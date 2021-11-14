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На одной из центральных улиц Кишинева "постелят" молдавский ковер
На одной из центральных улиц Кишинева "постелят" молдавский ковер
Пешеходная аллея на одном из кишиневских проспектов будет украшена национальным орнаментом.
2021-11-14T11:13+0200
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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. На аллее проспекта Григория Виеру в Кишиневе тротуарная плитка будет выложена в виде орнамента, который используют на молдавских коврах. Об этом в соцсетях сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.По завершении ремонтных работ по всей аллее установят уличную мебель.
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Евгений Чебан
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
кишинев, ковер, в молдове, ион чебан, молдова
На одной из центральных улиц Кишинева "постелят" молдавский ковер
11:13 14.11.2021 (обновлено: 11:32 14.11.2021)
Пешеходная аллея на одном из кишиневских проспектов будет украшена национальным орнаментом.
КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. На аллее проспекта Григория Виеру в Кишиневе тротуарная плитка будет выложена в виде орнамента, который используют на молдавских коврах. Об этом в соцсетях сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
"Это третий этап реабилитации аллеи, который мы выполняем вместе с Турецким агентством сотрудничества и координации (TIKA). Параллельно ведутся работы по восстановлению и благоустройству территории, прилегающей к памятнику", – пишет Чебан.
По завершении ремонтных работ по всей аллее установят уличную мебель.