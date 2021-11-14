Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20211114/covid-19-moldova-46406380.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом
2021-11-14T18:51+0200
2021-11-14T19:01+0200
заболеваемость
статистика
коронавирус
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0e/46407032_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_396e2d6e9024aaa29a2f4fc2a27e775c.jpg
КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 152 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Отмечен один случай импорта инфекции из Германии.Общее число случаев заражения в стране достигло 352 822.У работников системы здравоохранения выявлен один случай заражения у медсестры.За минувшие сутки проведено 2411 тестов.Госпитализированы 2436 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 278 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 40).В то же время за сутки выздоровели 636 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 332 709.Минздрав сообщает о 49 погибших, причем в списке, опубликованном 14 ноября, называют разные даты октября-ноября 2021 года. Общее число скончавшихся на данный момент – 8495. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают как скончавшихся за минувшие сутки, так и ранее.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
https://ru.sputnik.md/20211112/nemerenko-sutochnye-dannye-o-smertyakh-ot-covid-19-ne-vklyuchali-dannye-za-24-chasa-46361923.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0e/46407032_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_cc9d48c11c3b31b687456ca36ebcf6a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
заболеваемость, статистика, в молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

18:51 14.11.2021 (обновлено: 19:01 14.11.2021)
© Sputnik / Александр Патрин / Перейти в фотобанкОтделение для пациентов с Covid-19
Отделение для пациентов с Covid-19 - Sputnik Молдова, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Александр Патрин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 152 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.
Отмечен один случай импорта инфекции из Германии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 352 822.
У работников системы здравоохранения выявлен один случай заражения у медсестры.
За минувшие сутки проведено 2411 тестов.
Госпитализированы 2436 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 278 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 40).
В то же время за сутки выздоровели 636 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 332 709.
Минздрав сообщает о 49 погибших, причем в списке, опубликованном 14 ноября, называют разные даты октября-ноября 2021 года. Общее число скончавшихся на данный момент – 8495. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают как скончавшихся за минувшие сутки, так и ранее.
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
Коронавирус
Немеренко: суточная статистика о смертях от COVID-19 включала не все данные
12 ноября, 13:08
Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.
Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:25Курс валют на понедельник: евро продолжает падать
20:09Австрия вводит локдаун для непривитых от коронавируса
19:26Мигранты на границе ЕС назвали города Германии, в которые они стремятся попасть
18:51Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
18:06Двое несовершеннолетних попали в больницу после употребления спиртного
17:29Россия представила новый перспективный истребитель Chekmate на выставке в Дубае
16:45Два математика из Молдовы решили проблему Пуанкаре, которой около 140 лет
16:04Ранила ножом сожителя, чтобы защитить себя, – трагедия в Шолданештском районе
15:32Борьба за жизнь: мигранты на границе Белоруссии и ЕС устроили давку из-за еды
14:57Елизавета II отменила участие в церемонии Дня поминовения из-за состояния здоровья
14:28В чем настоящая причина "атаки мигрантов"
13:51Путин ответил на обвинения о причастности России к кризису с мигрантами
13:10Какие еще подорожания могут ожидать жителей Молдовы
12:41Спасатели оказали помощь мужчине, застрявшему в кукурузоуборочном комбайне
12:12В Унгенах прошел чемпионат Молдовы по шоссейному бегу
11:44В Болгарии проходят третьи в этом году парламентские выборы
11:13На одной из центральных улиц Кишинева "постелят" молдавский ковер
10:34Дайджест недели: неудачи кабмина Гаврилицы и судьба Молдовы
10:03Пожилой мужчина попал под машину в Фалештах
09:31Где в Кишиневе 14 ноября находятся мобильные пункты вакцинации