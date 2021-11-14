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Двое несовершеннолетних попали в больницу после употребления спиртного
Двое несовершеннолетних попали в больницу после употребления спиртного
Двое несовершеннолетних 12 и 13 лет поступили в больницу после употребления алкоголя. По данным полиции, родителей в это время не было дома.
2021-11-14T18:06+0200
2021-11-14T18:21+0200
алкоголь
в молдове
молдова
подростки
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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Двое несовершеннолетних 12 и 13 лет были доставлены в районную больницу Оргеева в состоянии алкогольной комы. О происшествии медики немедленно оповестили сотрудников правоохранительных органов .В результате расследования полиция установила, что дети употребляли крепкий алкогольный напиток – цуйку, когда никого из родителей не было дома.Мать одного из несовершеннолетних сообщила правоохранительным органам, что вернувшись домой, почувствовала запах алкоголя от одного из детей и срочно вызвала скорую помощь.По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Оргеева, в настоящее время оба подростка чувствуют себя хорошо. Один из них был выписан, а другой все еще находится в педиатрическом отделении больницы.Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
https://ru.sputnik.md/20211108/shokiruyuschiy-sluchay-kishineve-vracham-skoroy-ugrozhali-pistoletom-46243610.html
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алкоголь, в молдове, молдова, подростки

Двое несовершеннолетних попали в больницу после употребления спиртного

18:06 14.11.2021 (обновлено: 18:21 14.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausСкорая
Скорая - Sputnik Молдова, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александрина Киртоакэ
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Двое подростков попали в больницу после употребления алкоголя. По данным полиции, дети распивали спиртное, пока родителей не было дома.
КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Двое несовершеннолетних 12 и 13 лет были доставлены в районную больницу Оргеева в состоянии алкогольной комы. О происшествии медики немедленно оповестили сотрудников правоохранительных органов .
В результате расследования полиция установила, что дети употребляли крепкий алкогольный напиток – цуйку, когда никого из родителей не было дома.
Мать одного из несовершеннолетних сообщила правоохранительным органам, что вернувшись домой, почувствовала запах алкоголя от одного из детей и срочно вызвала скорую помощь.
По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Оргеева, в настоящее время оба подростка чувствуют себя хорошо. Один из них был выписан, а другой все еще находится в педиатрическом отделении больницы.
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