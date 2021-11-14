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Курс валют на понедельник: евро продолжает падать
Курс валют на понедельник: евро продолжает падать
Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею
2021-11-14T20:25+0200
2021-11-14T20:25+0200
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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 15 ноября. Евро упадет в цене, а доллар немного вырастет по отношению к молдавскому лею.Евро станет дешевле почти на два бана и закрепится на уровне 20,1226 лея.Доллар незначительно подымется в цене и будет стоить 17,5743 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 15 ноября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2429 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6719 лея. Румынский лей опустится до 4,0669 в пересчете на национальную валюту.
https://ru.sputnik.md/20210928/stoimost-sostavov-klubov-ligi-chempionov-uefa-45070940.html
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Евгений Чебан
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курс валют, доллар, евро

Курс валют на понедельник: евро продолжает падать

20:25 14.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausОбмен валют
Обмен валют - Sputnik Молдова, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 15 ноября. Евро упадет в цене, а доллар немного вырастет по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дешевле почти на два бана и закрепится на уровне 20,1226 лея.
Доллар незначительно подымется в цене и будет стоить 17,5743 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.
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Что касается остальных валют, то 15 ноября подешевеет российский рубль, который разместится на уровне 0,2429 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6719 лея. Румынский лей опустится до 4,0669 в пересчете на национальную валюту.
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