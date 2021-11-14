https://ru.sputnik.md/20211114/klimat-nashestvie-covid-46394624.html

Мир за сутки: саммит по климату, нашествие скорпионов и ситуация с COVID

Мир за сутки: саммит по климату, нашествие скорпионов и ситуация с COVID

Мир за сутки: саммит по климату, нашествие скорпионов и ситуация с COVID

2021-11-14T08:58+0200

2021-11-14T08:58+0200

2021-11-14T09:17+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. По итогам 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) ее участникам не удалось достичь решения многих задач. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.Ранее COP26 согласовали текст итогового заявления.Проект решения содержит призыв к ускорению поэтапного отказа от угольной энергетики и субсидий на ископаемое топливо. Также документ подтверждает долгосрочную цель удерживать повышение глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2 градусов по Цельсию от доиндустриальных уровней и призывает продолжать усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 градусов от доиндустриальных уровней.По его словам, миру нужно переходить на режим чрезвычайной ситуации – "иначе наши шансы достичь нулевых выбросов будут равняться нулю". Он вновь заявил о необходимости прекращения субсидирования ископаемого топлива."На этой конференции мы не достигли этих целей", – признал генсек.Он отметил, что декларация, принятая участниками саммита по его завершении подтверждает решимость достичь цели в 1,5 градуса, свидетельствует об увеличении финансирования адаптации к изменению климата, признает необходимость усиления поддержки уязвимых стран".Свою оценку итогов саммита по климату в Глазго высказала и экоактивистка Грета Тунберг. "COP26 закончился. Вот краткое описание: бла-бла-бла. Но настоящая работа продолжается вне этих залов. И мы никогда не сдадимся, никогда", – написала Тунберг в Twitter.Саммит СОР26 в Глазго прошел с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция была посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.В Египте за один день сотни людей пострадали из-за укусов скорпионовБолее 500 человек в провинции Асуан на юге Египта обратились в медучреждения после укусов скорпионов только за один день. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар, пишет РИА Новости.Ранее на Асуан обрушились ливни и крайне редкий в этих широтах град, в результате чего были разрушены пять домов, стихия затронула и другие южные провинции страны.В Минздраве Египта пояснили, что ливни также повредили норы скорпионов, в связи с чем животные покинули их и оказались поблизости от жилых домов.Сообщается, что все, ужаленные скорпионами граждане уже выписаны из больниц. Министр также заверил, что стратегического запаса противоядий от укусов скорпионов и змей достаточно во всех больницах страны, к примеру, в больницах провинции Асуан на данный момент имеется 3350 доз.Также министерство призвало граждан немедленно обращаться к врачу в случае укуса скорпиона. Среди симптомов – сильная боль в месте укуса, симптомы, похожие на отравление – повышенная температура тела, рвота, диарея и другие.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 252 миллионов.На утро 14 ноября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 252 917 218. Из них 5 095 372 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (47 043 462). Следом идут Индия (34 426 036) и Бразилия (21 953 838).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (9 572 323), Россия (8 881 306), Турция (8 388 512), Франция (7 377 483), Иран (6 031 575), Аргентина (5 305 151) и Испания (5 047 156).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 353 694 случая заражения, в Румынии – 1 739 283.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 352 670. В субботу профильное министерство сообщило о 730 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 8446, выздоровели 332 073 человека.

https://ru.sputnik.md/20211007/zima-budet-tyazheloy-45329746.html

https://ru.sputnik.md/20211113/rossia-inektsionnyy-preparat-covid-46387021.html

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в мире