https://ru.sputnik.md/20211114/putin-obvineniya-krizis-migranty-46401997.html

Путин ответил на обвинения о причастности России к кризису с мигрантами

Путин ответил на обвинения о причастности России к кризису с мигрантами

Путин заявил о готовности России всячески способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.

2021-11-14T13:51+0200

2021-11-14T13:51+0200

2021-11-14T15:58+0200

владимир путин

кризис

обвинения

мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0c/46371029_0:336:3043:2048_1920x0_80_0_0_330ca1f5a008c7bb5eb1686b9f3f212f.jpg

КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Любые обвинения России в ее причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши основаны на стремлении перевести проблемы "с больной головы на здоровую" и остаются на совести тех, кто их озвучивает. Об этом заявил президент России Владимир Путин в программе телеканала "Россия 1" "Москва. Кремль. Путин".Обвинения России в причастности к кризису с мигрантами на границе Белоруссии и Польши исходят от властей европейских стран. Одно из последних подобных заявлений – слова главы британского МИД Лиз Трасс, которая в статье для издания Sunday Telegraph возложила на Россию ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе и призвала Москву "оказать давление" на власти Белоруссии, чтобы положить кризису конец.Путин в ответ на обвинения в адрес России в миграционном кризисе призвал страны заниматься своими внутренними проблемами, а не перекладывать на других собственные вопросы."Когда мы слышим заявления или обвинения в наш адрес, хочу всем сказать: займитесь своими внутренними проблемами, не перекладывайте ни на кого свои собственные вопросы, которые подлежат решению вашими ведомствами соответствующего направления", – сказал Путин .Он также подчеркнул, что Россия всячески готова способствовать разрешению миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши.Сохраняется напряженная ситуация на границе Белоруссии с Польшей, где мигранты, среди которых множество женщин и детей, разбили палаточный городок в надежде рано или поздно попасть в Европейский Союз.В понедельник, 8 ноября, напряженность возросла, когда сотни мигрантов, попытавшиеся прорваться через границу, были встречены польскими пограничниками и солдатами.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция.

https://ru.sputnik.md/20211113/problema-gumanitarnogo-kharaktera-46391051.html

https://ru.sputnik.md/20211113/putin-migranti-gaz-chernoe-more-46389033.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

владимир путин, кризис, обвинения, мигранты