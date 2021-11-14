https://ru.sputnik.md/20211114/meriya-kishineva-soobschaet-o-perekrytii-dorog-v-tsentre-goroda-46392149.html

Мэрия Кишинева сообщает о перекрытии дорог в центре города

Мэрия Кишинева сообщает о перекрытии дорог в центре города

Мэрия муниципия сообщает сообщает, что на некоторых улицах столицы будет приостановлено дорожное движение из-за проведения ремонтных работ.

2021-11-14T07:30+0200

2021-11-14T07:30+0200

2021-11-14T07:30+0200

кишинев

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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Примэрия Кишинева сообщает, что с 15 по 16 ноября на пересечении улиц Митрополит Гавриил Бэнулеску–Бодони и Александру чел Бун будет частично приостановлено дорожное движение. По заявлению властей, будет проводиться ремонт водопровода и канализационных сетей.Также с 15 ноября по 3 декабря будет ограничено движение по улице Александра Бернардацци на перекрестке с улицей Александра Пушкина. На этом участке будут ремонтировать тротуары.Мэрия приносит извинения гражданам за причиненные неудобства. При этом водителям настоятельно рекомендуется объезжать эти улицы, чтобы избежать неприятных дорожных ситуаций.

https://ru.sputnik.md/20211112/kishineve-proydet-novyy-marafon-vaktsinatsii-46369995.html

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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