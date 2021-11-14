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Мэрия Кишинева сообщает о перекрытии дорог в центре города
Мэрия Кишинева сообщает о перекрытии дорог в центре города
Мэрия муниципия сообщает сообщает, что на некоторых улицах столицы будет приостановлено дорожное движение из-за проведения ремонтных работ.
2021-11-14T07:30+0200
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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Примэрия Кишинева сообщает, что с 15 по 16 ноября на пересечении улиц Митрополит Гавриил Бэнулеску–Бодони и Александру чел Бун будет частично приостановлено дорожное движение. По заявлению властей, будет проводиться ремонт водопровода и канализационных сетей.Также с 15 ноября по 3 декабря будет ограничено движение по улице Александра Бернардацци на перекрестке с улицей Александра Пушкина. На этом участке будут ремонтировать тротуары.Мэрия приносит извинения гражданам за причиненные неудобства. При этом водителям настоятельно рекомендуется объезжать эти улицы, чтобы избежать неприятных дорожных ситуаций.
https://ru.sputnik.md/20211112/kishineve-proydet-novyy-marafon-vaktsinatsii-46369995.html
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кишинев, перекрытие улицы, в молдове, молдова

Мэрия Кишинева сообщает о перекрытии дорог в центре города

07:30 14.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausРемонт дороги в Кишиневе
Ремонт дороги в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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Мэрия муниципия сообщает сообщает, что на некоторых улицах столицы будет приостановлено дорожное движение из-за проведения ремонтных работ.
КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Примэрия Кишинева сообщает, что с 15 по 16 ноября на пересечении улиц Митрополит Гавриил Бэнулеску–Бодони и Александру чел Бун будет частично приостановлено дорожное движение. По заявлению властей, будет проводиться ремонт водопровода и канализационных сетей.
Также с 15 ноября по 3 декабря будет ограничено движение по улице Александра Бернардацци на перекрестке с улицей Александра Пушкина. На этом участке будут ремонтировать тротуары.
Мэрия приносит извинения гражданам за причиненные неудобства. При этом водителям настоятельно рекомендуется объезжать эти улицы, чтобы избежать неприятных дорожных ситуаций.
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