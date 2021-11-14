https://ru.sputnik.md/20211114/pozhiloy-muzhchina-popal-pod-mashinu-v-faleshtakh-46396610.html
Пожилой мужчина попал под машину в Фалештах
Пожилой мужчина попал под машину в Фалештах
Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга после сильного удара
2021-11-14T10:03+0200
2021-11-14T10:03+0200
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КИШИНЕВ, 14 ноября – Sputnik. В результате аварии, произошедшей недалеко от города Фалешты, пострадал 62-летний пешеход. Об этом сообщили в управлении полиции Фалешт.По информации полицейских, ДТП произошло в субботу в 17.50. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что 27-летний мужчина, управлявший автомобилем, сбил 62-летнего пешехода, который переходил улицу в неположенном месте. В результате инцидента пострадавший был срочно доставлен в городскую больницу. По словам пресс-секретаря Фалештского полицейского управления, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.Водитель машины, попавшей в ДТП, прошел тест на алкоголь, который показал, что во время аварии он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
https://ru.sputnik.md/20211107/strashnaya-avariya-v-moldove-kadry-video-s-mesta-dtp-46233458.html
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фалешты, авария, дтп, в молдове, молдова
Пожилой мужчина попал под машину в Фалештах
10:03 14.11.2021 (обновлено: 11:20 14.11.2021)
Пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга после сильного удара.
КИШИНЕВ, 14 ноября – Sputnik. В результате аварии, произошедшей недалеко от города Фалешты, пострадал 62-летний пешеход. Об этом сообщили в управлении полиции Фалешт.
По информации полицейских, ДТП произошло в субботу в 17.50. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что 27-летний мужчина, управлявший автомобилем, сбил 62-летнего пешехода, который переходил улицу в неположенном месте. В результате инцидента пострадавший был срочно доставлен в городскую больницу. По словам пресс-секретаря Фалештского полицейского управления, мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.
Водитель машины, попавшей в ДТП, прошел тест на алкоголь, который показал, что во время аварии он не находился в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.