https://ru.sputnik.md/20211114/migranty-granitsa-belorussia-es-46403113.html

Борьба за жизнь: мигранты на границе Белоруссии и ЕС устроили давку из-за еды

Борьба за жизнь: мигранты на границе Белоруссии и ЕС устроили давку из-за еды

На видео видно, как кто-то из толпы мигрантов начал вырывать продукты из рук волонтеров, раздававших еду в лагере, чем спровоцировал потасовку.

2021-11-14T15:32+0200

2021-11-14T15:32+0200

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В лагере беженцев на границе Польши и Беларуси ситуация остается сложной. Мигранты устроили давку во время раздачи еды сотрудниками ООН. На видео видно, как кто-то из толпы начал вырывать продукты из рук волонтеров, чем спровоцировал потасовку. Во время инцидента пострадала одна женщина, ее вынесли из толпы в безопасное место и оказали помощь.В целом ситуация на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз, остается напряженной.В понедельник, 8 ноября, напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

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видео, в мире, мультимедиа, гуманитарная помощь, мигранты