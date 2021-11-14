https://ru.sputnik.md/20211114/rossiya-chekmate-dubai-46405781.html

Россия представила новый перспективный истребитель Chekmate на выставке в Дубае

Россия представила новый перспективный истребитель Chekmate на выставке в Дубае

Россия впервые представила на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate

2021-11-14T17:29+0200

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россия

выставка

дубай

истребитель

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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. Россия впервые представила на международном авиасалоне Dubai Airshow 2021 однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate, а также на выставке будут презентованы пассажирский лайнер МС-21-310, сообщает РИА Новости.Конструкторы Checkmate использовали наработки по Су-57, однако новый истребитель существенно легче за счет установки только одного двигателя, к тому же он выполнен по технологии "стелс", имеет новейшую авионику и возможность управлять малыми беспилотными аппаратами.Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в день открытия Dubai Airshow заявил журналистам, что Россия рассчитывает на интерес коллег с Ближнего Востока к истребителю пятого поколения Checkmate.В летной программе первого дня международной выставки в Дубае также приняла участие пилотажная группа "Русские витязи". При этом "витязи" выполняли фигуры высшего пилотажа над павильоном, где ранее в день открытия выставки прошла зарубежная премьера Checkmate. Пилоты же продемонстрировали свои навыки на Су-30СМ и Су-35С — самолетах четвертого поколения.

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выставка, дубай, истребитель