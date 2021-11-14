https://ru.sputnik.md/20211114/bolgaria-parlamentskie-vybory-46398465.html
В Болгарии проходят третьи в этом году парламентские выборы
В Болгарии проходят третьи в этом году парламентские выборы
В Болгарии выбирают состав будущего парламента и президента страны в один день.
2021-11-14T11:44+0200
2021-11-14T11:44+0200
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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В воскресенье, 14 ноября, Болгария одновременно выбирает новый состав парламента и президента страны. При этом нынешние парламентские выборы – уже третьи за этот год, сообщает РИА Новости.На предыдущих выборах, прошедших в апреле и июле, находившаяся у власти с 2009 года партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) получила около четверти голосов, но не смогла сформировать большинство и перешла в оппозицию.Противники ГЕРБ, выступающие за реформы, получили широкое представительство в Народном собрании по итогам июльских выборов, не сумели договориться о создании коалиции.Тем не менее аналитики высоко оценивают вероятность создания правящей коалиции из реформистских сил по итогам воскресных выборов и надеются на то, что они положат конец длительному политическому кризису.В нынешних парламентских выборах принимают участие 27 партий, в Народное собрание пройдут преодолевшие барьер в 4%.Также 14 ноября проходят выборы президента Болгарии. Гражданам предстоит сделать выбор из 23 кандидатов.По рейтингам, лидирует действующий глава государства Румен Радев, который сыграл ключевую роль в прошлогодних протестах и сегодня объединяет вокруг себя реформистские силы. Согласно опросам, хотя Радев и наиболее популярен, победа его в первом туре маловероятна, однако практически гарантированно он останется в должности по итогам второго.Что касается внешнеполитического курса Болгарии, то эксперты сходятся во мнении, что итог голосования не окажет на него существенного влияния: страна сохранит прозападную ориентацию.
https://ru.sputnik.md/20211101/snabzhenie-gazom-rumynii-serbii-vengrii-iz-bolgarii-prervano-46072295.html
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в мире, выборы, болгария
В Болгарии проходят третьи в этом году парламентские выборы
11:44 14.11.2021 (обновлено: 12:04 14.11.2021)
В Болгарии проходят третьи за этот год выборы в парламент, а также выборы президента страны.
КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik.
В воскресенье, 14 ноября, Болгария одновременно выбирает новый состав парламента и президента страны. При этом нынешние парламентские выборы – уже третьи за этот год, сообщает РИА Новости
.
На предыдущих выборах, прошедших в апреле и июле, находившаяся у власти с 2009 года партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) получила около четверти голосов, но не смогла сформировать большинство и перешла в оппозицию.
Противники ГЕРБ, выступающие за реформы, получили широкое представительство в Народном собрании по итогам июльских выборов, не сумели договориться о создании коалиции.
Тем не менее аналитики высоко оценивают вероятность создания правящей коалиции из реформистских сил по итогам воскресных выборов и надеются на то, что они положат конец длительному политическому кризису.
В нынешних парламентских выборах принимают участие 27 партий, в Народное собрание пройдут преодолевшие барьер в 4%.
Также 14 ноября проходят выборы президента Болгарии. Гражданам предстоит сделать выбор из 23 кандидатов.
По рейтингам, лидирует действующий глава государства Румен Радев, который сыграл ключевую роль в прошлогодних протестах и сегодня объединяет вокруг себя реформистские силы. Согласно опросам, хотя Радев и наиболее популярен, победа его в первом туре маловероятна, однако практически гарантированно он останется в должности по итогам второго.
Что касается внешнеполитического курса Болгарии, то эксперты сходятся во мнении, что итог голосования не окажет на него существенного влияния: страна сохранит прозападную ориентацию.