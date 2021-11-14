https://ru.sputnik.md/20211114/migranty-germania-46407561.html

Мигранты на границе ЕС назвали города Германии, в которые они стремятся попасть

Мигранты на границе ЕС назвали города Германии, в которые они стремятся попасть

Мигранты, находящиеся на границе Польши и Белоруссии, направили обращения к властям нескольких немецких городов с просьбой о помощи. 14.11.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 14 ноя — Sputnik. Мигранты на белорусско-польской границе назвали немецкие города Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг в качестве конечного пункта переезда. Об этом сообщил белорусский центр "Системная правозащита" в своем Telegram-канале."На данный момент в адрес правозащитного цента поступило 38 письменных обращений мигрантов с просьбой о помощи. Все они будут переведены и нотариально заверены. В ближайшее время мы свяжемся с руководством городов Мюнхен, Эрланген и Нюрнберг на предмет оказания содействия в переезде беженцев в Германию", – сообщили в центре "Системная правозащита".В то же время в МВД ФРГ заявили, что акции по доставке мигрантов с белорусско-польской границы в немецкие города пока не планируется, пишет РИА Новости.Он также назвал ситуацию в приграничном районе между Польшей и Белоруссией опасной, призвал избегать поездок в данный регион.Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась в понедельник, 8 ноября, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через на территорию ЕС, были встречены польскими пограничниками и солдатами.В итоге перед польскими заграждениями на границе остановились около двух тысяч беженцев, в том числе женщины и дети, которые разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области.

https://ru.sputnik.md/20211114/migranty-granitsa-belorussia-es-46403113.html

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в мире, германия, европейский союз, мигранты