных земель также вправе вводить дополнительные ограничения, если сочтут необходимым, добавил Шалленберг.
Он подчеркнул, что за соблюдением ограничительных мер будет следить полиция, а нарушителей будут наказывать.
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С 8 ноября непривитым в Австрии уже запретили посещать кафе, рестораны, парикмахерские и фитнес-центры. Послабления действуют для тех, кто уже поставил первую дозу вакцины, они могут избежать локдауна при наличии ПЦР-теста.
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