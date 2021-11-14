https://ru.sputnik.md/20211114/na-odnoy-iz-tsentralnykh-ulits-kishineva-postelyat-moldavskiy-kover-46397601.html

На одной из центральных улиц Кишинева "постелят" молдавский ковер

На одной из центральных улиц Кишинева "постелят" молдавский ковер

Пешеходная аллея на одном из кишиневских проспектов будет украшена национальным орнаментом.

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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. На аллее проспекта Григория Виеру в Кишиневе тротуарная плитка будет выложена в виде орнамента, который используют на молдавских коврах. Об этом в соцсетях сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.По завершении ремонтных работ по всей аллее установят уличную мебель.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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