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https://ru.sputnik.md/20211114/rossiya-chekmate-dubai-46405781.html
Россия представила новый перспективный истребитель Chekmate на выставке в Дубае
Россия представила новый перспективный истребитель Chekmate на выставке в Дубае
Россия впервые представила на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate
2021-11-14T17:29+0200
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россия
выставка
дубай
истребитель
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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Россия впервые представила на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate, а также на выставке будут презентованы пассажирский лайнер МС-21-310, сообщает РИА Новости.Конструкторы Checkmate использовали наработки по Су-57, однако новый истребитель существенно легче за счет установки только одного двигателя, к тому же он выполнен по технологии "стелс", имеет новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в день открытия Dubai Airshow заявил журналистам, что Россия рассчитывает на интерес коллег с Ближнего Востока к истребителю пятого поколения Checkmate.В летной программе первого дня международной выставки в Дубае также приняла участие пилотажная группа "Русские витязи". При этом "витязи" выполняли фигуры высшего пилотажа над павильоном, где ранее в день открытия выставки прошла зарубежная премьера Checkmate. Пилоты же продемонстрировали свои навыки на Су-30СМ и Су-35С — самолетах четвертого поколения.
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выставка, дубай, истребитель

Россия представила новый перспективный истребитель Chekmate на выставке в Дубае

17:29 14.11.2021 (обновлено: 17:36 14.11.2021)
© Sputnik / Evgeniy Biyatov / Перейти в фотобанкПрототип нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate на МАКС-2021
Прототип нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate на МАКС-2021 - Sputnik Молдова, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Evgeniy Biyatov
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Россия представила свои новейшие разработки на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021.
КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Россия впервые представила на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate, а также на выставке будут презентованы пассажирский лайнер МС-21-310, сообщает РИА Новости.
Конструкторы Checkmate использовали наработки по Су-57, однако новый истребитель существенно легче за счет установки только одного двигателя, к тому же он выполнен по технологии "стелс", имеет новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в день открытия Dubai Airshow заявил журналистам, что Россия рассчитывает на интерес коллег с Ближнего Востока к истребителю пятого поколения Checkmate.

"Здесь также представлены вертолеты Ми-28 НЭ, Ка-52к и Checkmate, наша новая тема, с которой мы уже вышли с инициативой на МАКСе (в подмосковном Жуковском) в этом году. Это первая презентация на внешних рынках, и это неспроста именно в Эмиратах – мы рассчитываем на этот рынок", - подчеркнул Мантуров.

В летной программе первого дня международной выставки в Дубае также приняла участие пилотажная группа "Русские витязи". При этом "витязи" выполняли фигуры высшего пилотажа над павильоном, где ранее в день открытия выставки прошла зарубежная премьера Checkmate. Пилоты же продемонстрировали свои навыки на Су-30СМ и Су-35С — самолетах четвертого поколения.
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