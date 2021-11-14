https://ru.sputnik.md/20211114/oshibki-kabmin-gavrilitsa-sudba-moldova-46366550.html

Дайджест недели: неудачи кабмина Гаврилицы и судьба Молдовы

Дайджест недели: неудачи кабмина Гаврилицы и судьба Молдовы

Эксперты оценили основные проблемы страны и работы правительства Молдовы, а также дали прогноз на будущее.

2021-11-14T10:34+0200

2021-11-14T10:34+0200

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Шаповалов: сможет ли кабмин Гаврилицы вывести Молдову из кризиса Шаповалов: сможет ли кабмин Гаврилицы вывести Молдову из кризиса

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Манастырлы: в Молдове нет политических партий Манастырлы: в Молдове нет политических партий

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Глава молдавского кабинета министров Наталья Гаврилица на минувшей неделе представила отчет о деятельности правительства за сто дней нахождения у руля исполнительной власти в стране.Как подчеркнули в эфире студии Sputnik Молдова многие отечественные политологи, никакой конкретики в отчете главы кабмина не было.По мнению экспертов, отчет Гаврилицы заключался лишь в общих заявлениях о борьбе с эпидемией коронавируса в республике и в триумфальных нотках в голосе при упоминании о заключении газового контракта на поставки голубого топлива в Молдову. Однако четкой стратегии, конкретного плана действий, как вывести страну из системного кризиса, не последовало. Первые итоги работы молдавского правительства обозреватель студии Sputnik Молдова обсудил с ведущими экспертами страны.Проблемы с энергетикой не закончатсяНаивно полагать, что заключение договора с "Газпромом" означает конец энергетического кризиса в Молдове. Впереди – аудит, который нужно провести до мая 2022 года, и начало выплаты долга. Неизвестно, как при этом может повести себя молдавское правительство. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал историк, политолог и доктор философии Борис Шаповалов."Поэтому энергетический кризис для Молдовы продолжится, поскольку газ, тепло и электроэнергия являются главными определяющими в ценообразовании любого товара и услуги в Республике Молдова", – считает политолог.Шаповалов отметил борьбу правительства с ковидом, но подверг критике повышение пенсий до 2000 леев, так как одновременно с этим было отменено пособие для пенсионеров в 1000 леев к Новому году.Он убежден, что молдавских пенсионеров ждет незавидная зима, поскольку "Молдовагаз" уже обратился в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ), которое утвердило увеличение тарифа на газ почти в 2,5 раза."Отсутствие программы и видения развития Молдовы у актуального правительства Натальи Гаврилицы является серьезной проблемой для страны. Прошло без малого 100 дней со дня избрания нового парламента, а до сих пор нет программы развития, бюджета на 2022 год и бюджетной политики на среднесрочную перспективу", – констатировал эксперт.В заключение Шаповалов особо подчеркнул дезориентированность молдавских бизнесменов, которые не знают, какие еще налоги им придется платить, какие законы будут приняты и какие грядут изменения в таможенном и налоговом праве.Новые цены на газ: по кому придется удар?Одними из первых ощутят рост цены на газ централизованные потребители тепла и те, кто потребляет газ для отопления домов. Поскольку стоимость газа влияет на тариф за тепло, то жители городов с центральной системой отопления, таких как Кишинев и Бельцы, сразу увидят рост цен по квитанциям за отопление. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал экономический эксперт Сергей Унгуряну."Это примерно 80-85% от стоимости тепла. То есть если до сих пор стоимость гигакалории была около 1120 леев, то сейчас она поднимется до 2000-2200 леев – все зависит от того, сколько попросит сам поставщик. Ожидания примерно такие", – рассказал эксперт.По мнению Унгуряну, если до сих пор в Молдове была категория потребителей, которые были не в состоянии вовремя оплачивать тепло (такие люди копили долги за год и платили по счетам весной и летом, а некоторые совсем не могли платить), то сейчас еще больше людей попадут в категорию неплательщиков.Трудные времена и отъезд молодежиНаправленность сегодня у Молдовы проевропейская, видимо, поэтому молдавские цены тоже устремились к европейским стандартам. Стоимость топлива и газа растет, но при этом все считают, что это нормально, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.Мокану убежден, что граждане Молдовы начнут еще активнее искать достойно оплачиваемую работу, тем более что границы открыты и им никто не сможет в этом помешать. Молдову и ее граждан ждут трудные времена."Молодежь уедет туда, где ей будет хорошо не только экономически, но и социально и культурно, ведь люди мигрируют не только в США и Канаду, но и в страны Европы: Германию, Италию или Францию. Это страны с высоким уровнем экономического и социального развития, где молодежь Молдовы будет создавать семьи и рожать детей", – заключил собеседник.Разница между словами и деламиЗа три месяца ни одно правительство не в состоянии повысить уровень благосостояния граждан. Но важно определить два момента: насколько правительство Гаврилицы придерживается собственной программы, одобренной парламентом в августе 2021 года, и каковы промежуточные результаты его деятельности по основным тезисам этой программы. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал политический аналитик, депутат первого созыва парламента Молдовы Валентин Крылов."Далеко от программы правительство Натальи Гаврилицы не ушло. Теперь вопрос в том, как это реализуется на практике. Здесь важно отметить борьбу за верховенство закона, борьбу с коррупцией и чистоту государственных рядов, то есть государственный человек должен служить интересам граждан, общества и самого государства", – считает эксперт.В этой связи, считает Крылов, арест генерального прокурора Александра Стояногло трудно назвать обоснованным, и он никак не соответствует борьбе за верховенство закона и интересам граждан, общества и государства.Такое же намерение правительства можно увидеть и по другим направлениям, несмотря на то, что исполнительная и судебная власть в Молдове разделены и взаимодействуют только в рамках Конституции и законов Республики.Борьба кланов вместо заботы о людяхПолитическую жизнь любого общества создают разные партии, которые представляют собой группы единомышленников, выражающих интересы определенных социальных слоев. Но понятие политической партии как формы организации полностью себя дискредитировало в Молдове. Фактически в нашей стране нет тех партий, которые принято видеть в других, в том числе и более цивилизованных странах, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политолог Сергей Манастырлы.Манастырлы также вспомнил попытки организации и самоорганизации молдавских политиков в виде партии коллективного действия "Гражданский конгресс" и Гражданской платформы на правом фланге "Достоинство и правда", которая позже стала политической партией с тем же названием."Серьезная проблема заключается в том, что, как правило, такие попытки перехватывают рулевые, которые позже создают из этих организаций очередную политическую партию, которая не способна защищать и продвигать те ценности и взгляды, которые они изначально пропагандировали, так как заняты исключительно собственными интересами своего клана", – заключил собеседник.А обещания были...Правительство Молдовы во главе с экс-министром финансов Натальей Гаврилицей привели к присяге 6 августа 2021 года. Парламент утвердил кандидатуру нового премьер-министра и программу деятельности "Молдова хороших времен", за вотум доверия проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) из 94 депутатов.В своем выступлении на пленарном заседании парламента Наталья Гаврилица объявила четыре приоритетных задачи правительства: регулирование распространения COVID-19, начало реформы юстиции, рост доходов социально уязвимого населения, а также корректировка государственного бюджета на 2021 год.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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прогноз, правительство, политика, наталья гаврилица, в молдове, молдова