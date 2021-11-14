https://ru.sputnik.md/20211114/covid-19-moldova-46406380.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом

2021-11-14T18:51+0200

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КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 152 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Отмечен один случай импорта инфекции из Германии.Общее число случаев заражения в стране достигло 352 822.У работников системы здравоохранения выявлен один случай заражения у медсестры.За минувшие сутки проведено 2411 тестов.Госпитализированы 2436 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 278 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 40).В то же время за сутки выздоровели 636 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 332 709.Минздрав сообщает о 49 погибших, причем в списке, опубликованном 14 ноября, называют разные даты октября-ноября 2021 года. Общее число скончавшихся на данный момент – 8495. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают как скончавшихся за минувшие сутки, так и ранее.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211112/nemerenko-sutochnye-dannye-o-smertyakh-ot-covid-19-ne-vklyuchali-dannye-za-24-chasa-46361923.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

заболеваемость, статистика, в молдове