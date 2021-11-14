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Мир за сутки: саммит по климату, нашествие скорпионов и ситуация с COVID
Мир за сутки: саммит по климату, нашествие скорпионов и ситуация с COVID
Мир за сутки: саммит по климату, нашествие скорпионов и ситуация с COVID
2021-11-14T08:58+0200
2021-11-14T09:17+0200
в мире
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КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. По итогам 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) ее участникам не удалось достичь решения многих задач. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.Ранее COP26 согласовали текст итогового заявления.Проект решения содержит призыв к ускорению поэтапного отказа от угольной энергетики и субсидий на ископаемое топливо. Также документ подтверждает долгосрочную цель удерживать повышение глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2 градусов по Цельсию от доиндустриальных уровней и призывает продолжать усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 градусов от доиндустриальных уровней.По его словам, миру нужно переходить на режим чрезвычайной ситуации – "иначе наши шансы достичь нулевых выбросов будут равняться нулю". Он вновь заявил о необходимости прекращения субсидирования ископаемого топлива."На этой конференции мы не достигли этих целей", – признал генсек.Он отметил, что декларация, принятая участниками саммита по его завершении подтверждает решимость достичь цели в 1,5 градуса, свидетельствует об увеличении финансирования адаптации к изменению климата, признает необходимость усиления поддержки уязвимых стран".Свою оценку итогов саммита по климату в Глазго высказала и экоактивистка Грета Тунберг. "COP26 закончился. Вот краткое описание: бла-бла-бла. Но настоящая работа продолжается вне этих залов. И мы никогда не сдадимся, никогда", – написала Тунберг в Twitter.Саммит СОР26 в Глазго прошел с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция была посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.В Египте за один день сотни людей пострадали из-за укусов скорпионовБолее 500 человек в провинции Асуан на юге Египта обратились в медучреждения после укусов скорпионов только за один день. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар, пишет РИА Новости.Ранее на Асуан обрушились ливни и крайне редкий в этих широтах град, в результате чего были разрушены пять домов, стихия затронула и другие южные провинции страны.В Минздраве Египта пояснили, что ливни также повредили норы скорпионов, в связи с чем животные покинули их и оказались поблизости от жилых домов.Сообщается, что все, ужаленные скорпионами граждане уже выписаны из больниц. Министр также заверил, что стратегического запаса противоядий от укусов скорпионов и змей достаточно во всех больницах страны, к примеру, в больницах провинции Асуан на данный момент имеется 3350 доз.Также министерство призвало граждан немедленно обращаться к врачу в случае укуса скорпиона. Среди симптомов – сильная боль в месте укуса, симптомы, похожие на отравление – повышенная температура тела, рвота, диарея и другие.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 252 миллионов.На утро 14 ноября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 252 917 218. Из них 5 095 372 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (47 043 462). Следом идут Индия (34 426 036) и Бразилия (21 953 838).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (9 572 323), Россия (8 881 306), Турция (8 388 512), Франция (7 377 483), Иран (6 031 575), Аргентина (5 305 151) и Испания (5 047 156).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 353 694 случая заражения, в Румынии – 1 739 283.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 352 670. В субботу профильное министерство сообщило о 730 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 8446, выздоровели 332 073 человека.
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в мире

Мир за сутки: саммит по климату, нашествие скорпионов и ситуация с COVID

08:58 14.11.2021 (обновлено: 09:17 14.11.2021)
© REUTERS / POOLПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время конференции ООН по изменению климата в Глазго
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время конференции ООН по изменению климата в Глазго - Sputnik Молдова, 1920, 14.11.2021
© REUTERS / POOL
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КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. По итогам 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) ее участникам не удалось достичь решения многих задач. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Ранее COP26 согласовали текст итогового заявления.
Проект решения содержит призыв к ускорению поэтапного отказа от угольной энергетики и субсидий на ископаемое топливо. Также документ подтверждает долгосрочную цель удерживать повышение глобальной средней температуры на уровне значительно ниже 2 градусов по Цельсию от доиндустриальных уровней и призывает продолжать усилия по ограничению повышения температуры до 1,5 градусов от доиндустриальных уровней.

"Как я сказал во время открытия, мы должны ускориться, чтобы держаться отметки в 1,5 градуса (глобального потепления – ред.). Наша хрупкая планета на волоске. Мы все еще на пороге климатической катастрофы", – заявил Гутерреш.

По его словам, миру нужно переходить на режим чрезвычайной ситуации – "иначе наши шансы достичь нулевых выбросов будут равняться нулю". Он вновь заявил о необходимости прекращения субсидирования ископаемого топлива.
"На этой конференции мы не достигли этих целей", – признал генсек.
Он отметил, что декларация, принятая участниками саммита по его завершении подтверждает решимость достичь цели в 1,5 градуса, свидетельствует об увеличении финансирования адаптации к изменению климата, признает необходимость усиления поддержки уязвимых стран".
"Приветствуем эти шаги, но их недостаточно", – подчеркнул Гутерреш.
Свою оценку итогов саммита по климату в Глазго высказала и экоактивистка Грета Тунберг.
Грета Тунберг - Sputnik Молдова, 1920, 07.10.2021
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7 октября, 13:00
"COP26 закончился. Вот краткое описание: бла-бла-бла. Но настоящая работа продолжается вне этих залов. И мы никогда не сдадимся, никогда", – написала Тунберг в Twitter.

Саммит СОР26 в Глазго прошел с 31 октября по 12 ноября. Согласно программе мероприятий, параллельно с официальными переговорами конференция была посвящена тому, как все слои общества и глобальная экономика стимулируют амбициозные действия в области климата.

В Египте за один день сотни людей пострадали из-за укусов скорпионов

Более 500 человек в провинции Асуан на юге Египта обратились в медучреждения после укусов скорпионов только за один день. Об этом сообщил и.о. министра здравоохранения Халед Абд аль-Гаффар, пишет РИА Новости.
Ранее на Асуан обрушились ливни и крайне редкий в этих широтах град, в результате чего были разрушены пять домов, стихия затронула и другие южные провинции страны.
В Минздраве Египта пояснили, что ливни также повредили норы скорпионов, в связи с чем животные покинули их и оказались поблизости от жилых домов.

"503 гражданина в Асуане получили противоядие от укусов скорпионов... погибших от укусов нет", – цитирует информагентство пресс-релиз Минздрава Египта.

Сообщается, что все, ужаленные скорпионами граждане уже выписаны из больниц. Министр также заверил, что стратегического запаса противоядий от укусов скорпионов и змей достаточно во всех больницах страны, к примеру, в больницах провинции Асуан на данный момент имеется 3350 доз.
Также министерство призвало граждан немедленно обращаться к врачу в случае укуса скорпиона. Среди симптомов – сильная боль в месте укуса, симптомы, похожие на отравление – повышенная температура тела, рвота, диарея и другие.

Ситуация с COVID-19 в мире

По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 252 миллионов.
На утро 14 ноября число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 252 917 218. Из них 5 095 372 человека скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (47 043 462). Следом идут Индия (34 426 036) и Бразилия (21 953 838).
В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Великобритания (9 572 323), Россия (8 881 306), Турция (8 388 512), Франция (7 377 483), Иран (6 031 575), Аргентина (5 305 151) и Испания (5 047 156).
На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 3 353 694 случая заражения, в Румынии – 1 739 283.
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В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 352 670. В субботу профильное министерство сообщило о 730 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 8446, выздоровели 332 073 человека.
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