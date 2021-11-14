https://ru.sputnik.md/20211114/kurs-valyut-46406161.html

Курс валют на понедельник: евро продолжает падать

Курс валют на понедельник: евро продолжает падать

Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею

2021-11-14T20:25+0200

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курс валют

доллар

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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 15 ноября. Евро упадет в цене, а доллар немного вырастет по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле почти на два бана и закрепится на уровне 20,1226 лея.Доллар незначительно подымется в цене и будет стоить 17,5743 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 15 ноября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2429 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6719 лея. Румынский лей опустится до 4,0669 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20210928/stoimost-sostavov-klubov-ligi-chempionov-uefa-45070940.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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курс валют, доллар, евро