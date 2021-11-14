Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова, 1920
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20211114/na-odnoy-iz-tsentralnykh-ulits-kishineva-postelyat-moldavskiy-kover-46397601.html
На одной из центральных улиц Кишинева "постелят" молдавский ковер
На одной из центральных улиц Кишинева "постелят" молдавский ковер
Пешеходная аллея на одном из кишиневских проспектов будет украшена национальным орнаментом.
2021-11-14T11:13+0200
2021-11-14T11:32+0200
кишинев
ковер
новости кишинева
в молдове
ион чебан
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0e/46398216_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_18ef296f67abfdd1475dd300661ea8f4.jpg
КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. На аллее проспекта Григория Виеру в Кишиневе тротуарная плитка будет выложена в виде орнамента, который используют на молдавских коврах. Об этом в соцсетях сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.По завершении ремонтных работ по всей аллее установят уличную мебель.
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0e/46398216_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_b510542d8f8a09b87e5f484253270001.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кишинев, ковер, в молдове, ион чебан, молдова

На одной из центральных улиц Кишинева "постелят" молдавский ковер

11:13 14.11.2021 (обновлено: 11:32 14.11.2021)
© Photo : Facebook / Iv CebanНа проспекте Григоре Виеру аллею украсили национальным орнаментом
На проспекте Григоре Виеру аллею украсили национальным орнаментом - Sputnik Молдова, 1920, 14.11.2021
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Пешеходная аллея на одном из кишиневских проспектов будет украшена национальным орнаментом.
КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. На аллее проспекта Григория Виеру в Кишиневе тротуарная плитка будет выложена в виде орнамента, который используют на молдавских коврах. Об этом в соцсетях сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

"Это третий этап реабилитации аллеи, который мы выполняем вместе с Турецким агентством сотрудничества и координации (TIKA). Параллельно ведутся работы по восстановлению и благоустройству территории, прилегающей к памятнику", – пишет Чебан.

По завершении ремонтных работ по всей аллее установят уличную мебель.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:41Спасатели оказали помощь мужчине, застрявшему в кукурузоуборочном комбайне
12:12В Унгенах прошел чемпионат Молдовы по шоссейному бегу
11:44В Болгарии проходят третьи в этом году парламентские выборы
11:13На одной из центральных улиц Кишинева "постелят" молдавский ковер
10:34Дайджест недели: неудачи кабмина Гаврилицы и судьба Молдовы
10:03Пожилой мужчина попал под машину в Фалештах
09:31Где в Кишиневе 14 ноября находятся мобильные пункты вакцинации
08:58Мир за сутки: саммит по климату, нашествие скорпионов и ситуация с COVID
08:00Шаповалов: что НАТО планирует сделать с Молдовой
07:30Мэрия Кишинева сообщает о перекрытии дорог в центре города
07:00Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает
00:01Погодные рекорды Молдовы 14 ноября
ВчераОдин из мобильных операторов Молдовы предупредил о возможных сбоях в сети
ВчераУченые назвали напиток, способный снизить артериальное давление
ВчераУшел из жизни выдающийся журналист и патриот своей страны
ВчераЭкоактивисты вышли на митинг в Берлине в защиту атомной энергетики
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
ВчераВ Молдову поступила очередная партия вакцины Pfizer
ВчераПоявилась первая жертва извержения вулкана на острове Пальма
ВчераПроблема гуманитарного характера: Путин – о кризисе с мигрантами на границе ЕС