https://ru.sputnik.md/20211114/prognoz-pogody-46392498.html

Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает

Самый точный прогноз погоды: в ближайшие дни в Молдове похолодает

Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.

2021-11-14T07:00+0200

2021-11-14T07:00+0200

2021-11-14T07:00+0200

прогноз погоды

погода

народные приметы

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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 14 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями, местами слабый дождь. Ночью местами слабый туманВетер юго-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +3 до +8 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 14 ноября: ночью – от +4 до +6, днем – от +9 до +11 градусов.15 ноября сохранится такая же погода, днем воздух прогреется до +10, а ночью – до +8. Осадков не ожидается. С 16 ноября начнет холодать. Днем ожидается до +5, а ночью вновь ожидаются заморозки до –8 градусов. После 17 ноября снова немного потеплеет.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает память святых-бессребреников, чудотворцев братьев Космы и Дамиана.На Руси у первого дня ноября (а по новому стилю – 14 ноября) было множество названий: Кузьма и Демьян, Кузьма, Демьян, Кузьма-Демьян, Кузьмы и Демьяны, Козьма и Демьян, курячий праздник, Козьма и Демьян – курятники, куриные именины, курытники, батюшка Козьмодемьян, кузьминки осенние, кузнецы, рукомесленники, кузьминки – осени поминки.Верующие считают Косму и Дамиана покровителями детей. К ним прибегают с молитвой при начале учения.С этим днем у наших предков было связано множество обычаев. Во многом причина в том, что это начало ноября – последнего осеннего месяца, и впереди неизбежное наступление зимы. По народному календарю осени отводится время от Второго Спаса (Яблочный Спас – 19 августа по новому стилю, 6 августа по старому) до Кузьминок.В этот день доигрывали последние свадьбы. Святые Косма и Дамиан, помимо того что, как верили, покровительствовали детям, также считались покровителями семейного очага, кузнецов, а потому большим грехом было работать в этот день в кузнях. В старину считалось, что святые братья сами занимались кузнечным делом, ковали плуги и раздавали их бедным для возделывания земли. В народных присказках кованую цепь даже называли "кузьмой": "Узловат кузьма, развязать нельзя".

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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прогноз погоды, погода, народные приметы