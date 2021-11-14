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Спасатели оказали помощь мужчине, застрявшему в кукурузоуборочном комбайне
Спасатели оказали помощь мужчине, застрявшему в кукурузоуборочном комбайне
Спасатели из Комрата освободили застрявшего в кукурузоуборочной машине мужчину.
2021-11-14T12:41+0200
2021-11-14T12:41+0200
2021-11-14T12:57+0200
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КИШИНЕВ, 14 ноября – Sputnik. Спасатели оказали помощь мужчине, нога которого застряла в кукурузоуборочной машине. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).Инцидент произошел 13 ноября в селе Кирсово Комратского района.По информации спасателей, во время уборки кукурузы нога одного из работников провалилась в кукурузоуборочный комбайн. На место была вызвана бригада спасателей.В результате инцидента мужчина получил различные травмы и был доставлен в районную больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства дела уточняются.
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Евгений Чебан
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спасатели, спасение, в молдове, молдова
Спасатели оказали помощь мужчине, застрявшему в кукурузоуборочном комбайне
12:41 14.11.2021 (обновлено: 12:57 14.11.2021)
Спасатели из Комрата пришли на помощь мужчине, нога которого застряла в механизме для уборки кукурузы.
КИШИНЕВ, 14 ноября – Sputnik. Спасатели оказали помощь мужчине, нога которого застряла в кукурузоуборочной машине. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).
Инцидент произошел 13 ноября в селе Кирсово Комратского района.
По информации спасателей, во время уборки кукурузы нога одного из работников провалилась в кукурузоуборочный комбайн. На место была вызвана бригада спасателей.
“По прибытии сотрудники ГИЧС установили, что во время уборки кукурузы нога рабочего по невнимательности попала в ножницы механизма для сбора, который находился на буксире трактора. В кратчайшие сроки спасатели, используя специализированное оборудование, освободили ногу 26-летнего мужчины”, – сообщают в ГИЧС.
В результате инцидента мужчина получил различные травмы и был доставлен в районную больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства дела уточняются.