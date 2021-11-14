https://ru.sputnik.md/20211114/elizaveta-ii-otmenila-uchastie-v-tseremonii--dnya-pominoveniya-iz-za-sostoyaniya-zdorovya-46403211.html

Елизавета II отменила участие в церемонии Дня поминовения из-за состояния здоровья

Елизавета II отменила участие в церемонии Дня поминовения из-за состояния здоровья

Королева Елизавета II в последний момент отменила свое участие в воскресной церемонии по случаю Дня поминовения, так как потянула спину

2021-11-14T14:57+0200

2021-11-14T14:57+0200

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в мире

великобритания

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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II в последний момент отменила свое участие в воскресной церемонии по случаю Дня поминовения, так как потянула спину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News и заявление Букингемского дворца.Ранее Букингемский дворец сообщал, что королева как обычно будет наблюдать за церемонией с балкона здания министерства иностранных дел, хотя уже почти месяц по совету врачей, Елизавета II не принимала участие в формальных мероприятиях.Елизавета II 20 октября провела ночь в больнице. После этого королева по рекомендации врачей отменила поездку в Северную Ирландию, а также на климатический саммит в Глазго, после этого 29 октября Букингемский дворец сообщил, что врачи рекомендовали королеве отдохнуть еще минимум две недели.День поминовения обычно отмечается в воскресенье, ближайшее к 11 ноября – дню подписания Компьенского перемирия, положившего конец Первой мировой войне. В этом году ближайшее выпало на 14 ноября, поэтому основные торжественные мероприятия, в которых обычно принимают участие члены королевской семьи, правительства и представители вооруженных сил, пройдут в воскресенье. Раньше в Поминальное воскресенье вспоминали погибших в Первой и Второй мировых войнах, однако позже в этот день начали поминать всех, кто погиб в войнах и конфликтах.

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в мире, великобритания, елизавета ii