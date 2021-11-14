https://ru.sputnik.md/20211114/putin-obvineniya-krizis-migranty-46401997.html
Путин ответил на обвинения о причастности России к кризису с мигрантами
Путин ответил на обвинения о причастности России к кризису с мигрантами
Путин заявил о готовности России всячески способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
2021-11-14T13:51+0200
2021-11-14T13:51+0200
2021-11-14T15:58+0200
владимир путин
кризис
обвинения
мигранты
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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Любые обвинения России в ее причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши основаны на стремлении перевести проблемы "с больной головы на здоровую" и остаются на совести тех, кто их озвучивает. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе телеканала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин".Обвинения России в причастности к кризису с мигрантами на границе Белоруссии и Польши исходят от властей европейских стран. Одно из последних подобных заявлений – слова главы британского МИД Лиз Трасс, которая в статье для издания Sunday Telegraph возложила на Россию ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе и призвала Москву "оказать давление" на власти Белоруссии, чтобы положить кризису конец.Путин в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы."Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления", – сказал Путин .Он также подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.Сохраняется напряженная ситуация на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз.В понедельник, 8 ноября, напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.
https://ru.sputnik.md/20211113/problema-gumanitarnogo-kharaktera-46391051.html
https://ru.sputnik.md/20211113/putin-migranti-gaz-chernoe-more-46389033.html
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владимир путин, кризис, обвинения, мигранты
Путин ответил на обвинения о причастности России к кризису с мигрантами
13:51 14.11.2021 (обновлено: 15:58 14.11.2021)
Российский президент назвал обвинения России в причастности к кризису с мигрантами перекладыванием "с больной головы на здоровую".
КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Любые обвинения России в ее причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши основаны на стремлении перевести проблемы "с больной головы на здоровую" и остаются на совести тех, кто их озвучивает. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе телеканала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин".
"Послушайте, я уже сказал: мы абсолютно не имеем к этому никакого отношения, просто совсем! А почему кто-то об этом говорит? Ну, это на их совести. Это просто желание перевести проблемы с больной головы на здоровую", – цитирует заявление президента России РИА Новости.
Обвинения России в причастности к кризису с мигрантами на границе Белоруссии и Польши исходят от властей европейских стран. Одно из последних подобных заявлений – слова главы британского МИД Лиз Трасс, которая в статье для издания Sunday Telegraph возложила на Россию ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе и призвала Москву "оказать давление" на власти Белоруссии, чтобы положить кризису конец.
Путин в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы.
"Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления", – сказал Путин .
Он также подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.
"Мы готовы всячески способствовать этому (урегулированию кризиса. – Ред.), если, конечно, от нас здесь что-то будет зависеть", – отметил российский лидер.
Сохраняется напряженная ситуация на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз.
В понедельник, 8 ноября, напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.