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Пожилой мужчина попал под машину в Фалештах

Пожилой мужчина попал под машину в Фалештах

Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга после сильного удара

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КИШИНЕВ, 14 ноября – Sputnik. В результате аварии, произошедшей недалеко от города Фалешты, пострадал 62-летний пешеход. Об этом сообщили в управлении полиции Фалешт.По информации полицейских, ДТП произошло в субботу в 17.50. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что 27-летний мужчина, управлявший автомобилем, сбил 62-летнего пешехода, который переходил улицу в неположенном месте. В результате инцидента пострадавший был срочно доставлен в городскую больницу. По словам пресс-секретаря Фалештского полицейского управления, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.Водитель машины, попавшей в ДТП, прошел тест на алкоголь, который показал, что во время аварии он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

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фалешты, авария, дтп, в молдове, молдова