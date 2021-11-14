https://ru.sputnik.md/20211114/matematika-moldova-problema-puankare-46404842.html

Два математика из Молдовы решили проблему Пуанкаре, которой около 140 лет

Два математика из Молдовы решили проблему Пуанкаре, которой около 140 лет

Два математика из Молдовы решили проблему центра и фокуса, поставленную известным французским математиком Анри Пуанкаре около 140 лет назад.

2021-11-14T16:45+0200

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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Монография доктора хабилитат Михаила Попа и доктора математических наук Виктора Прикопа "Проблема центра и фокуса. Алгебраические решения и гипотезы" прошла экспертизу и была подписана в печать в издательстве Taylor & Francis Group в Великобритании. В ней содержится решение проблемы, поставленной Анри Пуанкаре около 140 лет назад.Как отмечают в университете, математики Франции, России, Белоруссии, Китая, Великобритании, Канады, США и других стран мира посвятили тысячи работ этой проблеме. Только в Молдове по ней написано около 100 исследований.Профессор университета Михаил Попа, основатель научной школы алгебры Ли и дифференциальных систем, предложил способ ее решения, который привел его к исключительному результату, ставшему открытием.Во время исследований к профессору присоединился его ученик Виктор Прикоп, который тогда был аспирантом, а сейчас — профессор кафедры математики Технического университета Молдовы.Вместе они усовершенствовали первоначальную гипотезу в монографии "Проблема центра и фокуса. Алгебраические решения и гипотезы".

https://ru.sputnik.md/20211112/uchenye-sposob-pobeda-delta-shtamm-46356772.html

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открытие, ученые, в молдове, молдова