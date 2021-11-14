https://ru.sputnik.md/20211114/nato-moldova-46353014.html

Шаповалов: что НАТО планирует сделать с Молдовой

Шаповалов: что НАТО планирует сделать с Молдовой

Историк рассказал о политике Североатлантического альянса, идущей вразрез с нейтральным статусом Молдовы.

2021-11-14T08:00+0200

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Шаповалов: о планах НАТО в отношении Молдовы и Украины Шаповалов: о планах НАТО в отношении Молдовы и Украины

Политика Североатлантического альянса НАТО – это расширение влияния и приближение к границам Российской Федерации. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал историк, политолог и доктор философии Борис Шаповалов.Шаповалов также отметил, что НАТО не гнушается любыми средствами, чтобы втянуть в эту игру нейтральную Молдову.В аэропорту Кишинева 26 сентября 2021 года сел военно-транспортный самолет ВВС США с военной техникой для Национальной армии Молдовы. Всю партию военной техники стоимостью 5 миллионов долларов поставят несколькими бортами до конца этого года. Предполагается, что там может быть стрелковое вооружение, средства связи, легкая артиллерия и автомобили "Хаммер".По официальной версии, американская техника необходима для "повышения оперативной совместимости при участии в международных миротворческих операциях". Неизвестно, зачем нейтральной Молдове "оперативная совместимость" с армиями стран-членов НАТО, но на поставки военной техники из 5 миллионов молдавское правительство выделило только один, остальные 4 миллиона – подарок "партнеров".Telegram-канал "Sputnik Ближнее зарубежье", со ссылкой на данные опроса Ассоциации социологов и демографов сообщил, что, согласно результатам социологического исследования, 52,7% граждан Молдовы выступили против вступления страны в Североатлантический альянс.При этом 26,4% опрошенных хотели бы, чтобы их страна присоединилась к НАТО, а 10,1% не стали бы участвовать в референдуме по этому вопросу. Также 6,5% респондентов признались, что об альянсе ничего не знают.

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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