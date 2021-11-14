https://ru.sputnik.md/20211114/kakie-esche-podorozhaniya-mogut-ozhidat-zhiteley-moldovy-46378545.html
Какие еще подорожания могут ожидать жителей Молдовы
Какие еще подорожания могут ожидать жителей Молдовы
Эксперт рассказал, насколько может измениться тариф на отопление в Молдове
2021-11-14T13:10+0200
2021-11-14T13:10+0200
2021-11-14T13:19+0200
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молдова
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Национальное агентство по регулированию в энергетике должно будет пересмотреть тариф на отопление. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Октавиан Калмык.Однако, насколько конкретно может измениться тариф, собеседник не уточнил, обратив внимание на то, что НАРЭ утвердило лишь промежуточный тариф на газ."Сначала мы должны уточнить тариф на природный газ для всех сетей давления, а таких категорий три: низкого давления, среднего и высокого. После чего перейдем к "Термоэлектрике"", – добавил Калмык.Новые тарифы на газМолдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.
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Алена Матвеева
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, тариф, видео, молдова, цена на газ
Какие еще подорожания могут ожидать жителей Молдовы
13:10 14.11.2021 (обновлено: 13:19 14.11.2021)
Директор Национального агентства по регулированию энергетики Октавиан Калмык рассказал, изменится ли тариф на отопление в Молдове.
Национальное агентство по регулированию в энергетике должно будет пересмотреть тариф на отопление. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал директор Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Октавиан Калмык.
"В последующий период мы обязаны пересмотреть тариф на отопление, так как "Термоэлектрика" – самый большой потребитель природного газа", – заявил Калмык.
Однако, насколько конкретно может измениться тариф, собеседник не уточнил, обратив внимание на то, что НАРЭ утвердило лишь промежуточный тариф на газ.
"Сначала мы должны уточнить тариф на природный газ для всех сетей давления, а таких категорий три: низкого давления, среднего и высокого. После чего перейдем к "Термоэлектрике"", – добавил Калмык.
Новые тарифы на газ
Молдова договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет, переговоры завершились 29 октября в Санкт-Петербурге.
Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть.
Во вторник, 9 ноября, Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) одобрило запрос "Молдовагаза" на повышение тарифа на голубое топливо с 4,2 лея до 10,26 лея за куб. Такой тариф будут применять начиная с 1 ноября. Однако этот тариф предварительный и может быть пересмотрен до конца ноября.