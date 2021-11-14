https://ru.sputnik.md/20211114/kakie-esche-podorozhaniya-mogut-ozhidat-zhiteley-moldovy-46378545.html

Какие еще подорожания могут ожидать жителей Молдовы

Какие еще подорожания могут ожидать жителей Молдовы

Эксперт рассказал, насколько может измениться тариф на отопление в Молдове

2021-11-14T13:10+0200

2021-11-14T13:10+0200

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Национальное агентство по регулированию в энергетике должно будет пересмотреть тариф на отопление. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Октавиан Калмык.Однако, насколько конкретно может измениться тариф, собеседник не уточнил, обратив внимание на то, что НАРЭ утвердило лишь промежуточный тариф на газ."Сначала мы должны уточнить тариф на природный газ для всех сетей давления, а таких категорий три: низкого давления, среднего и высокого. После чего перейдем к "Термоэлектрике"", – добавил Калмык.Новые тарифы на газМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.

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2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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