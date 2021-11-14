https://ru.sputnik.md/20211114/avstriya-lokdaun-dlya-neprivitykh-46407821.html

Австрия вводит локдаун для непривитых от коронавируса

Австрия вводит локдаун для непривитых от коронавируса

Новые ограничения будут распространяться на всех непривитых жителей страны старше 12 лет.

2021-11-14T20:09+0200

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КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. С понедельника в Австрии будет действовать национальный локдаун для непривитых от COVID-19. Об этом заявил канцлер Александер Шалленберг, сообщает РИА Новости.Накануне Минздрав Австрии заявил о рекордном за весь период пандемии показателе зафиксированных за сутки случаев инфицирования коронавирусом в стране. С пятницы на субботу были выявлены 13 152 новых случая. Предыдущий рекорд был зафиксирован со среды на четверг – почти 12 тысяч. За последние сутки в Австрии скончались 48 человек.Новые ограничения будут распространяться на всех непривитых жителей страны старше 12 лет. Такое решение, по словам австрийского канцлера, было принято по итогам конференции правительства с главами федеральных земель.Согласно новым правилам, с понедельника жители Австрии, у которых нет действующего сертификата о вакцинации или подтверждения об имевшей место болезни в последние 180 дней, не смогут выйти из дома без уважительной причины, например, для похода на работу, учебу или к врачу, в продуктовый магазин или аптеку, а также для прогулки.При этом региональные власти австрийских федеральных земель также вправе вводить дополнительные ограничения, если сочтут необходимым, добавил Шалленберг.Он подчеркнул, что за соблюдением ограничительных мер будет следить полиция, а нарушителей будут наказывать.С 8 ноября непривитым в Австрии уже запретили посещать кафе, рестораны, парикмахерские и фитнес-центры. Послабления действуют для тех, кто уже поставил первую дозу вакцины, они могут избежать локдауна при наличии ПЦР-теста.

https://ru.sputnik.md/20211102/gretsii-uzhestochayut-ogranicheniya-dlya-neprivitykh-ot-koronavirusa-46115906.html

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