https://ru.sputnik.md/20211114/dvoe-nesovershennoletnikh-bolnitsa-46406041.html

Двое несовершеннолетних попали в больницу после употребления спиртного

Двое несовершеннолетних попали в больницу после употребления спиртного

Двое несовершеннолетних 12 и 13 лет поступили в больницу после употребления алкоголя. По данным полиции, родителей в это время не было дома.

2021-11-14T18:06+0200

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алкоголь

в молдове

молдова

подростки

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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Двое несовершеннолетних 12 и 13 лет были доставлены в районную больницу Оргеева в состоянии алкогольной комы. О происшествии медики немедленно оповестили сотрудников правоохранительных органов .В результате расследования полиция установила, что дети употребляли крепкий алкогольный напиток – цуйку, когда никого из родителей не было дома.Мать одного из несовершеннолетних сообщила правоохранительным органам, что вернувшись домой, почувствовала запах алкоголя от одного из детей и срочно вызвала скорую помощь.По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Оргеева, в настоящее время оба подростка чувствуют себя хорошо. Один из них был выписан, а другой все еще находится в педиатрическом отделении больницы.Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

https://ru.sputnik.md/20211108/shokiruyuschiy-sluchay-kishineve-vracham-skoroy-ugrozhali-pistoletom-46243610.html

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алкоголь, в молдове, молдова, подростки