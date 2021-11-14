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Борьба за жизнь: мигранты на границе Белоруссии и ЕС устроили давку из-за еды
Борьба за жизнь: мигранты на границе Белоруссии и ЕС устроили давку из-за еды
На видео видно, как кто-то из толпы мигрантов начал вырывать продукты из рук волонтеров, раздававших еду в лагере, чем спровоцировал потасовку.
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В лагере беженцев на границе Польши и Беларуси ситуация остается сложной. Мигранты устроили давку во время раздачи еды сотрудниками ООН. На видео видно, как кто-то из толпы начал вырывать продукты из рук волонтеров, чем спровоцировал потасовку. Во время инцидента пострадала одна женщина, ее вынесли из толпы в безопасное место и оказали помощь.В целом ситуация на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз, остается напряженной.В понедельник, 8 ноября, напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
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видео, в мире, мультимедиа, гуманитарная помощь, мигранты

Борьба за жизнь: мигранты на границе Белоруссии и ЕС устроили давку из-за еды

15:32 14.11.2021 (обновлено: 15:58 14.11.2021)
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Мигранты, разбившие лагерь на границе Беларуси и Польши устроили потасовку, когда волонтеры раздавали продукты.
В лагере беженцев на границе Польши и Беларуси ситуация остается сложной. Мигранты устроили давку во время раздачи еды сотрудниками ООН. На видео видно, как кто-то из толпы начал вырывать продукты из рук волонтеров, чем спровоцировал потасовку. Во время инцидента пострадала одна женщина, ее вынесли из толпы в безопасное место и оказали помощь.
В целом ситуация на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз, остается напряженной.
В понедельник, 8 ноября, напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
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