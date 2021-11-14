https://ru.sputnik.md/20211114/mobilnye-punkty-vaktsinatsii-46396026.html

Где в Кишиневе 14 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 14 ноября находятся мобильные пункты вакцинации

Расписание работы автобуса и троллейбуса вакцинации на 14 ноября

2021-11-14T09:31+0200

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коронавирус

кишинев

вакцинация

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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в ноябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в воскресенье, 14 ноября, до 18.00.Троллейбус разместится в секторе Буюканы на улице Каля Ешилор, у входа в парк "Алунелул".Автобус останется в центре столицы в сквере Оперного театра.Где будут находиться пункты вакцинации 15 ноябряТроллейбус разместится в секторе Ботаника на проспекте Дачии, возле стадиона "Зимбру".Автобус отправится в Бачой и остановится на улице Инднпенденцей, 125/1, возле примэрии.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

https://ru.sputnik.md/20211113/moldova-vaktsina-pfizer-46392274.html

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кишинев, вакцинация