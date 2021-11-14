https://ru.sputnik.md/20211114/spasateli-kukuruzouborochnyy-kombayn-46399557.html

Спасатели оказали помощь мужчине, застрявшему в кукурузоуборочном комбайне

Спасатели оказали помощь мужчине, застрявшему в кукурузоуборочном комбайне

Спасатели из Комрата освободили застрявшего в кукурузоуборочной машине мужчину.

2021-11-14T12:41+0200

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КИШИНЕВ, 14 ноября – Sputnik. Спасатели оказали помощь мужчине, нога которого застряла в кукурузоуборочной машине. Об этом сообщает пресс-служба Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС).Инцидент произошел 13 ноября в селе Кирсово Комратского района.По информации спасателей, во время уборки кукурузы нога одного из работников провалилась в кукурузоуборочный комбайн. На место была вызвана бригада спасателей.В результате инцидента мужчина получил различные травмы и был доставлен в районную больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства дела уточняются.

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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