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Елизавета II отменила участие в церемонии Дня поминовения из-за состояния здоровья
Елизавета II отменила участие в церемонии Дня поминовения из-за состояния здоровья
Королева Елизавета II в последний момент отменила свое участие в воскресной церемонии по случаю Дня поминовения, так как потянула спину
2021-11-14T14:57+0200
2021-11-14T15:22+0200
в мире
великобритания
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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II в последний момент отменила свое участие в воскресной церемонии по случаю Дня поминовения, так как потянула спину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News и заявление Букингемского дворца.Ранее Букингемский дворец сообщал, что королева как обычно будет наблюдать за церемонией с балкона здания министерства иностранных дел, хотя уже почти месяц по совету врачей, Елизавета II не принимала участие в формальных мероприятиях.Елизавета II 20 октября провела ночь в больнице. После этого королева по рекомендации врачей отменила поездку в Северную Ирландию, а также на климатический саммит в Глазго, после этого 29 октября Букингемский дворец сообщил, что врачи рекомендовали королеве отдохнуть еще минимум две недели.День поминовения обычно отмечается в воскресенье, ближайшее к 11 ноября – дню подписания Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне. В этом году ближайшее выпало на 14 ноября, поэтому основные торжественные мероприятия, в которых обычно принимают участие члены королевской семьи, правительства и представители вооруженных сил, пройдут в воскресенье. Раньше в Поминальное воскресенье вспоминали погибших в Первой и Второй мировых войнах, однако позже в этот день начали поминать всех, кто погиб в войнах и конфликтах.
https://ru.sputnik.md/20210905/zhdut-audientsii-prints-garri-i-megan-markl-khotyat-pokazat-pravnuchku-elizavete-ii-44496971.html
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в мире, великобритания, елизавета ii

Елизавета II отменила участие в церемонии Дня поминовения из-за состояния здоровья

14:57 14.11.2021 (обновлено: 15:22 14.11.2021)
© AP Photo / Chris JacksonКоролева Великобритании Елизавета II выступает с речью в Палате лордов в Вестминстерском дворце в Лондоне
Королева Великобритании Елизавета II выступает с речью в Палате лордов в Вестминстерском дворце в Лондоне - Sputnik Молдова, 1920, 14.11.2021
© AP Photo / Chris Jackson
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Елизавета II отказалась от участия в церемонии поминовения павших из-за растяжения спины.
КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II в последний момент отменила свое участие в воскресной церемонии по случаю Дня поминовения, так как потянула спину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News и заявление Букингемского дворца.
Ранее Букингемский дворец сообщал, что королева как обычно будет наблюдать за церемонией с балкона здания министерства иностранных дел, хотя уже почти месяц по совету врачей, Елизавета II не принимала участие в формальных мероприятиях.

"Королева пропустит сегодняшнюю службу по случаю Дня поминовения из-за растяжения спины", – говорится в сообщении Букингемского дворца.

Елизавета II 20 октября провела ночь в больнице. После этого королева по рекомендации врачей отменила поездку в Северную Ирландию, а также на климатический саммит в Глазго, после этого 29 октября Букингемский дворец сообщил, что врачи рекомендовали королеве отдохнуть еще минимум две недели.
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День поминовения обычно отмечается в воскресенье, ближайшее к 11 ноября – дню подписания Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне. В этом году ближайшее выпало на 14 ноября, поэтому основные торжественные мероприятия, в которых обычно принимают участие члены королевской семьи, правительства и представители вооруженных сил, пройдут в воскресенье. Раньше в Поминальное воскресенье вспоминали погибших в Первой и Второй мировых войнах, однако позже в этот день начали поминать всех, кто погиб в войнах и конфликтах.
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