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Два математика из Молдовы решили проблему Пуанкаре, которой около 140 лет
Два математика из Молдовы решили проблему Пуанкаре, которой около 140 лет
Два математика из Молдовы решили проблему центра и фокуса, поставленную известным французским математиком Анри Пуанкаре около 140 лет назад.
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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Монография доктора хабилитат Михаила Попа и доктора математических наук Виктора Прикопа "Проблема центра и фокуса. Алгебраические решения и гипотезы" прошла экспертизу и была подписана в печать в издательстве Taylor &amp; Francis Group в Великобритании. В ней содержится решение проблемы, поставленной Анри Пуанкаре около 140 лет назад.Как отмечают в университете, математики Франции, России, Белоруссии, Китая, Великобритании, Канады, США и других стран мира посвятили тысячи работ этой проблеме. Только в Молдове по ней написано около 100 исследований.Профессор университета Михаил Попа, основатель научной школы алгебры Ли и дифференциальных систем, предложил способ ее решения, который привел его к исключительному результату, ставшему открытием.Во время исследований к профессору присоединился его ученик Виктор Прикоп, который тогда был аспирантом, а сейчас — профессор кафедры математики Технического университета Молдовы.Вместе они усовершенствовали первоначальную гипотезу в монографии "Проблема центра и фокуса. Алгебраические решения и гипотезы".
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открытие, ученые, в молдове, молдова

Два математика из Молдовы решили проблему Пуанкаре, которой около 140 лет

16:45 14.11.2021 (обновлено: 18:47 14.11.2021)
© Photo : Facebook / UTM - Universitatea Tehnica a MoldoveiДоктор хабилитат Михаил Попа и доктор математических наук Виктор Прикоп
Доктор хабилитат Михаил Попа и доктор математических наук Виктор Прикоп - Sputnik Молдова, 1920, 14.11.2021
© Photo : Facebook / UTM - Universitatea Tehnica a Moldovei
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Евгений Чебан
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Два математика из Молдовы решили проблему центра и фокуса, поставленную известным французским математиком Анри Пуанкаре около 140 лет назад.
КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Монография доктора хабилитат Михаила Попа и доктора математических наук Виктора Прикопа "Проблема центра и фокуса. Алгебраические решения и гипотезы" прошла экспертизу и была подписана в печать в издательстве Taylor & Francis Group в Великобритании. В ней содержится решение проблемы, поставленной Анри Пуанкаре около 140 лет назад.

"Двое молдавских математиков первыми в мире представили решение проблемы Пуанкаре. Это долгожданное событие – пример настойчивости и преданности делу для гильдии математиков во всем мире", — говорится в сообщении Технического университета Молдовы (ТУМ).

Как отмечают в университете, математики Франции, России, Белоруссии, Китая, Великобритании, Канады, США и других стран мира посвятили тысячи работ этой проблеме. Только в Молдове по ней написано около 100 исследований.
Профессор университета Михаил Попа, основатель научной школы алгебры Ли и дифференциальных систем, предложил способ ее решения, который привел его к исключительному результату, ставшему открытием.
Во время исследований к профессору присоединился его ученик Виктор Прикоп, который тогда был аспирантом, а сейчас — профессор кафедры математики Технического университета Молдовы.
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Вместе они усовершенствовали первоначальную гипотезу в монографии "Проблема центра и фокуса. Алгебраические решения и гипотезы".
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