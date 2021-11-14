Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова, 1920
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20211114/bolgaria-parlamentskie-vybory-46398465.html
В Болгарии проходят третьи в этом году парламентские выборы
В Болгарии проходят третьи в этом году парламентские выборы
В Болгарии выбирают состав будущего парламента и президента страны в один день.
2021-11-14T11:44+0200
2021-11-14T12:04+0200
политика
в мире
выборы
болгария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35509019_0:0:3075:1731_1920x0_80_0_0_228a2cbbf70b6409c66a01d3f9f0550e.jpg
КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В воскресенье, 14 ноября, Болгария одновременно выбирает новый состав парламента и президента страны. При этом нынешние парламентские выборы – уже третьи за этот год, сообщает РИА Новости.На предыдущих выборах, прошедших в апреле и июле, находившаяся у власти с 2009 года партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) получила около четверти голосов, но не смогла сформировать большинство и перешла в оппозицию.Противники ГЕРБ, выступающие за реформы, получили широкое представительство в Народном собрании по итогам июльских выборов, не сумели договориться о создании коалиции.Тем не менее аналитики высоко оценивают вероятность создания правящей коалиции из реформистских сил по итогам воскресных выборов и надеются на то, что они положат конец длительному политическому кризису.В нынешних парламентских выборах принимают участие 27 партий, в Народное собрание пройдут преодолевшие барьер в 4%.Также 14 ноября проходят выборы президента Болгарии. Гражданам предстоит сделать выбор из 23 кандидатов.По рейтингам, лидирует действующий глава государства Румен Радев, который сыграл ключевую роль в прошлогодних протестах и сегодня объединяет вокруг себя реформистские силы. Согласно опросам, хотя Радев и наиболее популярен, победа его в первом туре маловероятна, однако практически гарантированно он останется в должности по итогам второго.Что касается внешнеполитического курса Болгарии, то эксперты сходятся во мнении, что итог голосования не окажет на него существенного влияния: страна сохранит прозападную ориентацию.
https://ru.sputnik.md/20211101/snabzhenie-gazom-rumynii-serbii-vengrii-iz-bolgarii-prervano-46072295.html
болгария
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35509019_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_cc5efa5450fa60a67fc785e098a2867d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, выборы, болгария

В Болгарии проходят третьи в этом году парламентские выборы

11:44 14.11.2021 (обновлено: 12:04 14.11.2021)
© REUTERS / Stoyan NenovИзбиратели голосуют на внеочередных парламентских выборах на избирательном участке в Софии, Болгария
Избиратели голосуют на внеочередных парламентских выборах на избирательном участке в Софии, Болгария - Sputnik Молдова, 1920, 14.11.2021
© REUTERS / Stoyan Nenov
Подписаться на
В Болгарии проходят третьи за этот год выборы в парламент, а также выборы президента страны.
КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В воскресенье, 14 ноября, Болгария одновременно выбирает новый состав парламента и президента страны. При этом нынешние парламентские выборы – уже третьи за этот год, сообщает РИА Новости.
На предыдущих выборах, прошедших в апреле и июле, находившаяся у власти с 2009 года партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) получила около четверти голосов, но не смогла сформировать большинство и перешла в оппозицию.
Противники ГЕРБ, выступающие за реформы, получили широкое представительство в Народном собрании по итогам июльских выборов, не сумели договориться о создании коалиции.
Тем не менее аналитики высоко оценивают вероятность создания правящей коалиции из реформистских сил по итогам воскресных выборов и надеются на то, что они положат конец длительному политическому кризису.
В нынешних парламентских выборах принимают участие 27 партий, в Народное собрание пройдут преодолевшие барьер в 4%.
Также 14 ноября проходят выборы президента Болгарии. Гражданам предстоит сделать выбор из 23 кандидатов.
По рейтингам, лидирует действующий глава государства Румен Радев, который сыграл ключевую роль в прошлогодних протестах и сегодня объединяет вокруг себя реформистские силы. Согласно опросам, хотя Радев и наиболее популярен, победа его в первом туре маловероятна, однако практически гарантированно он останется в должности по итогам второго.
Компрессорная установка Креховского месторождения природного газа - Sputnik Молдова, 1920, 01.11.2021
Экономика
Снабжение газом Румынии, Сербии и Венгрии из Болгарии прервано
1 ноября, 13:35
Что касается внешнеполитического курса Болгарии, то эксперты сходятся во мнении, что итог голосования не окажет на него существенного влияния: страна сохранит прозападную ориентацию.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:41Спасатели оказали помощь мужчине, застрявшему в кукурузоуборочном комбайне
12:12В Унгенах прошел чемпионат Молдовы по шоссейному бегу
11:44В Болгарии проходят третьи в этом году парламентские выборы
11:13На одной из центральных улиц Кишинева "постелят" молдавский ковер
10:34Дайджест недели: неудачи кабмина Гаврилицы и судьба Молдовы
10:03Пожилой мужчина попал под машину в Фалештах
09:31Где в Кишиневе 14 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
08:58Мир за сутки: саммит по климату, нашествие скорпионов и ситуация с COVID
08:00Шаповалов: что НАТО планирует сделать с Молдовой
07:30Мэрия Кишинева сообщает о перекрытии дорог в центре города
07:00Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает
00:01Погодные рекорды Молдовы 14 ноября
ВчераОдин из мобильных операторов Молдовы предупредил о возможных сбоях в сети
ВчераУченые назвали напиток, способный снизить артериальное давление
ВчераУшел из жизни выдающийся журналист и патриот своей страны
ВчераЭкоактивисты вышли на митинг в Берлине в защиту атомной энергетики
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВ Молдову поступила очередная партия вакцины Pfizer
ВчераПоявилась первая жертва извержения вулкана на острове Пальма
ВчераПроблема гуманитарного характера: Путин – о кризисе с мигрантами на границе ЕС